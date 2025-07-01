豆腐

琅琅悅讀／ 裴詹炎
阿文覺得自己吃豆腐的這半個月狀況越來越不好，當下的事情越來越記不住，但過去的事情卻不斷地浮現出來。(圖/裴詹炎)
阿文覺得自己吃豆腐的這半個月狀況越來越不好，當下的事情越來越記不住，但過去的事情卻不斷地浮現出來。(圖/裴詹炎)

阿文早已搞不清楚自己愛吃什麼食物，妻子給他做什麼他就吃什麼，現在的他覺得食物就只是動能的來源而已。

今天中午，阿文一如既往拿出妻子為他準備的，旁邊的同事看到後孝道「你們吵架吼～這麼可憐的便當～」

其他同事們聽到圍了上來想知道是多可憐的便當，阿文不好意思地說：「沒有、沒有，是我很愛吃豆腐。」

看著便當盒裡只有煎過的雞蛋豆腐，阿文也沒搞懂妻子的意思，或許是妻子最近比較忙疏忽了，只準備了豆腐。

自那天以後，阿文的便當裡就只有豆腐料理，雖然每天的類型不太一樣，但向來對食物不挑剔的他也不是太在意。

就這樣半個月過去了，阿文覺得自己吃豆腐的這半個月狀況越來越不好，當下的事情越來越記不住，但過去的事情卻不斷地浮現出來。他想起半年前跟妻子結婚紀念日當天，妻子問他想吃什麼，他總是說隨便，妻子罵他「為什麼不動腦想一下？」他回道：「反正能填飽肚子就好啦。」

那天晚餐後，阿文一時興起問妻子：「你怎麼每天都弄豆腐給我吃？」

「因為不用錢呀，誰叫你賺那麼少～」妻子邊洗碗邊笑著說道。

阿文未深究豆腐的來源，心想「反正不用錢」，存點錢以後可以買大房子。

周日放假，阿文睡不太著，早早就醒來，他見妻子還在睡，想說不如久違地做個早餐吧，他已經有快一年沒進過廚房了，婚前同居時，他還不時會下廚，婚後因為工作忙碌，便把料理的工作都交給妻子，對食物也越來越不在意。

打開冰箱，阿文震驚地看著冰箱裡，一顆顆粉嫩的人腦，他不禁摸了摸自己的頭，突然感覺後腦似乎有一圈傷疤。

「親愛的，你醒啦。」妻子站在廚房門口微笑地看著他。

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