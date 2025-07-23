挺愛跟著《老派少女購物路線，洪愛珠》趴趴走，這路線是跟著脾胃而生，舒國治說這是寫台灣家中飯桌菜極好極動人的一本書。

書裡頭「• 輯四」專講茶與茶食，很對我這個出生豐原人的故鄉胃口。

小時候每個叔叔伯伯家一定都有擺好的中國茶席，席旁必是咕嘟咕嘟噴著熱氣的白鐵茶壺；一進親戚朋友家門、第一句話總是「來呷茶」。自小，就養著中國茶脾胃，雖分不清烏龍、生茶、熟茶、梨山的、大禹嶺的種種，但茶韻帶來的雲霧繞口、脾胃生津之感，早在金城武幫御茶園打廣告前，就熟稔於心、惦記於口。

再者豐原自古即是糕餅之鄉，中正路上數十間的糕點老鋪，各家自有擁護者。小時候分不清中正路、三民路、中山路是那條路，總以店家位置來指述方位地點。

最愛寶泉小月餅了，不同於一般餅舖使用綠豆沙餡，寶泉用的是白鳳豆沙，這種豆餡香氣優雅、質地緻密、色澤白皙；尤其餅舖只會上架烤的白淨圓澎、表皮無瑕的成品，裝在禮盒裡就像個貴氣少奶奶，質感自是不同。

再者，是聯翔太陽餅，表皮酥脆奶香、內餡緊抓著太陽餅獨有的微砂糖顆粒感、加上大器的飽口度，這味道至今未曾改變。

當然，還有老雪花齋的鹹蛋糕、寶才的豆漿蛋糕等等族繁不及備載，全是讓人生津不膩、魂牽夢縈的好滋味。

跟著洪愛珠的老派「台北」少女路線走訪老台北的味道，是假日的放鬆首選。

循著書裡到南門市場週邊的劉仲記，老店老鋪特別有意思，各式老派茶食是輪班上工的，初來乍到、抓不準週六上工的是桂花條糕還是椒鹽桃片、還是玫瑰酥糖；聽著店員對著前位客人淡淡說著：「老闆也老囉，能做多少事呢？這桃片得一片片切，一整天就只能切這麼些量，我也抓不準今天能有什麼茶食，不如你出門前打來問問吧！」想一次買齊所有老店老味，看來是不可能的！得多來幾次，建立建立感情才行！

眼尖「搶下」櫃檯旁剛擺出的茶食，當後面客人發現時，店員回應說：「不好意思，剛是最後一包囉！」頓時我隱約產生了得意感。

心滿意足走出劉仲記，晃悠週邊武昌路，意外發現蟹殼黃小店，這不是台中人的記憶之味，台北倒挺常見，Google評論提到有個綿糖口味非常特別，當然得試試！

一試之下，驚為天人！！

綿細的綿糖，質地細緻，餅皮帶著鹹度，為綿糖添了風味層次，甜細不膩口；而綿糖帶來的空氣感加上酥餅油潤，一口咬下，口感微酥、綿糖瞬間擠壓成汁，像極了年節小食冬瓜糖的口感；毋須形容詞，總之是太好吃了！

沿著四方形街廓走回南門市場，最右側是合興糕糰舖。

長長人龍候著一模模現蒸的白淨Q軟鬆糕。小時候偶會在街邊或夜市遇到，市場炊煙喚醒兒時的清甜記憶。

細長蒸氣管上頭頂著木頭杯，杯裡是沙粒般的熟糕粉，一匙糕粉一匙花生粉再一匙糕粉，抹平表面往蒸氣管上一扣，不消片刻，一個個白淨膨潤又水靈靈熱呼呼的糕糰就完成了！

小白糕糰工序簡單、味道樸實，像小嬰兒的白嫩圓臉，禁不住想偷咬一口，與圓山飯店為蔣宋美齡女士精雕細琢的紅豆鬆糕，用料幾近相同，惟比例各異、精拙各表、各自精彩。

走著走著得喊停，怕是循著這路線越走越豐腴呀！

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