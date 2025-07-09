⟪吉伊卡哇⟫：我還沒考上的五級除草證照

2025上半年應該算是日本動漫⟪吉伊卡哇⟫在台灣最受矚目的時間，我也不免俗地跟上了熱潮。

跟很多入坑前的人一樣，我在看動畫前心裡想的是「這三隻很吵又長得很像的東西有什麼可愛的」，但看過之後就在搜集周邊跟等更新的路上一去不複返。

在小可愛的世界裡，他們得透過除草、討伐奇美拉（故事中的怪物）來賺取賞金。⟪吉伊卡哇⟫讓人有共鳴的地方，就在於生活好像也就差不多是這個樣子，有讓人煩躁的工作、有跟奇美拉一樣打不死的反派角色、還有各種意義上考都考不過的「五級除草證照」。

我都跟身邊朋友說我最喜歡的角色是小八，小八會陪著吉伊去考除草考試，會因為對方落榜就難過得睡不好、會把吉伊送的餅乾包裝緞帶好好綁在花瓶上珍藏、窮得要命但還是堅持自己的攝影夢，靠自己努力存錢買到夢寐以求的照相機。小八沒有什麼驚人的天賦，但很努力的在過生活，也是個情感豐富充滿同理心、值得深交的朋友。

小八對我來說就是「好朋友」的代名詞。

我生命中最有名的小八是我的大學同學浣熊，聽到我喜歡小八的幾週後，我就收到他從北部寄下來的賣貨便，裡面有兩隻小八的娃娃，跟大大小小的相關周邊，甚至有一個烏薩奇的三級除草證照卡套，後來我又從其他小八手裡陸陸續續收到了不少禮物，包含一個大型的白色娃包。

掛上三級除草證照卡套、把小八塞到娃包前方透明的展示袋、旁邊別上媽媽替我織的藍色毛線鉤針吊飾，一整套裝備讓我成為整個辦公大樓回頭率最高的職員。

現實生活裡，我其實更像吉伊。

吉伊連最簡單的五級除草證照都考不上、看到怪物第一反應是先哭再想辦法，沒有特別突出的特長但是運氣特別好，可以住在抽獎抽到的豪宅裡。這就像我已經出社會三年多，依然蝸居在父母的透天厝裡，工作不順利的時候，還可以像小時候下課後一樣哭著跑回家。

網友形容五級除草證照就像機車駕照一樣，吉伊花了4年8個月去考吉伊卡哇世界的機車駕照，而我連握緊機車把手都有障礙。

我有十多年的身心科病史，特別影響我生活的就是焦慮症與恐慌症，偏偏這個bug就點在交通工具上，我第一次騎上機車是在大二的暑假，練車第二天早上，我覺得特別的頭暈腦脹，整台車子的重心逐漸不受我控制，油門催使著令人恐慌的速度，我整個人開始失速飄移，在公園空地詭異的加速兜圈，等我反應過來，已經直直撞上一旁的大樹，被車子壓倒在地。

那次車禍骨折我花了很多年時間復健，每到黃昏濕氣濃厚的時候，舊傷接合處就發疼。在大眾運輸發達的台北或許這不成問題，但偏偏我生在沒機車就相當於沒有雙腳的台南，出社會三年來，大大小小的移動行程，全都倚賴家人同事幫忙，實實在在變成別人機車後座的ＶＩＰ。

這其中對我「不能騎車」這件事，意見最多的不是我的家人，而是剛分手不久的前男友。交往期間我為了他的一句「我又不可能載你一輩子」，而去報名了機車駕訓班，很不巧的我的恐慌症被觸發，一碰到車子就整個人發抖僵直，雙手無法控制龍頭，在駕訓班場地裡橫衝直撞。

頹喪的我沒有完成課程，為了不要讓他對我更失望，我把被他嫌棄幼稚的娃包也收了起來。更具體的說，我把所有會被他定義成「幼稚」的元素都卸了下來，我穿上他給我選的西裝五分褲跟襯衫、唯一沒有被說醜的黑色皮鞋，包包也換成了咖啡色的漆皮提包。

看到我換上成熟的裝束，聽到他說「我的女朋友怎麼這麼好看」，我才默默鬆了一口氣。但不到三個月之後，我就被冷暴力逐出愛情的遊樂場，回到現實世界的辦公大樓裡。

分手不久後，吉伊考上了除草五級證照，我久違的捧讀漫畫故事。

重看作品之後，會發現其實吉伊被愛不是沒有理由的，當小八擔心吉伊落榜會傷心的時候，吉伊自己打起精神準備了上榜禮物給小八，他是真心的為朋友慶祝，始終沒有妒忌怨恨。雖然吉伊不聰明，但他很善良、很單純，即便努力也不一定會成功，沒有成功的努力也不一定有意義，可是被愛不就是這樣嗎？

我因為一張駕照把自己困進了框框裡，太想變成某個人定義的強者，但被愛本就不是一件需要拼死努力的事情，我們本真的自我被看見的那一刻，其實就決定了這段緣分的去留。

平常充斥各種黑色幽默的社群軟體Threads，難得被吉伊洗版，因為動畫停播而暫時退坑的讀者們回來了，一起在小小的討論串裡為這隻小可愛慶祝，在我們眼中他是「最可愛的寶寶」。

2025轉瞬也過了一半，我把五分褲塞進抽屜底層，把皮包包收回櫃子裡，拿出我的娃包、穿上新買的蝴蝶結藍色蛋糕裙，漫步走到火車站準備搭車前往公司。等天氣轉涼，我會回到原點重新練習腳踏車，期許考不上駕照至少也能有交通工具。

今天也是期待⟪吉伊卡哇⟫更新的一天，我有一小群會送我小八周邊的朋友、會勾花朵吊飾給我的家人、一雙走不快但能抵達火車站的腳。

我仍在追尋自己生命裡的五級除草證照。

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