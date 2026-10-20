中村明日美子純愛經典《同級生》迎10週年！11/6 在台重映

中村明日美子BL經典名作，時隔10週年回歸大銀幕！

《同級生》是日本 知名漫畫 家中村明日美子，從2006年開始連載的經典BL漫畫作品。《同級生：10週年重映》，即將在11月6日於台灣重返大銀幕。

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無論是第一次認識《同級生》的新觀眾，還是曾在十年前被這份青春愛戀打動的粉絲，這一次都值得在大銀幕上，共同重返草壁與佐條的愛情 起點，再一次見證這段純粹、青澀卻又耀眼的愛戀。

原作獲「這本BL不得了」第一名 系列發行突破250萬冊

故事 描述兩位男高中生令人焦急，卻又怦然心動的愛戀過程。中村明日美子以簡約卻生動的筆觸，搭配唯美中帶點慵懶的線條，細膩描繪出角色最真摯的情感，將主角佐條與草壁之間純真耀眼，卻伴隨困惑與酸澀的青春愛戀細膩呈現。漫畫推出後廣獲好評，先是在2008年正式推出單行本，隔年更榮獲「這本BL不得了！」漫畫部門第一名；截至2025年，系列總發行量更已經突破250萬冊。清新純愛且獨樹一幟的風格，讓本作歷久彌新，成為粉絲心目中的不朽經典，更被譽為必讀的「BL入門聖經」。

圖：尖端出版

劇情簡介：認真地、慢慢地、墜入愛河吧

高中入學考試拿下全科滿分的資優生佐條利人（野島健兒配音），與活躍在現場演出並深受女性歡迎的樂團吉他手草壁光（神谷浩史配音），如此迥異的兩人，看似來自不同世界，卻因為練習合唱比賽而開始產生交集。放學後，草壁陪著不擅長唱歌的佐條練習，隨著距離逐漸拉近、心跳產生共鳴，彼此在心中的位置也變得愈來愈特別。草壁看似吊兒郎當，但總是真摯直率地表達心意；佐條則一邊抗拒，一邊敞開自己的心房。兩人一起在這段青澀歲月中，陪伴在彼此身邊。不過當升學將至，對此感到焦躁困惑卻又互相吸引的兩人，又該如何面對這份心意呢？

圖片來源：采昌國際

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2015年宣布動畫化 精銳團隊打造高完成度劇場版

2015年，官方宣布將本作改編成劇場版動畫。動畫改編企劃由日本知名動畫公司「Aniplex」當中，曾擔任《轉吧！企鵝罐》總導演的中村章子，以及曾參與《魔法水果籃》角色設計的林明美共同推動。劇場版動畫由中村章子首度擔綱導演，將原作真實細膩的日常情感搬上大銀幕；角色設計則由林明美操刀，捕捉原作中優美而青澀的男性形象，同時也保留柔軟纖細的獨特線條。此外，本片還邀請到曾製作《阿宅的戀愛太難》、《輝夜姬想讓人告白》、《催眠麥克風》等作品的「A-1 Pictures」傾心打造。全片集結精銳團隊，從構圖、背景到人物都經過細緻掌握與充分溝通交流，以高完成度將中村明日美子筆下《同級生》的世界完整呈現在大銀幕上。

圖片來源：采昌國際

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實力派聲優陣容 野島健兒神谷浩史石川英郎獻聲

本片的聲優陣容同樣豪華，邀請到曾為《Free! 男子游泳部》、《灼眼的夏娜》、《惡魔高校DxD》配音的野島健兒，詮釋纖細敏感的資優生佐條利人；以及曾參與《進擊的巨人》、《夏目友人帳》、《航海王》等作品，並多次榮獲聲優獎肯定的神谷浩史，聲演外向直率、自由奔放的草壁光；還有曾為《火影忍者》、《BLEACH》、《航海王》等作品獻聲的知名聲優石川英郎，為片中的班級老師一角配音，透過三位實力派聲優，攜手為角色注入鮮明生命力。

圖片來源：采昌國際

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日本小規模上映創票房佳績 突破BL受眾獲廣大盛讚

本片在2016年於日本上映，儘管只以30家戲院小規模上映，但首兩日便吸引超過2萬名觀眾入場，首週末更一舉打進日本週末票房前十名，單廳平均票房更拿下當週冠軍。精準而忠於原作的改編，簡單卻充滿美感的畫風，以及恰到好處的曖昧與青澀氣息，都讓本片迅速創造出極佳口碑，甚至突破BL原有受眾，獲得廣大觀眾盛讚。隨著熱烈迴響持續發酵，本片也持續擴大上映規模，上映僅11天便突破1億日元，直到上映43天更勇破2億日元票房，成為當年少見、票房亮眼的BL劇場版動畫。

圖片來源：采昌國際

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精華 FAQ Q1：《同級生》10週年重映何時在台灣上映？ 《同級生：10週年重映》預定於11月6日在台灣重返大銀幕，讓新觀眾與老粉絲都能再次感受佐條與草壁的青春純愛故事。

Q2：這部作品的原作與漫畫成就有哪些？ 原作是中村明日美子自2006年起連載的BL漫畫，2008年推出單行本，隔年獲得「這本BL不得了！」漫畫部門第一名，系列截至2025年已突破250萬冊。

Q3：劇場版動畫的製作與配音陣容有何特色？ 劇場版由中村章子導演、林明美負責角色設計，並由A-1 Pictures製作；配音陣容則有野島健兒、神谷浩史與石川英郎，整體完成度高且口碑出色。