書評｜從《美男子與香菸》閱讀太宰治

本書收錄十二篇作品，橫跨太宰治的26歲至39歲，包含他最後一篇未完成的遺作。讀完後深感編者的品味很好，選出的這幾篇作品，正好讓讀者從各個面向瞭解這麼一個人。

往往對某一篇的困惑，便在下一篇獲得解答。在〈富嶽百景〉裡看到他的痛苦，卻不明白為何痛苦，便在〈東京八景〉看到了他痛苦掙扎的原因。正感嘆心疼時，便在〈歸去來〉和〈故鄉〉發現，其實一直有家人和朋友愛著他，而且家境不錯。

既然身邊有家人愛著，何以淪落這份悲慘的田地？〈薄明〉帶領我們看見他的負面思考。家境不錯為何到處借錢？〈苦惱年鑑〉解釋了他把錢拿去花在政治理想上，卻又無處安放自己的理想。

〈美男子與香菸〉是他替自己做的自畫像，他在〈眉山〉懺悔，在〈Goodbye〉改過自新。可惜沒有完成，就像他倏忽休止的人生一般。

文字是他最大的武器，都向著自己發動攻擊。(圖/pexels) 看完這本書，太宰治這個人的形象在我心中鮮活了。他處在兩個極端之間。懷抱在雲裡的崇高理想，卻為自己還在慢慢思索苦惱著(〈富嶽百景〉、〈苦惱年鑑〉)。他對自己要求甚高，甚至認為自己是「有德無才」(〈東京八景〉)。可惜現實的他做不到，也無法承受不合格的自己。

他的理想有多高，看到真實的自己便有多低。所以他的文章中每每皆是他對自己的嫌棄，把自己無情地貶進泥裡。

他對別人很溫柔。別人帶給他的傷害，他草草帶過——譬如〈東京八景〉的前女友H，讀完還是不知道她實際做了什麼事。對於自己帶給別人的困擾，他反覆述說。

文字是他最大的武器，都向著自己發動攻擊。

他用鞭子一次次地撻伐自己，一面口說抱歉，一面又無力改變。於是他看起來像個無賴。如果不率先大喊：「我就爛！」他如何接受真實自我與理想相距遙遠的事實？

而當他終於開始振作，開始要改過自新，向過去自認糜爛的日子告別(〈Goodbye〉)，鞭得太大力，便活不下去。

讀至書末，化作一聲長長的嘆息。雲和土壤的距離太懸殊，不肯放手又無法擺脫重力的人，注定撕裂成碎片。

願作者在另一個世界，尋得可以託付的大山(〈富嶽百景〉)，找到屬於自己的平靜。





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