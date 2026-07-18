厄運纏身，連環意外！《無期迷途》全新活動「墨菲的日常」登場

AI重點 文章重點整理： 重點一： 《無期迷途》推出全新主題活動「墨菲的日常」，並於上週五更新後正式開放。

《無期迷途》推出全新主題活動「墨菲的日常」，並於上週五更新後正式開放。 重點二： 活動劇情描述局長被厄運纏身的墨菲捲入意外，進而墜入奇幻地下城冒險。

活動劇情描述局長被厄運纏身的墨菲捲入意外，進而墜入奇幻地下城冒險。 重點三：版本同步實裝S級墨菲、A級諾瑪，並開放限時追蹤與專屬試煉內容。

《無期迷途》宣佈全新主題活動「墨菲的日常」已於上週五更新後正式登場，本次活動故事中局長將被厄運纏身的倒楣禁閉者墨菲捲入一連串的連環意外中，墜入奇幻 地下城，展開一場意外的異世界冒險！

本次版本同步推出兩位全新禁閉者——S級禁閉者墨菲與A級禁閉者諾瑪，並開放限時追蹤行動「悖論幻夢」，與禁閉者審查劇情、專屬試煉等內容一同亮相。

主題活動「墨菲的日常」限時開放！

倒黴透頂的禁閉者墨菲本想前往MBCC自首，卻因自身的厄運引發了一連串荒誕的連鎖反應，駕駛著失控的轎車將局長意外捲入管理局的實驗中。

當局長再次醒來時，卻發現自己和一眾禁閉者們被困在了一個奇幻的地下城中......。

「墨菲的日常」活動視覺。圖／無限迷途提供

墨菲的日常

「墨菲的日常」主題活動於上週五更新後正式開啟，通關章節 Re1-9「於彼岸重逢」即可解鎖。活動期間，局長可透過活動主線劇情與關卡、完成【事故現場記錄】任務等途徑，獲得活動代幣【命運硬幣】，兌換全新A級禁閉者【諾瑪】、限定頭像框【喵運纏身】、稱號【喵菲定律】、唱片【厄運狂想曲】，以及意識晶核、搜索令、異方晶等豐厚獎勵！

限時追蹤行動「悖論幻夢」開放！全新 S 級禁閉者「墨菲」、A 級禁閉者「諾瑪」同步登場！

「悖論幻夢」限定追蹤行動於上週五更新後正式開啟，S級禁閉者「墨菲」、A級禁閉者「諾瑪」，以及「雅可」、「希格林德」的追蹤機率將限時提升，邀請局長們把握機會一舉收容。活動結束後，墨菲與諾瑪將正式加入「常駐追蹤行動」及「常規追蹤行動」，持續提供獲取途徑。

A級禁閉者「諾瑪」。圖／無限迷途提供

S級禁閉者「墨菲」。圖／無限迷途提供

禁閉者摩爾全新套裝造型。圖／無限迷途提供

禁閉者伊蕾婭全新套裝造型。圖／無限迷途提供

活動期間，局長亦可透過「疑凶追影」禁閉者專屬試煉試用全新禁閉者墨菲、諾瑪，挑戰成功即可獲得相應異方晶獎勵！想知道更多的遊戲內容和活動消息，玩家可以前往Facebook官方社群查詢。

精華 FAQ Q1：《無期迷途》這次更新的主題活動名稱是什麼？ 本次更新推出的主題活動名為「墨菲的日常」，已於上週五更新後正式開放。玩家可透過活動主線、關卡與任務參與內容，並解鎖相關獎勵。

Q2：這次活動的故事背景與主要情節是什麼？ 故事描述倒楣的禁閉者墨菲因厄運引發連鎖意外，將局長捲入管理局實驗，最後一行人被困進奇幻地下城，展開異世界冒險。

Q3：活動與卡池同步推出了哪些新內容和獎勵？ 版本同步推出S級禁閉者墨菲與A級禁閉者諾瑪，並開放限時追蹤「悖論幻夢」。活動還可兌換諾瑪、頭像框、稱號、唱片與多種資源獎勵。