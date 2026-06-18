限量開賣！駁二「怪獸風景」展，《哥吉拉》怪獸設計師西川伸司現場創作中

怪獸風景<西川伸司款>限定拍貼圖框。圖／駁二 藝術特區

高雄駁二動漫倉庫即日起至9月28日推出「怪獸風景」駐地創作 展，特別邀請日本《哥吉拉 》系列怪獸設計 師西川伸司，與臺灣蒸汽龐克藝術家 氫酸鉀（KCN）擔任「目擊者」進駐現場。兩位藝術家從大港橋、哈瑪星 鐵道園區及港灣工業地景中尋找線索，透過現地創作，帶領觀眾重新挖掘潛藏於高雄城市中的怪獸風景。

《哥吉拉》怪獸設計師西川伸司現場創作。圖／駁二藝術特區

西川伸司手持限定簽名板，期待6月18日與怪獸迷近距離交流。圖／駁二藝術特區

高雄市政府文化局長王文翠表示，虛擬角色創作具有將地方特色轉化為當代敘事的能量，高雄擁有港灣、鐵道與工業發展所累積的豐富城市紋理，透過怪獸設計與蒸汽龐克機械想像兩種創作視角，重新詮釋高雄獨有的港灣與工業地景，讓原本存在於想像中的角色走入真實場域，同時也展現高雄獨特的文化魅力。

被譽為平成時代最具代表性的特攝美術大師之一的西川伸司，自1989年參與《哥吉拉vs碧奧蘭蒂》的怪獸設計工作以來，長年活躍於日本特攝與動畫創作領域，陸續參與《哥吉拉》系列怪獸造形設計、《超人力霸王》系列分鏡與視覺規劃，以及《超星神》系列等經典作品製作；近年更擔任人氣動畫《SSSS.GRIDMAN》的怪獸設計，持續以獨特的創作風格影響新世代創作者。此次受邀來駁二，西川伸司以大港橋、港灣及工業景觀作為靈感來源，即日起至6月18日於動漫倉庫中展開現地創作，觀眾有機會近距離觀看西川伸司於展場作畫，見證怪獸如何從高雄港灣與工業地景的觀察中逐步成形。

西川伸司透過模型與設計資料回顧歷年創作歷程。圖／駁二藝術特區

西川伸司以大港橋、港灣及工業景觀作為靈感來源。圖／駁二藝術特區

臺灣蒸汽龐克藝術家氫酸鉀也將於7月4日至11日接力進駐創作，長期以臺灣歷史與機械文明建構世界觀的氫酸鉀，將轉往哈瑪星鐵道文化景觀尋找線索，以不同視角描繪另一種棲息於駁二的未知生命體。

「怪獸風景」駐地創作展更規劃「目擊檔案牆」同步公開兩位藝術家的創作線索：西川伸司透過模型與設計資料回顧歷年創作歷程；氫酸鉀則展示寄生生物圖鑑影像裝置，揭開駐地創作的預告。隨創作進度推進，相關草稿、訪談與縮時影像將陸續公開，完整呈現這份「駁二超自然生物目擊檔案」。

本次企劃特別推出「怪獸風景」駁二限定簽名板，6月18日10點於動漫倉庫限量開賣，只要購買就可以參加6月18日晚間6點的簽名活動，邀請日本怪獸設計師西川伸司與臺灣怪獸迷近距離交流。

「怪獸風景」即日起至9月28日在駁二藝術特區大義區C7動漫倉庫展出，邀請民眾跟隨兩位大師級「目擊者」的腳步，一同在駁二日常風景中，捕捉那些原本只存在於想像中的怪獸身影。更多展覽與活動資訊請至駁二官網查詢https://pier2.org/exhibition/info/1926/。

臺灣蒸汽龐克藝術家氫酸鉀也將於7月4日至11日接力進駐創作。圖／駁二藝術特區

高雄駁二動漫倉庫即日起至9月28日推出「怪獸風景」駐地創作展，特別邀請日本《哥吉拉》系列怪獸設計師西川伸司，與臺灣蒸汽龐克藝術家氫酸鉀（KCN）擔任「目擊者」進駐現場。圖／駁二藝術特區

哥吉拉怪獸設計師－西川伸司 老師簽名會。圖／駁二藝術特區

展覽資訊 ： 怪獸風景－西川伸司＆氫酸鉀駐地創作展

時間：2026.06.12(週五)-2026.09.28(週一)

地點：駁二大義區C7動漫倉庫

購票：購買任一商品 或 消費展覽限定貼紙50元 🎫即可入場參觀

精華 FAQ Q1：怪獸風景展覽在哪裡舉辦，展期到什麼時候？ 展覽在高雄駁二藝術特區大義區C7動漫倉庫舉行，即日起展出至9月28日。民眾可前往現場觀看兩位藝術家駐地創作，並感受高雄港灣與工業地景轉化為怪獸風景的過程。

Q2：這次展覽邀請了哪些藝術家進駐創作？ 本次邀請日本《哥吉拉》系列怪獸設計師西川伸司，以及臺灣蒸汽龐克藝術家氫酸鉀擔任目擊者進駐。兩人分別以大港橋、港灣工業景觀與哈瑪星鐵道文化作為靈感來源。

Q3：限定簽名板何時開賣，購買後可參加什麼活動？ 怪獸風景駁二限定簽名板於6月18日10點在動漫倉庫限量開賣，購買後可參加當晚6點的簽名活動。現場可與西川伸司近距離交流，並見證怪獸創作與收藏周邊的結合。