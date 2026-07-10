回歸線娛樂聯手誠品「夏日動漫時光機」以《真珠美人魚》《科學小飛俠》《凡爾賽玫瑰》重拾跨世代動畫魅力

AI重點 文章重點整理： 重點一： 回歸線娛樂攜手誠品生活推出夏日動漫時光機特展。

回歸線娛樂攜手誠品生活推出夏日動漫時光機特展。 重點二： 《真珠美人魚》《科學小飛俠》《凡爾賽玫瑰》跨世代登場。

《真珠美人魚》《科學小飛俠》《凡爾賽玫瑰》跨世代登場。 重點三：展期7月10日至8月31日，四大館別設逾10個拍照場景。

為經典動畫 注入全新生命，開啟跨世代的情感對話！動畫代理商「回歸線娛樂」，今日正式宣佈將於 7 月 10 日至 8 月 31 日攜手誠品 生活，於雙北四大核心館別盛大推出「夏日動漫時光機」特展。本次活動精選橫跨近半個世紀的經典動畫 IP 《真珠美人魚》、《凡爾賽玫瑰》、《科學小飛俠》，設置超過10個拍照場景，透過實體空間轉譯與社群動態交織，邀請不同世代的粉絲共同見證經典動畫不滅的魅力。

歲月會更迭，但在心底留下的感動不會褪色。經典動畫之所以永恆，是因為它能在不同世代的靈魂裡，折射出同樣的光芒。回歸線娛樂秉持著傳遞優質作品的初衷，推出「回歸線回歸系」年度企劃，攜手誠品生活打造「夏日動漫時光機」。這一次，讓我們在經典中，重拾這份跨越時空的連結。

誠品生活新店《科學小飛俠》7.10起現身，門口五位英雄角色熱血集結。圖／回歸線娛樂

時代的浪漫轉譯，三段不朽的經典動畫記憶

因為時代差異的浪漫，「回歸線娛樂」讓經典動畫作品有了全新的轉譯方式。當熟悉的角色與主題曲透過網路、社群媒體再次出現時，被喚起的不再只是作品本身，更是記憶中某段珍貴而純粹的時光。

本次特展精心挑選了三部橫跨不同年代的動畫作品，它們分別承載著不同世代的童年記憶：

1970年代的熱血啟蒙——《科學小飛俠》：作為早期電視動畫的開路先鋒，它是四、五年級生心中無可替代的熱血集體記憶。劇中關於正義、團隊合作與守護地球的信念，歷經數十年依舊閃耀，是科技與情懷的完美傳承，更在現代社會中具備了「世代傳承」的親情連結意義。將於誠品生活新店展出，還有大型展演牆讓科學小飛俠的正義再度降臨！

誠品生活7.10起啟動「懷舊時光機」特企，無數粉絲心目中的經典懷舊卡通《科學小飛俠》現身新店。圖／回歸線娛樂

誠品生活新店《科學小飛俠》7.10起現身，4米高經典英雄戰鬥場景邀打卡。圖／回歸線娛樂

1970-1980年代的華麗巔峰——《凡爾賽玫瑰》：唯美少女漫畫 的永恆天花板，以宏大的法國大革命為歷史背景。其對於性別意識的跨時代突破、深刻的人性刻畫與極致華麗的宮廷美學，至今仍深深吸引無數各世代女性，在女性動畫美學具備高質感的藝術指標地位。將於誠品生活松菸展出，讓奧斯卡的唯美故事再次呈現，一起留下記憶中的玫瑰芬芳！

誠品生活松菸3F《凡爾賽玫瑰》展覽區與等身大的主角「奧斯卡」合照打卡，即能獲得人氣角色造型貼紙。圖／回歸線娛樂

誠品生活松菸匯聚《凡爾賽玫瑰》多個華麗場景、浪漫語錄，打卡即贈人氣角色貼紙。圖／回歸線娛樂

2000年代的千禧神作——《真珠美人魚》：七、八、九年級生的共同童年神曲。其強烈的音樂性與經典台詞，「閃亮的歌聲」在當代Threads、Instagram等社群平台上掀起陣陣「迷因狂潮」，不僅是青春的代名詞，更象徵著新世代不受拘束、勇敢表達自我的自信閃耀精神。將於誠品生活西門與武昌展出，人魚公主們閃亮的歌聲再次響起，傳遞著愛與勇氣！

童年偶像也不缺席！《真珠美人魚》七大美人魚公主也將於誠品生活西門、武昌閃亮登場。圖／回歸線娛樂

童年偶像也不缺席！《真珠美人魚》七大美人魚公主也將於誠品生活西門、武昌閃亮登場。圖／回歸線娛樂

Gen Z的童年偶像也不缺席！《真珠美人魚》七大美人魚公主也將於誠品生活西門、武昌閃亮登場。圖／回歸線娛樂

誠品生活的場域交織，讓情感與回憶持續流動

經典作品的魅力足以跨越時間的洪流。當不同世代的動畫粉絲，第一次遇見《凡爾賽玫瑰》、《真珠美人魚》與《科學小飛俠》時，那份油然而生的興奮與悸動，竟與當年的粉絲初見時如出一轍。

而誠品生活是一個讓不同世代交流與分享感動的場域。本次企劃巧妙地將這些經典作品的獨特調性，融入各館別的實體空間氛圍中。當不同年齡層的觀眾，穿梭在經典動畫的展演空間，此刻所分享的，已不僅是作品本身，更是跨越歲月的共同記憶。

「回歸線娛樂」期望透過這些場域的融合與實體時光的交織，創造出跨世代的共同語言。這是一座情感與回憶持續流動的對話空間，讓不同世代的觀點能在此互相凝視與交流。歡迎搭乘「夏日動漫時光機」，與我們一同見證經典再次閃耀。

7 月 18 日在誠品生活松菸的星空下，舉辦七月黑馬神作《穹廬下的魔女》特別放映

本作由頂尖動畫製作公司 Science SARU（科學猴）傾力打造，開播後以「繪本般的畫風，包裹殘酷歷史」的敘事風格震撼粉絲，被觀眾盛讚為「今年夏天最值得深究的寶藏番」。活動當天，邀請您在影像中一同交流心得，參與現場分享更有機會將《穹廬下的魔女》限定特典海報帶回家。

七月黑馬動畫《穹廬下的魔女》海報。圖／回歸線娛樂

《穹廬下的魔女》劇照。圖／回歸線娛樂

「回歸線娛樂」為智寶集團旗下子公司。智寶集團為全台唯一具備籌組日本動畫「製作委員會」的企業，回歸線娛樂專注於優質動畫 IP 的代理與長效經營。旗下目前擁有三大動畫特色企劃：【回歸線回歸系】帶領經典重返大眾視野，包含《凡爾賽玫瑰》、《科學小飛俠》、《真珠美人魚》、《死亡筆記本》，【回歸線花開線】：深耕細膩浪漫的情感系作品，包含《四週戀人》、《GIVEN 被贈與的未來 OAD》，【回歸線知識系】：主打充滿有趣科普或歷史知識的作品，包含《穹廬下的魔女》、《百姓貴族》、《琉璃的寶石》。期待未來能帶來更多動畫作品與粉絲們相見。

精華 FAQ Q1：「夏日動漫時光機」特展由誰主辦，何時舉行？ 本次特展由動畫代理商回歸線娛樂攜手誠品生活合作推出，活動時間自7月10日至8月31日，目的是透過經典動畫IP與實體展區設計，讓不同世代粉絲重新連結共同回憶。

Q2：這次特展主打哪些經典動畫，分別有什麼特色？ 特展主打《真珠美人魚》《凡爾賽玫瑰》《科學小飛俠》三部作品，分別代表千禧神作、華麗少女漫畫經典與70年代熱血動畫，藉由不同年代的作品串起跨世代情感。

Q3：活動除了展覽外，還安排了哪些特別內容？ 活動設有超過10個拍照場景，並結合誠品生活各館別空間氛圍，另於7月18日在松菸舉辦《穹廬下的魔女》特別放映，讓粉絲能參與分享並有機會獲得限定海報。