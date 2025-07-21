在不同跑道上，成就自己的人生
【一餐一故事】
某個週六午後，在社群網站上琳瑯滿目的資訊中，突見曾任海軍某軍艦艦長，已退休居住北部的楊先生專程開車南下，為的就是要到台南張媽媽麵食館用餐，給剛退伍創業的海軍人——餐館老闆張豪打氣捧場，看到這樣的畫面，這些熟悉的面孔，就讓我滋生「同袍情深，情義永存」的感受。
於是隔天早上，我就邀約也曾任該軍艦輪機長的先生，一起從高雄驅車至台南，找到張豪的店，先與他聊聊軍旅的改變，再到他店裡用餐，嚐嚐海軍艦長親煮的麵食、小菜。在味道香醇、口感鮮美的餐食享受中，品嚐到那「努力、認真、用心、專業」的人生滋味。
之前，對於軍旅正處於前程光亮時刻的他，怎會在得以請領終身俸門檻一到時刻就選擇退伍，我感到疑惑。在理解他對人生全局的考量後，我過往的疑惑終得釋懷，轉化為支持與祝福。願他的餐飲事業未來步步順遂，財源廣進。
曾管調許多艦艇職務，並歷練過高司單位幕僚及軍艦艦長的張豪，多年前就與我相識，我們還曾短暫在中山大學研究所修習過共同科目，他因為認真負責，靈光用心，學經歷俱全而晉升上校官階，未來軍旅有光，但後因父母年邁，欲接手家庭事業而經再三思考後，毅然選擇退伍。
看著張豪有模有樣地烹煮起張家精心調製的牛肉麵，我問：「您覺得軍旅歷程或是退前職訓課程，對您的創業是否有助益？」，他回以「當然有，就像以前我們在艦艇或陸岸單位，都有做一些報表及官兵約談紀錄，現在我創業，就把它們運用在工作及員工身上，包括風險管理及超前部署、未雨綢繆等規劃都有用到，而退前職訓我學的是室內設計，我也把這項技能用在店鋪的設計上，讓人一進店內就有種舒適與放心的感受，所以我非常感謝培育我成長的海軍，也對自己未來的選擇深具信心。」
俗話說：「想，都是問題；做，才是答案」，已摒除「想」的階段，直接在不同跑道上，成就自己人生的張豪說他向來抱持的理念是：「人生沒有後悔，只有不斷的選擇與修正」，這也是給正在創業的自己最讚的砥礪詞，他堅定自己的選擇，從不為自己的決定後悔，現今創業初期，要積極做的事就是選擇做最好的，把不好的部分修正掉。
我在仔細聆聽他軍旅轉換跑道，感謝貴人、謙卑向學的故事後，要送給他的一句話則是前人說過的：「舟輪萬里抬頭望，不再迷航怕波濤」，祝福已由航海人身分轉換為餐食航道者的他——「豪氣萬千，安於所為，累積經驗，航向成功」。
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