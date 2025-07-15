藍洞前的黑洞
【目的地之外】
在異國租車自駕旅行，有種類似摸驚喜箱的感受，你永遠不知道下一秒老天爺會為你帶來什麼。
那年夏末與丈夫造訪義大利知名景點藍洞，前一晚預定落腳鄰近的蘇連多小鎮，因白日行程延誤，開車抵達蘇連多時已逾晚上八點，欲就寢的民宿主人奪命連環Call外加兩則簡訊催促，我們愈發心急，偏偏導航系統於此時出錯，自駕之旅上演一場驚魂記，尚未看到藍洞，我們便先落入情緒黑洞。
那是條極為窄小且下行坡度陡峭的巷子，我們駛入後才發現是死巷。更糟的是，小巷窄到無迴轉空間，丈夫只能將手排車打到後退檔位，使盡全力猛踩油門上坡。
巷子過陡，倒車上坡時輪胎數次打滑空轉，當手剎車飄出摩擦生熱的焦味，車身更因剎車過度冒出白煙後，我嚇得全身僵直，腦中不斷刷過電影裡的汽車爆破場面。儘管又急又怕，卻也不敢叨唸，因為我知道主駕座上的丈夫壓力早已破表。
轟隆引擎聲與陣陣白煙瀰漫小巷，宛如玩命關頭的末日氛圍，引發巷內民戶騷動。一位女士探頭查看，發現兩位異國旅人坐困飛雅特小車內，正與窄巷倒車搏命，她熱心以義大利語搭配肢體語言，終於成功指揮我們將車子倒回主幹道上。此後，無論行至世界何處，只要導航系統建議車子駛入狹小巷弄，我一律勸阻丈夫「窄」路莫行。
甫從驚險中脫困，卻無暇安頓自身驚恐情緒，隨即在夜色中疾馳朝民宿前進。
隔日，我們按計畫前往藍洞，搭汽船至洞口附近，得知當時浪潮過大無法入洞，只能繼續等待，我心中忐忑，想著前一晚的厄運是否已尾隨至藍洞。
等了近一小時，風浪趨緩，終可換乘平底小船排隊準備入洞。接近洞口時，船伕示意眾人仰躺閃避低矮岩壁，我們這艘船上五人，彷彿成了武功高深的俠客，紛紛施展軟Q腰身後仰，成功躲開暗器襲擊。
安然通過洞口後起身，只見眼前海水猶如靈動的3D畫布，那「上帝調配出來的藍」就在上頭如精靈般閃動跳躍，旅行連日來的疲憊與不安，終在當下被修復、撫慰，徹底揮別坐困多時的情緒黑洞。
📰《長椅小情歌》孤單長椅見證人生百態 帶你看盡世間奇緣
📰《陷入我們的熱戀》劉浩存x王安宇 借位吻戲引發網路罵戰
📰《鹽路上有你》英國最美海岸步道爆紅 帶你感受徒步的療癒奇蹟
📰《白衣蒼狗》探討非法移工與長照困境「不妥協的凝視」募資啟動
💥「詐騙實錄」短文募集，每位受騙者的經歷，都值得被分享
✏️「婚姻大事」短篇小說募集！結婚不是伴，而是絆？
逛書店
猜你喜歡
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言