《無期迷途》四週年慶典「絕響」大開啟：限定S級「麗奎安」與「荒噬·伊琳娜」雙神降臨窺探禁曲謎團！

《無期迷途》四週年慶典主線限時活動「絕響」將於今日改版更新後正式開啟！那首讓人陷入瘋狂的小提琴禁曲在狄斯城悄然流傳，琴弦上的鮮血與狂熱，即將以另一種震撼人心的方式重新響起——邀請局長在夜色深處，尋找琴音的來處。

四週年慶典福利重磅襲來！版本期間局長累計可免費獲得高達 50 抽，還能免費入手 2026 LiveHouse 主題套裝！全新限定 S 級禁閉者「麗奎安」、災蝕禁閉者「荒噬·伊琳娜」雙雙震撼登場。不僅如此，四週年社群活動更準備了滿滿驚喜，豪華實體周邊與 AirPods Pro 3 等多重好禮大放送，邀請局長們一起共襄盛舉、通通帶回家！

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● 四週年主線限時活動「絕響」：禁曲奏響，狄斯城長夜將至

一份在新城流傳的狂厄曲譜，一場地底勢力籌謀已久的禁曲演奏會——當琴弦被撚響，聽者的情緒、意識甚至靈魂，都將被捲入音樂之中。被地底成員稱為「樂手」的神秘演奏者、被選作「容器」的地底成員，以及出身坎貝爾家族、以全新身分重回棋局的伊琳娜，這些人的命運將在夜色中交會，等待局長親自揭開禁曲背後的真相。

● 全新禁閉者登場！「終焉奏鳴」「荒穹孤冕」雙追蹤同步登場

配合「絕響」開啟，限定追蹤「終焉奏鳴」與活動追蹤「荒穹孤冕」同步登場，全新 S 級禁閉者「麗奎安」、「荒噬·伊琳娜」與 A 級禁閉者「海莉」追蹤機率限時提升。其中「麗奎安」為限定禁閉者，活動結束後將暫無獲得途徑，心儀的局長千萬別錯過！

圖：「終焉奏鳴」&「荒穹孤冕」限定追蹤

● 限定 S 級禁閉者「麗奎安」

「我在混沌中聽到一段旋律，柔和、悠長，像是誰呼喚我向前……終於，在聲音的盡頭，我見到了你。」

地底勢力內部成員，被其餘成員稱為「樂手」，與新城流傳的狂厄曲譜關係緊密，極有可能就是那首禁曲的演奏者。

異能特化 — 異能【同調共鳴】，其演奏的音樂能感染聽者情緒，帶來超越物理隔閡的意識同調。

圖：S 級禁閉者「麗奎安」

● S 級災蝕禁閉者「荒噬·伊琳娜」

「冠冕不過是一種裝飾，我即是權力本身。」

出身費沙大族坎貝爾家族，曾妄圖涉足異方晶產業、動搖狄斯經濟根本，後主動布局被收容進入 MBCC——如今，她以新的身分再次與局長相見，展開兩人之間無休止的「鬥爭」。

啟迪特化 — 異能【深淵對弈】，原有的局部異變能力已與秘金術式、使徒異能深度耦合，可召出如棋盤漩渦般的能量作為術式核心，持續摧毀目標區域。

※「荒噬·伊琳娜」為災蝕禁閉者，與原本的伊琳娜各自獨立養成，並可在戰鬥中同時上陣；災蝕禁閉者更會開放全新的【人格色譜】劇情，服從度上限也將提升至 200%。

圖：S 級災蝕禁閉者「荒噬·伊琳娜」

● A 級禁閉者「海莉」

「又見面了，枷鎖持有者。既然來了，就和我一起洗耳恭聽祂偉大的教誨吧……」

長期潛伏於狄斯的地底周邊成員，對地底忠誠度極高，曾被選定為地底籌謀中的關鍵「容器」，更於禁曲演奏會現場嘗試履行職責。

堅韌特化 — 異能【侍信之軀】，發動時可短暫強化肉體，體表瓷質化加劇、身體堅不可摧，並大幅加速創傷恢復。

圖：A 級禁閉者「海莉

此外，「燼夜再臨」限定回歸追蹤同步開啟，局長可自選限定 S 級禁閉者「000」、「瑟琳」或「奧古斯特」作為 UP 對象，錯過的限定角色終於可以補齊！

● 四週年福利｜累計免費 50 抽，全新主題套裝隨機送

感謝局長們四年來的陪伴，四週年版本期間累計可免費獲得 50 抽，並可免費領取一件 2026 LiveHouse 主題套裝，讓新老局長都能帶著滿滿資源迎接週年新角色！

圖：四週年版本福利

● 「幻夜狂想」LiveHouse 開演！週年新裝與人氣套裝同步登場

除豐富活動外，四週年限定「幻夜狂想·2026 無期迷途 LIVEHOUSE」系列主題套裝亦正式登台！

本次 LIVEHOUSE 系列套裝呈現多元風格，包含甜美招牌甜心 ★★【蜜莉·蜜色戀歌】、樂隊隊長兼帥氣鼓手 ★★【幽冕·海拉·星馳破空】以音浪劃破夜空、★★【夏音·夏夜狂響】用音樂掀翻世界，以及 ★★【哈梅爾·星穹幻響】讓月光與星光翻湧成歌。四位禁閉者將在星光熠熠的舞台上，為局長帶來只屬於今夜的專屬演奏！

與此同時，多款華麗週年新裝極致綻放！★★★【000·模擬心動】、【霽川·芙蕖清晝】、【安吉爾·夜色溫柔】與 ★★【曇·悠閒晴空】閃耀登場，局長專屬套裝【弦下舊夢】亦同步解鎖，帶你共赴這場視覺盛宴！

圖：★★★套裝【霽川·芙蕖清晝】

圖：★★★套裝【安吉爾·夜色溫柔】

驚喜不僅於此，「米諾斯潮流縱覽」人氣經典驚喜重磅回歸！包含神級套裝 ★★★★【卓婭·荒雪統御】，以及 ★★★【奧古斯特·灼宴凱旋】、【000·異度魔女】、【瑟琳·黯夜同行】等多款超高人氣造型；局長專屬套裝【靜謐浮華】與【鎏塵祈諭】也將重返戰場。搭配「燼夜再臨」回歸追蹤，喜愛的角色與夢幻戰袍一次集齊，絕不留遺憾！

圖：」★★★套裝【000·模擬心動】

● 四週年慶典不只遊戲 內！社群好禮與神秘伏筆接連登場

社群活動部分，官方將自 11 月 6 日起重磅推出四週年系列活動「MBCC 四週年｜回聲樂章」！首章〈序曲〉邀請局長將四年來的羈絆化為旋律——無論是用樂器、人聲演繹遊戲經典曲目，或是寫下最深刻的故事，只要全服局長共同發聲集結，就能逐層解鎖全服豪華謝禮；緊接著下一章〈絕響〉也將無縫接力，完成雙章任務更有機會把 AirPods Pro 3 等週年實體大獎抱回家！

圖：海報

不僅如此，去年「鴨寶年」埋下的伏筆，也將在四週年迎來終極揭曉！請手握鴨寶球的局長們密切留意——鴨寶神秘特別企劃即將襲來，鎖定官方社群切勿錯過！

此外，《無期迷途》也已宣布將與《三體》展開官方授權聯動——「當答案不再屬於腳下，人便開始仰望星空。」聯動版本正在籌備中，更多情報敬請期待。

更多精彩內容，敬請鎖定遊戲內公告與官方社群平台！

※各活動詳細時間、解鎖條件與獎勵內容，請依遊戲內官方公告資訊為準。