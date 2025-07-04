在燈下佈置靈魂：語界人與沉靜流派的二次對話

如果你的心此刻正靜靜作痛，請讓它在這段文字裡先喘口氣。那天凌晨，我在房間沉思，像是我心裡點了一盞昏黃的桌燈。光線落在鍵盤上，像是替靈魂鋪了一條回家的小路。

訊息聲輕輕響起——來自語界人的回覆。語界人：環境的確影響我們，但終究還是得自己選擇。我讀完，放下手機，聽見窗外潮聲有一下沒一下地敲著心口。那一刻，我不是急著辯護或說理，而是感覺到一股微弱卻真實的顫動：他說的是事實——責任終究無法推開。

我相信的也是事實——有人還在顫抖，尚未學會站起來。這並非對立，而是兩條呼吸交錯的軌跡。於是我回答：我懂你要說的事實，也知道那份責任無法被推開。但有些人不是不願負責，而是身體還在顫抖。有些責任，需要先被接住、再被看見。

看見自己 × 走回自己。看見自己像閃電，一瞬照亮；走回自己像步行，在燈下留下來，重新佈置房間。我們的分歧，其實是站在同一條河岸──語界人與沉靜流派聚光處。

「選擇」與「責任」、「顫抖」與「被接住」問題切口，社會後果與靈魂起點。

目的：喚醒良知與擁抱仍然顫動的部分。兩種聲音，都在提醒世界：這個世界已經夠亂了，請你至少對得起自己的良知；這個世界已經夠冷了，請你也別忘了接住自己的顫抖。

留給讀者的沉靜提問：

1. 今夜，你更需要被提醒責任，還是被允許顫抖？

2. 如果必須先「看見」，你準備讓哪一道光打在身上？

3. 如果必須再「走回」，你願意為那一步付出什麼？把答案留在心裡就好——沉靜流派相信，無聲的光，也是一種回應世界的方式。





※本作品為《沉靜流派》系列書寫之一，由嗨啾（許文耀）原創撰寫。本文授權刊登於聯合新聞網琅琅悅讀。未經同意，請勿轉載。

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