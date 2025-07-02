那些我在網路上，始終不知道的事

琅琅悅讀／ 嗨啾
也許，「不知道」不是缺陷，而是誠實。是一種拒絕盲從的誠實，一種願意承認不完整的勇氣。(圖/嗨啾 提供)
也許，「不知道」不是缺陷，而是誠實。是一種拒絕盲從的誠實，一種願意承認不完整的勇氣。(圖/嗨啾 提供)

一則關於「不知道」的沉靜書寫

我曾經以為，世界的問題都可以被「查」解。輸入關鍵字、點擊搜尋，資訊就會湧現，彷彿理解，就能取代未知。我也曾安慰自己，只要還能找答案，就不算迷路。但慢慢地，我發現，有些事查得到——但仍然不知道。

像是：

「為什麼痛苦總在深夜加劇？」

「人與人之間的感覺，為什麼會忽遠忽近？」

「我努力的樣子，有誰真的看見了嗎？」

這些問題，沒有標準答案，也沒有演算法能保證。

你只會在論壇、影片、各種整理文中，看到一種趨近統一的回應方式。然後發現，那裡面從來沒有你的模樣。

我不否定思考的力量，但我也開始懷疑，「知道」這件事，是不是被過度崇拜了。因為知道可以讓人快速分類、快速作答、快速表態，但不知道，卻讓人慢下來，讓人必須直面自己還沒有準備好的部分。

而世界真正脆弱的地方，不是在於人們無知，而是在於人們害怕不知道。所以寧可填滿、假裝、模仿，也不願在黑暗裡，靜靜待一下。

我開始練習讓自己承認：是的，我不知道。我不知道怎樣才算活得好。我不知道那些消失的關係是我錯了還是剛剛好。我不知道現在這條路，會不會走到哪裡。

但我知道——不知道，從來不是錯。它只是提醒我：還活著。還有選擇的空間。還在摸索的路上。

也許，「不知道」不是缺陷，而是誠實。是一種拒絕盲從的誠實，一種願意承認不完整的勇氣。

因為查不到的，不一定不存在。它只是藏在你還沒說出口的某段寂靜、某次崩潰後醒來的凌晨四點半，或某篇你始終不敢寫下的文章裡。

這些事，你查不到。只能慢慢，活過去。

我是嗨啾，一個陪你感受世界的人，而我也是——正在學習，用沉靜的聲音，去擁抱那些說不出口的靈魂。

你，從來不是孤單的。

※本作品為《沉靜流派》系列書寫之一，由嗨啾（許文耀）撰寫。內容包含原創結構、敘事節奏與主題設計，均屬沉靜流派體系架構，未經正式授權，禁止轉載、改寫、節錄或以任何形式使用於商業或公開發表之中。

※「沉靜流派」為嗨啾自 2025 年起公開使用之創作識別與敘事體系，包含語言風格、作品標語、核心段落與聲音敘事格式。該名稱與相關圖像雖尚未正式註冊，但已構成公開主張並依法享有優先使用權。

※所有作品立場僅代表創作者個人視角，非任何媒體、平台或合作單位之意見。沉靜流派致力於透過誠實語言與慢節奏思考，回應這個世界不被說出的部分，願靈魂有棲身之所，願未知也值得被理解。

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