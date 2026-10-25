Steam免費試玩《Fallbearers》！雙人挑戰爆笑「物理抬棺」，棺材一歪遺體直接飛出去

Steam又有免費試玩遊戲 可以體驗！由 Bones Brothers 開發、B-Team 發行的黑色幽默合作遊戲《Fallbearers》，近日推出免費試玩版，玩家將化身維多利亞時代的殯葬業者，與搭檔合力搬運棺材 ，穿越各種危險地形，將逝者送往最後的安息之地。

遊戲結合2D橫向捲軸玩法、布娃娃物理效果與荒誕幽默，原本看似莊嚴的送葬任務，卻可能因為一個不協調的動作，演變成棺材失控、遺體飛出的混亂場面。想找朋友一起挑戰默契、享受合作闖關樂趣的玩家，不妨把握免費試玩機會。

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《Fallbearers》遊戲介紹：化身殯葬業者，挑戰不可能的抬棺任務

《Fallbearers》以充滿哥德氛圍的維多利亞時代為背景，玩家將扮演兩名不太可靠的殯葬業者，負責將棺材與遺體安全運送至墓地。看似只需要一路向前的簡單工作，實際上卻考驗玩家的操作技巧與團隊默契。

遊戲採用物理模擬機制，玩家必須分別控制棺材的前端與後端，配合移動、跳躍及高度調整，才能跨越坑洞、高低差等障礙。一旦兩端的動作不同步，棺材便可能失去平衡，裡面的遺體也會隨著碰撞與傾斜滑出，讓原本平靜的送葬過程瞬間失控。

除了墓園與街道，玩家還得面對洶湧海面、烏鴉干擾，甚至挑戰雪地滑行等特殊路段。每一趟運送都是新的考驗，究竟能否讓逝者平安抵達目的地，就看玩家與搭檔能不能順利合作。

《Fallbearers》看點1：布娃娃物理引擎製造混亂，遺體滑出棺材成最大挑戰

不同於一般合作闖關遊戲，《Fallbearers》將物理模擬效果融入核心玩法。棺材裡的遺體會隨著搬運姿勢、地形起伏與碰撞產生動態變化，玩家只要稍微控制不當，就可能讓遺體逐漸滑出，甚至直接被甩飛。

這套物理機制讓每一次失誤都可能帶來意想不到的結果。原本只是想把棺材平穩送到墓地，最後卻可能演變成一場手忙腳亂的救援行動，也成為遊戲黑色幽默的重要來源。

圖：Steam官網

《Fallbearers》看點2：從墓園到雪山，送葬路線比想像中刺激

玩家以為只要穿越墓園小徑就能完成任務？《Fallbearers》可沒打算讓送葬工作如此輕鬆。遊戲安排多種地形與環境障礙，玩家除了要小心路上的坑洞，還得面對洶湧海面、烏鴉等干擾，部分路段甚至需要挑戰雪地滑行。

不同地形對棺材平衡的要求也不相同，玩家必須隨時調整搬運節奏，才能避免遺體在途中滑出。隨著路線變得更加複雜，原本單純的搬運工作，也逐漸成為考驗反應與合作能力的極限挑戰。

圖：Steam官網

《Fallbearers》看點3：不找朋友也能玩！支援單人操作兩名搬運工

如果找不到朋友一起玩，也不用擔心。《Fallbearers》除了支援線上合作、分割畫面合作與 Steam 遠端同樂，也提供單人遊玩模式，讓玩家自行操作兩名搬運工。

不過，原本由兩人分工完成的任務，現在必須靠同一名玩家控制棺材兩端，對操作與節奏掌握提出更高要求。雙人模式可以把失誤歸咎於隊友，單人模式則只能靠自己想辦法突破難關，也讓遊戲多了一種不同的挑戰樂趣。

圖：Steam官網

《Fallbearers》免費試玩版已開放，正式版預計2026年第四季推出

《Fallbearers》目前已在 Steam 推出免費試玩版，正式版預計於2026年第四季推出。遊戲支援單人遊玩、線上合作、分割畫面合作及遠端同樂，適合喜歡搞笑物理遊戲、合作闖關與派對遊戲的玩家。

圖：Steam官網

精華 FAQ Q1：《Fallbearers》是一款什麼類型的遊戲，核心玩法是什麼？ 它是一款黑色幽默合作遊戲，玩家扮演殯葬業者，分別控制棺材前後端搬運遺體，穿越墓園、街道與各種障礙地形，考驗操作技巧與隊友默契。

Q2：這款遊戲最大的特色與搞笑看點在哪裡？ 最大特色是布娃娃物理與失衡機制，棺材一旦傾斜或碰撞，遺體就可能滑出甚至被甩飛，讓原本莊嚴的送葬任務變成混亂又荒誕的合作闖關。

Q3：玩家目前可以如何體驗《Fallbearers》，正式版何時推出？ 目前Steam已開放免費試玩版，並支援單人、線上合作、分割畫面與遠端同樂；正式版預計在2026年第4季推出，現階段僅提供英文。

目前 Steam 商店頁面列出的支援語言為英文，尚未提供繁體中文介面與字幕。感興趣的玩家可以先下載免費試玩版，邀請朋友一起挑戰抬棺任務，看看究竟能否在各種突發狀況下，順利完成這趟不太平靜的送葬之旅。