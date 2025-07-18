今天是蕎麥麵的日子
【一餐一故事】
今天是蕎麥麵的日子。
等待蔬菜殺青的時候，讓音訊接上藍芽，任由Spotify告知我最喜歡什麼音樂。
日本人會在除夕夜吃蕎麥麵，路上也常見蕎麥麵店，雖唸做そば，但常見的そばや裡，賣的其實是中華麵，像是拉麵般的麵條，廟會常見的焼きそば，更是跟蕎麥麵沒有關係。
十割蕎麥、二八蕎麥...等，指的是蕎麥粉在麵條的比例，「十割蕎麥麵」是100%蕎麥麵粉製成，能完整嚐到蕎麥特有的香氣風味和口感，而「二八蕎麥麵」是80%蕎麥粉混上20%麵粉製成，多了小麥的口感，較為滑順好入口。
據說，日本人覺得最地道的吃法是ざるそば(蕎麥冷麵)。
搭著日本酒、吃上一口蕎麥麵，利用日本酒帶出蕎麥麵獨有的清香，是最能享受蕎麥麵的方式。而炸蝦天婦羅等油膩搶味的食物，適合在吃完蕎麥麵後，作為收尾。
常去的酒吧老闆是個日本東京人，說起蕎麥麵總一臉陶醉，搭上一杯日本酒，簡直天堂，中午就開喝，下午上班特別順心。
台灣店家的蕎麥麵，離他心裡的高標準有段距離，倒是推薦了這個品牌的蕎麥麵，據說香氣口感稍可比擬在日本當地吃到的蕎麥麵。某次他回東京辦事，連著蕎麥麵、芥末、海苔等配料，當成伴手禮送了我！
所以，今天來吃蕎麥麵吧！希望明天有著新的開始。
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