在異國租車自駕旅行，有種類似摸驚喜箱的感受，你永遠不知道下一秒老天爺會為你帶來什麼。

那年夏末與丈夫造訪義大利知名景點藍洞，前一晚預定落腳鄰近的蘇連多小鎮，因白日行程延誤，開車抵達蘇連多時已逾晚上八點，欲就寢的民宿主人奪命連環Call外加兩則簡訊催促，我們愈發心急，偏偏導航系統於此時出錯，自駕之旅上演一場驚魂記，尚未看到藍洞，我們便先落入情緒黑洞。

那是條極為窄小且下行坡度陡峭的巷子，我們駛入後才發現是死巷。更糟的是，小巷窄到無迴轉空間，丈夫只能將手排車打到後退檔位，使盡全力猛踩油門上坡。

巷子過陡，倒車上坡時輪胎數次打滑空轉，當手剎車飄出摩擦生熱的焦味，車身更因剎車過度冒出白煙後，我嚇得全身僵直，腦中不斷刷過電影裡的汽車爆破場面。儘管又急又怕，卻也不敢叨唸，因為我知道主駕座上的丈夫壓力早已破表。

轟隆引擎聲與陣陣白煙瀰漫小巷，宛如玩命關頭的末日氛圍，引發巷內民戶騷動。一位女士探頭查看，發現兩位異國旅人坐困飛雅特小車內，正與窄巷倒車搏命，她熱心以義大利語搭配肢體語言，終於成功指揮我們將車子倒回主幹道上。此後，無論行至世界何處，只要導航系統建議車子駛入狹小巷弄，我一律勸阻丈夫「窄」路莫行。

甫從驚險中脫困，卻無暇安頓自身驚恐情緒，隨即在夜色中疾馳朝民宿前進。

隔日，我們按計畫前往藍洞，搭汽船至洞口附近，得知當時浪潮過大無法入洞，只能繼續等待，我心中忐忑，想著前一晚的厄運是否已尾隨至藍洞。

等了近一小時，風浪趨緩，終可換乘平底小船排隊準備入洞。接近洞口時，船伕示意眾人仰躺閃避低矮岩壁，我們這艘船上五人，彷彿成了武功高深的俠客，紛紛施展軟Q腰身後仰，成功躲開暗器襲擊。

安然通過洞口後起身，只見眼前海水猶如靈動的3D畫布，那「上帝調配出來的藍」就在上頭如精靈般閃動跳躍，旅行連日來的疲憊與不安，終在當下被修復、撫慰，徹底揮別坐困多時的情緒黑洞。

📣 分享你的單篇創作｜就有機會登上《迷創作》首頁

猜你喜歡