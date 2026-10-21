《排球少年!!》動畫10週年紀念展登台！10/28預售票開搶，5大展區搶先看

日本人氣運動漫畫 改編動畫 《排球 少年!!》迎來動畫開播10週年，粉絲期待已久的紀念展也將登陸台灣 ！「排球少年!!動畫10週年紀念展 IMMERSIVE EXHIBITION」確定於2026年12月25日至2027年3月28日，在台北松山文創園區2樓多功能展演廳登場。

展覽以沉浸式影音體驗為核心，結合角色展示、各校專區、原創繪圖及限定周邊，邀請觀眾再次走進烏野高中與各校排球隊的熱血世界。

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《排球少年!!》動畫10週年紀念展登台！巨型螢幕重現經典比賽

由日本漫畫家古舘春一創作的《排球少年!!》，以高中排球競賽為故事主軸，描寫身材嬌小卻擁有驚人彈跳力的日向翔陽，與天才舉球員影山飛雄從競爭走向合作，和烏野高中排球隊夥伴們一同朝著更高的舞台邁進。

組圖／琅琅悅讀，圖片來源：聯合數位文創、 東立出版社

為紀念動畫開播10週年，「排球少年!!動畫10週年紀念展 IMMERSIVE EXHIBITION」將透過巨型螢幕與環繞音效，帶領觀眾重新感受關鍵比賽的緊張氣氛，讓經典場景不再只是螢幕上的畫面，而是能以更具臨場感的方式再次體驗的熱血回憶。

五大展區亮點公開！角色、各校名場面與珍貴原創繪圖一次看

本次展覽規劃多個主題展區，從動畫影像、角色魅力到創作幕後，帶領粉絲回顧《排球少年!!》動畫一路走來的精彩歷程。

全方位影音劇場：以巨型螢幕搭配環繞音響，重現日向翔陽、影山飛雄等角色的重要比賽與關鍵時刻，讓觀眾沉浸在排球攻防的臨場感中。

展區示意圖，僅供參考。圖片來源：聯合數位文創

角色專區：集結作品中個性鮮明的登場人物，透過角色視覺與經典場面展示，回味球員們的成長與魅力。

展區示意圖，僅供參考。圖片來源：聯合數位文創

展區示意圖，僅供參考。圖片來源：聯合數位文創

展區示意圖，僅供參考。圖片來源：聯合數位文創

各校專區：聚焦不同學校的排球隊伍，以精彩回顧影像呈現各校之間的激烈對戰，重溫令人熱血沸騰的競賽瞬間。

原創繪圖區：展出動畫製作過程中的珍貴原創繪圖，讓粉絲有機會從不同角度認識作品的視覺創作與幕後細節。

周邊商品區：現場將販售多款展覽相關商品，包含以本次展覽專用視覺製作的限定周邊，讓粉絲能把10週年的紀念帶回家。

12月25日松菸 開展！預售票10月28日中午開賣

「排球少年!!動畫10週年紀念展 IMMERSIVE EXHIBITION」已在日本、韓國等地巡迴展出，此次將於年底登陸台北。預售票於2026年10月28日中午12點開賣，票價與購票特典等細節可留意後續官方公告。

《排球少年!!動畫10週年紀念展 IMMERSIVE EXHIBITION》活動 資訊 展覽日期：2026.12.25 ~ 2027.03.28 展覽地點：松山文創園區2樓多功能展演廳（台北市信義區光復南路133號2樓） 營業時間：每日10：00-18：00（17：30停止售票入場）／2027.02.05 (五) 除夕休館 主辦單位：聯合數位文創、Medialink

精華 FAQ Q1：《排球少年!!》動畫10週年紀念展何時在台北開展？ 展覽預定於2026年12月25日至2027年3月28日，在台北松山文創園區2樓多功能展演廳舉行，並於每日10:00至18:00開放，17:30停止售票入場。

Q2：這次紀念展主打哪些體驗與內容亮點？ 展覽以沉浸式影音體驗為核心，透過巨型螢幕與環繞音效重現經典比賽，並規劃角色專區、各校專區、原創繪圖區及周邊商品區，完整呈現作品魅力。

Q3：預售票何時開賣，還有哪些購票資訊要注意？ 預售票預計於2026年10月28日中午12點，在udn售票網獨家開賣；官方目前尚未公布完整票價與購票特典，後續細節需持續關注主辦單位公告。