莫爾格街凶殺案續篇：養成華生的條件——埃德加．愛倫．坡

一個人若想領先群倫，就得擁有理性判斷的直覺。《瑪莉．羅傑奇案－－莫爾格街凶殺案續篇》

繼前篇的杜彭登場之後，愛倫坡顯然欲罷不能，接著又寫了莫爾格街的續篇《瑪莉．羅傑奇案》，料想寫續篇是推理小說不可避免的命運，想寫續篇嗎？來加入推理的行列吧！

這篇的字數超過前篇的字數，而且囉嗦沒幾段之後就進入了主題。看來大叔掌握了某些要素，想要更進一步精進或印證自己寫推理的能力是否有進展。而從助手紀錄的形式開始在不少作品上都能找得到蹤跡，最廣為人知的應該就是老是盲腸破裂的華生腐爾摩斯了，再來便是柯南及他愉快的夥伴的設定來源－－江戶川亂步，以及近期出名的配對則有島田莊司的御手洗，或是有栖川有栖的火村英生，也別忘了湯川學和草薙。

整個案件從前篇的命案講起，大略交代前篇之後發生了哪些狀況，可想而知的當然是杜彭神探的名聲不脛而走，活生生做了活招牌，以至於後續帶來一堆上門求助的事件，這當然也是偵探小說中不可缺少的一環。但偵探本人通常不放在心上，繼續過著醉生夢死的宅男生活，而華生「我」也就跟著一起悠忽悠忽的過日子，直到案件發生。

事件的開端是一位妙齡女郎瑪麗．羅傑的命案。在香水店工作的瑪麗因為國色天香才被找去當店員，老闆希望能藉美色招攬顧客。

這篇有意思的是死者在臨死前曾經神隱－－也就是「失蹤」，而失蹤原因成謎，然而失蹤之後又毫髮無傷地回來，但對失蹤期間去了哪裡絕口不提，直到第二次的失蹤造成了死亡。

顯然愛倫坡在布局上精心設計了一個耐人尋味的待解之謎：到底失蹤跟命案有何關聯？偵探在找出犯人的同時，必定也會解開這個失蹤之謎。這樣一個懸疑性，至今也被許多推理小說沿用著，雖然未必都看過愛倫坡，但也許製造懸疑也是推理一個重要因素。

可以看見偵探助手的養成，就是到處收集相關資料及證物，並整理成完整報告供偵探或是讀者推理。(圖/pexels)

正如老派的偵探小說會有的橋段，警察局長在前回杜彭破案之後便親自上門懇請偵探出馬破解這次的事件。這次事件高調的展開，甚至連懸賞都出現了，代表警方束手無策必須借助外力，所以找上偵探只是理所當然，杜彭當然也就當仁不讓地出動了－－反正他很閒！

接著，可以看見偵探助手的養成，就是到處收集相關資料及證物，並整理成完整報告供偵探或是讀者推理。這次更詳盡地安排了時間進程，人事時地物缺一不可，其中包括屍體的情狀、死亡時間、目擊證人、證詞，以及後續的發展。然而提供資訊的主要來源依然是報紙，只是這次分列了三家報紙的內容供讀者相互對照參考。

等情報整理完畢之後，偵探就會根據資料一一分析，而助手該做的，就是安靜乖巧地等待偵探分析完畢，然後拍手就好了。若有資訊不充足的部份，沒關係，隔天的報紙會自動告訴你－－想知道破案的訊息嗎？全都在那裡了，去找吧！另附專人解說喔！

由此可統整出成為偵探助手的條件為：第一，要能無怨無悔的跑腿。第二，文筆要好－－偵探如果看不懂怎麼推理？有道理吧！第三，要會咕狗……我是說收集資料寫報告。第四，雖然嘴上說不要但身體要很誠實的配合偵探。第五，腦袋很好邏輯清楚不然怎麼整理案件。結論：得是個勤快的賢內助。

就形式上來說，《瑪莉．羅傑奇案》依然依循著「偵探分析案情，提供破案線索，而線索來源全是報紙」的形式在進行，但在布局上多了「懸疑解謎」的成份。雖說破案本身就是一種解謎，可是比起前回單一的步調，這次倒是多了不同的元素在其中，落落長的部份需要一些耐心去看完，除了說故事的手法需要再轉換以外，還算得上是有趣！

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