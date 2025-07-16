高雄鐵路地下化之後

琅琅悅讀／ 洪金鳳
交通的順暢與空氣的清新已明確向我傳達「城市已改變，未來將更好」的告示。(圖/洪金鳳)
交通的順暢與空氣的清新已明確向我傳達「城市已改變，未來將更好」的告示。(圖/洪金鳳)

鐵路終於要地下化了，太好了」，這是每天上下班都要經過鐵路平交道的高雄行車族內心最渴求的心聲，現在的我不管是開車或騎車經過那些平交道路口時，都還會習慣性地向左右觀看，或是是否會有火車要通過的預期，心裡很忐忑，這是長期以來維持的習慣，恐怕需要一些時日過後才去除。

我是民國七十九年從遠嫁高雄的外來族，澎湖沒有火車，當然也沒有平交道。因此，剛到高雄時，對於火車道的存在感覺既新奇又煩悶，新奇的是澎湖沒有這項交通工具，煩悶的則是，每天上下班都會卡在平交道前等火車，如果是趕著上班或有要事，這時火車又來好幾班，惶惶不安的感覺只有身歷其境的人才會明瞭。

以前最令人緊張的狀況是好不容易等到快要綠燈了，開車經過平交道時，火車警鈴聲又再度響起，如果前面的車剛好塞住，讓我們進退不得時，那種想「跳車」救命的心念就會瞬時在腦海裡出現，讓人緊張不已，還好每位駕駛人都有駕駛經驗與道德，會向前微調車距，加上的指揮，才將緊張的警報解除。

時間就這樣一過即將三十年，久而久之已經融入這個城市的我，習於火車來往噹噹的作響聲，如今城市進步，鐵路走到地下，改善平面交通行車狀態，民眾也不再受等候火車來往車輛排放廢氣污染的殘害，雖然行車通過舊時的平交道時還會心存忐忑，不過交通的順暢與空氣的清新已明確向我傳達「城市已改變，未來將更好」的告示。

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