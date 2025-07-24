擁抱專門店
【毛孩星球】
亮晃晃的日光街頭，一間純白櫥窗的小店，門口掛著「擁抱專門店」的招牌。
一隻虎斑貓走過，停在店門口，凝視著招牌。圍著白色圍裙的店長女孩走出來，微笑著對貓說：「你好，請問需要擁抱嗎？」
貓高傲地揚起下巴，冷冷地說：「擁抱有什麼用？不能吃、不能穿、不能為我遮風擋雨。」
女孩說：「擁抱雖然不能吃，也不能穿，但卻有很多不同的神奇力量。請進到我們店裡來，讓我為你介紹各種的擁抱。」
貓說：「我又不認識妳，為什麼要跟妳進去？」
女孩說：「也對，今天是我們第一次認識，那麼請讓我給你一個『問候』的擁抱吧！」
說著，女孩微微地張開手，輕輕地抱了一下貓，一秒就放開，然後對著貓說：「你好啊～貓。」
貓面無表情地看著女孩，然後抬腳離開。女孩在背後對貓說：「我們已經認識了，下次我會給你一個不一樣的擁抱，明天見囉！」
第二天，貓同樣走過街道，同樣停在招牌前，女孩同樣從店裡走出來對貓說：「你好～」
貓冷淡地說：「我只是剛好路過，腳痠了停一下。」
女孩說：「歡迎你歇歇腳，今天讓我給你一個『想念』的擁抱吧！」
女孩的手臂張開了比昨天大一點的幅度，用了比昨天大一點的力氣，抱住貓兩秒後放開，並對貓說：「我想念你，貓。」
貓停了兩秒後，轉身離去，女孩對他揮揮手說：「我們明天見哦。」
第三天，貓如期出現，女孩已經站在店門口等待，在開口前女孩對貓說：「你來了，今天的我想給你一個『堅持』的擁抱。」
女孩用了比前一天再大一些的雙臂寬度，比前一天再大一點的用力，抱住貓，數了「一、二、三」，然後放開，同時對著貓說：「謝謝你堅持的出現。」
貓的眉眼鬆動，似乎有一絲微笑要掛上嘴角，卻又即時收住，然後不發一語地離開。
第四天、第五天、第六天……
每天貓都準時赴與店長女孩的約，女孩也每天等候在店門口，給貓一天比一天更寬、更深、更長的各式擁抱，包含了：等候、期待、欣喜、擔憂、焦慮、憂傷、勇氣、快樂……
一天一天過去，貓擁抱後離去的腳步越來越緩慢，臉上的表情越來越柔軟。
在貓與女孩相遇的第一百天，女孩對貓再次提出邀請：
「貓啊～這是我們的一百個擁抱，你願意走進我們店裡，讓我給你一個擁抱嗎？」
貓思考了許久，點了點頭，便跟女孩走進了店裡。
只見店裡整齊堆放著各種形狀、顏色的盒子，上面寫著各種不同種類的擁抱。
女孩對貓說：「親愛的貓～今天我想給你一個『愛』的擁抱。」
女孩把手臂張開到最大，將貓深深地環抱，就這樣停了好一會兒，然後對貓說：「我愛你，貓～」
貓靜靜地看著女孩，然後慢慢地伸出了雙腳，抱住了女孩說：「這是一個『只是擁抱』的擁抱。」
從此，不相信擁抱的貓和店長女孩一起在擁抱專門店裡，為走進門或是駐足門外的人們提供各種擁抱。
也許有天，你會在某個轉角，遇見在店門口微笑與你相視並給予擁抱的貓和女孩。
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