願意寫小說分享的人都是勇士

寫這篇時，正是琅琅原創大賞決賽結果公布的後幾天。我明白，比賽這件事，本來就有輸有贏，得失心不要太重。但唯有自己親身經歷過，才明白之前安慰別人的話，原來如此不負責任。當時的我，根本不懂，那份失落感的重量。

我一直是幸運的。今年以前沒寫過小說、與校刊社絕緣、也不是動漫迷或同人圈，連巴姆哈特和噗浪是不一樣的，都搞不清楚。去年開始接觸寫作，便投稿上了聯合報，不是那種很文學很難投的副刊，是繽紛版剛好有每月徵文，但也足夠我這個鄉巴佬沾沾自喜一陣子。

今年先是寫了一篇故宮徵文的短篇小說，但沒上。然後就寫了作品《媒有理想情人》。第一次寫長篇的我，發現這是一件這麼不容易的事。寫到一半才發現，原來要寫到結局，是多麼困難的一件事。因為想寫的東西都寫完了，後面自然就興趣缺缺。我當時覺得自己糟透了，寫得好不好不知道，但怎麼連寫完都做不到？就像在賽跑，即使跑不動，至少也慢吞吞走到終點吧？

當時解救我的，是網路上別人的分享，讓我知道原來很多人一開始也遇到這個問題，我沒有自己想像的糟糕。後來又看到鬱兔的《嘿！聽說妳在鬼島當作家》系列文章，彷彿踏進神秘大地，找到一張古地圖。

取之自然，還諸於大地。我相信，某天，某處，也許也會有個人，和當時的自己一樣，上網搜尋著同樣的困境。所以持續書寫著自己創作的過程，縱使分明資歷貧乏，沒有東西可以教學，但我有一顆真心可以分享。希望能夠裨益和我一樣，隻身闖入叢林的人。而現在因為參加比賽的關係，終於有認識其他人了！真的很開心也很感謝主辦單位和文友們。

除此之外，我也發現，剛開始寫的時候，和寫完的時候，以及參加比賽的時候，參加完的時候，都是不同的心情與風景，看事情的角度也會改變。記錄下來，回頭看，會有種姨母笑的感覺。

也許因為自己起步太幸運，不曾遇過什麼坎，又或者是自己一開始寫作也沒有什麼目標志向。所以覺得這次真的算很努力了，從寫作到比賽，在時間的壓力下，一個個坎都咬牙奮鬥。我太習慣做有所回報的事，所以誤以為汗水都該化成米粒。卻忘記，比賽的本質。

我遇見其他的選手，聽了別人奮鬥的故事，才發現別人也同樣努力，而且持續好久。他們的背影像巨人，像戰士，我無法想像，大家如何在稀薄的空氣中奔跑這麼久？我因為開場的順利，自以為有天賦，但看著這些奮鬥努力的人，我覺得自己沒有。

我還無法理解，是一份怎樣的心情，才能持續輸出？

從小到現在，我有個習慣，會躺在床上幻想故事給自己聽，約莫是床頭故事DIY的概念。我通常就想著自己喜歡的片段，自爽自嗨。因為有比賽，我才開始寫，除了自己喜歡的片段，還要雕塑角色，鋪陳前面，完成後續，形成完整的故事。

這麼樣勞心勞力的事，到底是一份怎樣的心情，才會把它從自己的腦袋搬出來，和大家分享？更何況可能還沒有所謂的大家，很多作者都很努力幫作品宣傳。在別人下班回家點開Netflix的時候，他/她點開了Word；在別人搶連假機票時，他們搶時間屯文。這件事大部分的人不是做一次兩次，而是幾年！

當我還在心裡惦量著投資報酬率的時候，許多人已經吶喊著衝向下一場比賽。這群勇士是金剛不壞之身嗎？經歷了這次，我對所有創作者都帶著更深刻的尊敬之情。無論小說看了沒，只要被大數據推播到，先讚再說。

至於我自己，也許之後也能找到讓自己奔跑的理由？如同我分享著創作過程的心情一般。

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