虛構推理預示殘酷懸案？《無期迷途》 主題活動「暗軌難明」限時開放！

《無期迷途》今日宣布全新主題活動「暗軌難明」已於更新後正式登場，伴隨西區頻段「死戀電台」播出的神秘廣播訊號，覆軌之下，惡孽轟鳴，一場懸疑犯罪推理之旅即將揭開序幕。

本次版本同步推出兩位全新禁閉者——S 級禁閉者克萊門汀（MBCC-S-172）以及 A 級禁閉者福倫辛卡（MBCC-S-510），並開放限時追蹤行動「罪影隨形」，與多件全新套裝造型及禁閉者審查劇情一同亮相。

主題活動「暗軌難明」限時開放！

覆軌之下，惡孽轟鳴。伴隨死戀電台播出的神秘訊號，「暗軌難明」主題活動正式開幕。局長將深入新城的幽暗角落，追查一連串與暢銷推理小說高度吻合的懸案，揭開隱藏在繁華表象下的真相。

活動期間，局長可透過參與「疑凶追影」行動試用全新禁閉者，挑戰成功後即可獲得相應異方晶獎勵。活動劇情通關後，可透過【管理局 - 審查】入口，進一步體驗克萊門汀與福倫辛卡的專屬審查劇情。

限時追蹤行動「罪影隨形」開放！全新角色同步登場！

「罪影隨形」限定追蹤行動將於 6 月 11 日維護後開啟，活動期間 S 級禁閉者克萊門汀與 A 級禁閉者福倫辛卡、瑪蒂爾達、澤斐爾的追蹤機率將限時提升，邀請局長們把握機會一舉收容。活動結束後，克萊門汀與福倫辛卡將正式加入「常駐追蹤行動」及「常規追蹤行動」，持續提供獲取途徑。

《無期迷途》角色視覺。圖／無期迷途提供

S 級禁閉者「克萊門汀」｜精准特化 Reticle Tendency

克萊門汀是新城的暢銷犯罪推理小說作家，以強烈現實映射性著稱的作品令她聲名大噪，然而文中精密的作案細節竟與新城多起未破懸案現場高度吻合。調查顯示，她行蹤隱秘、擅長偽裝，慣於視場合切換多重身分，並對特定人員存在誘導傾向。鑒於其具備潛在精神干涉能力，MBCC 已對其展開收容審查。

其異能名為【妄執噬刻】——她能透過狂厄連結其他生命體，探知對方深層欲求並干預其精神。能力作用期間，目標體表會出現齒痕狀侵蝕標記，隨時間推移逐漸淡化。

《無期迷途》角色視覺。圖／無期迷途提供

A 級禁閉者「福倫辛卡」｜啟迪特化 Catalyst Tendency

福倫辛卡曾為新城司法鑑定體系的核心技術骨幹，因嚴重悖離職業倫理的重大違規而遭剝奪執業資格，此後匿身於辛迪加，以匿名方式接受私人鑑定委託。她性格乖僻，長期對特定案件保持異常關注，並疑似私自轉移封存中的生物性檢體。鑒於其動機不明朗且越界傾向明顯，MBCC 已對其展開收容行動。

其異能名為【斂影逸形】——她能在短時間內使自身進入低可視狀態，並可將直接接觸的人或物一併納入隱匿範圍，極適合脫離追捕、隱蔽搬運與規避近距離監控。

《無期迷途》角色視覺。圖／無期迷途提供

全新套裝造型同步上架！

於 6 月 11 日維護後，三位禁閉者——珀爾夫人、L.L. 及蘭利同步推出全新套裝造型。無論是雲韶府絲竹聲中的從容風雅、暗幕下難以掙脫的魅惑凝視，還是典禮前一絲不苟的凜然姿態，三套截然不同的風格正靜候局長前來收集！想知道更多的遊戲內容和活動消息，玩家可以前往Facebook官方社群查詢第一手遊戲資訊。

《無期迷途》角色視覺。圖／無期迷途提供

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