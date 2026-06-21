《富江》與《漩渦》原畫首次台灣亮相！《伊藤潤二展 誘惑》逾300件展品 看見大師詭譎又驚悚的恐怖美學

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圖／木棉花提供
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全球最具影響力的恐怖 大師 ，以細膩筆觸描繪人性深層恐懼與超現實美學，首場海外大型原畫展《伊藤潤二展 誘惑 JUNJI ITO EXHIBITION ENCHANTMENT》於今（18）日在松山文創園區4號倉庫舉辦媒體日，正式揭開序幕。台灣作為本次巡迴展覽的海外首站，伊藤潤二特別親自來台出席活動，與媒體及粉絲近距離交流，帶領觀眾走入其筆下詭譎、華麗且令人不寒而慄的恐怖宇宙。展覽將展出至9月28日，邀請觀眾親身感受伊藤潤二的恐怖美學魅力。

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超過300件展品 完整呈現詭譎恐怖世界觀

本展透過高品質複製原畫、多媒體影像與，完整呈現伊藤潤二獨樹一幟的線條美學與敘事魅力。展覽集結超過300件展品，精選《富江》、《漩渦》、《十字路口的美少年》等多部經典代表作，細膩展現角色魅力與作品中潛藏的不安氛圍，讓觀眾深入感受其作品兼具優雅與驚悚的獨特風格。

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展覽現場同步播放伊藤潤二訪談影像，揭露創作靈感來源與構思歷程，帶領觀眾進一步理解其作品背後的人性觀察與恐怖哲學。此外，展場更展出由知名模型師藤本圭紀打造的「富江」立體模型，透過平面原畫、立體雕塑與影像展示交錯呈現，完整建構出令人沉浸其中的異色空間體驗。

18日恐怖大師(中)伊藤潤二親臨現場，參與開幕儀剪綵儀式。圖／木棉花提供

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各國版漫畫一次排開。圖／琅琅悅讀編輯室

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本次展覽依主題規劃多個特色展區，從「美醜」探討角色魅力與扭曲人性；「潛伏於日常的恐懼」描繪日常生活中逐步蔓延的不安感；「怪畫」則聚焦經典畫面的強烈視覺衝擊，層層堆疊伊藤潤二獨有的恐怖敘事美學。展覽最後亦回顧其創作歷程與國際影響力，並展出本次主視覺新作《富江・Cheek Love》，為展覽增添話題焦點。

目前《伊藤潤二展 誘惑》展覽票券已於時藝多媒體官網、KKDAY、ibon 等通路熱賣中。更多 、活動消息與限定內容，請持續關注展覽官方粉絲專頁及時藝多媒體官方網站

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展覽資訊

伊藤潤二展 誘惑JUNJI ITO EXHIBITION ENCHANTMENT
展覽日期：2026/6/19（五）-2026/9/28（一）
營業時間：週一至週日10:00-18:00（17:30停止售票及入場）
展覽地點：松山文創園區4號倉庫

票價資訊
展期單人票：480元
展期雙人票：900元（須2人同時入場）
現場優待票：450元
現場特惠票：240元

精華 FAQ

  • 展覽地點設在台北松山文創園區4號倉庫，台灣也是本次巡迴展的海外首站。伊藤潤二特別親自來台出席媒體日，與粉絲近距離交流。

  • 展覽集結超過300件展品，包含《富江》、《漩渦》、《十字路口的美少年》等經典作品，並搭配訪談影像、複製原畫與富江立體模型。

  • 展覽依主題分為「美醜」、「潛伏於日常的恐懼」與「怪畫」等展區，從角色魅力、日常不安到強烈視覺衝擊，完整呈現伊藤潤二的恐怖敘事美學。

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