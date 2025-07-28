《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》首周特典曝光 8款視覺圖超震撼

《鬼滅之刃》（日語：鬼滅の刃），簡稱《鬼滅》，是日本漫畫家吾峠呼世晴所創作的奇幻漫畫作品，描述主角炭治郎為了尋求被變成鬼的妹妹變回人類的方法，並踏上斬鬼之旅的和風刀劍的奇譚。

改編電影神作即將再次席捲全球影迷的目光，《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》在日本上映僅四天即創下驚人的70億日幣(約13.9億台幣)票房，吸引超過500萬人次進電影院朝聖！今日釋出全新視覺圖，炭治郎、冨岡義勇與猗窩座對決的畫面，濃烈的色彩更呈現出激烈戰鬥的張力，同步公開首週特典為電影視覺圖收藏小卡，並公布了全台各影城的開放劃位時間和領取特典時間，而本次更會有影城開設8/8午夜零時的全台最速上映場次，鬼滅迷們請記好時間、搶占先機！

本次2D版電影首週特典，共有八款的視覺圖收藏小卡，隨機贈送乙款、數量有限並送完為止，以無限城為背景的視覺圖囊括了各主要角色們，全台各影城將於8/1中午12:00起，陸續開放上映第一週的劃位，而首周特典則從8/7中午12:00起陸續開放領取，請影迷們務必密切關注影城公告，提前規劃觀影行程。

部分影城將於8月8日午夜零時安排「最速上映場」，最狂熱的鬼滅粉絲得以搶先踏入無限城，第一時間見證鬼殺隊激烈戰鬥的震撼登場，同時預告還有IMAX版本限定入場特典待公開，敬請粉絲持續鎖定木棉花官方社群平台，掌握《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》的第一手情報。

《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》第一週特典。圖/木棉花提供

《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》。圖/木棉花提供

《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》。圖/木棉花提供