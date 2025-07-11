《哆啦A夢：繪畫世界物語》獨家特典「小畫家鑰匙圈」公開 「中毒系歌姬」愛繆驚喜獻唱

連續6週蟬聯日本票房冠軍，賣座超過45.6億日圓的《電影哆啦A夢：大雄的繪畫世界物語》，將於7月18日在台灣同步上映國語配音版、日語原音版。 本作也獲得日本影史「電影哆啦A夢系列」綜合評價最高分。

為了迎接 《電影哆啦A夢：大雄的繪畫世界物語》在台上映，電影公司車庫娛樂本次特別從日本原裝進口電影限定的「小畫家哆啦A夢 PVC鑰匙圈」要來送給台灣的觀眾朋友，「小畫家哆啦A夢鑰匙圈」在日本也是不對外販售的電影限定鑰匙圈，想要收藏的朋友，只要於台灣電影上映首周期間，7月18日（五）至7月24日（四）於上映影城購票即可獲得，開放兌換時間及辦法請依各影城公告為主。

市面上買不到的超可愛造型，絕對是哆啦迷不可錯過的收藏逸品，數量有限，送完為止！《電影哆啦A夢：大雄的繪畫世界物語》7月18日全台同步上映，國語配音版與日語原音版同步上映，暑假不容錯過！

《電影哆啦A夢：大雄的繪畫世界物語》買不到的電影限定「小畫家哆啦A夢鑰匙圈」影城上映首周開搶。圖/車庫娛樂提供

《電影哆啦A夢：大雄的繪畫世界物語》買不到的電影限定「小畫家哆啦A夢鑰匙圈」影城上映首周開搶。圖/車庫娛樂提供

《電影哆啦A夢：大雄的繪畫世界物語》 不僅票房亮眼，口碑更是叫好叫座，堪稱今年暑假最溫暖感人的動畫鉅作。本作最大亮點之一，就是邀請日本「中毒系歌姬」——創作歌手愛繆，首度為哆啦A夢電影獻聲，創作並演唱主題曲〈Sketch（素描）〉與插曲〈聽著你的夢想，我腦海裡浮現出有趣的點子！〉。愛繆在2025年4月才剛來台舉辦個人演唱會，當時便驚喜首唱這首電影主題曲，讓粉絲驚喜不已。

出道十年，以自然真摯歌聲為人熟知的創作歌手愛繆，因為聽過她歌聲的人往往會像中毒一般愛上她，而被譽為「中毒系歌姬」。這次愛繆帶著她獨特的情感筆觸，為《電影哆啦A夢：大雄的繪畫世界物語》創作主題曲〈Sketch素描〉及插曲〈聽著你的夢想，我腦海裡浮現出有趣的點子！〉兩首歌曲。她是繼2018年《大雄的金銀島》星野源、2020年《大雄的新恐龍》Mr. Children之後，第三位為同一部哆啦A夢電影創作兩首歌曲的歌手。

愛繆本身也是哆啦A夢的長年粉絲，不僅喜歡電影故事本身，也對許多主題曲留下深刻的印象。她受訪時表示自己非常喜歡「無限開關」在2006年為《新大雄的恐龍》創作的主題曲〈我的筆記本〉，因此這次接到邀約時，就很想仿效這種在電影結束後，以打動人心的敘事曲帶出餘韻的感覺。以往她的歌曲中大多帶有大量詞彙，但這次她決定反其道而行：「在歌詞裡稍微留白，或許能讓觀眾回想起電影中的場景。」期望藉此帶來更深的共鳴。

愛繆透露自己在創作時，也受到了原作者藤子・F・不二雄提倡的「SF」（一點點不可思議）的啟發，她打從心底佩服藤子老師能創造出這個充滿魅力的概念，直呼「真的是天才！」她認為音樂就跟漫畫創作一樣，「有完全虛構的作品，也有完全寫實的，甚至也可以在寫實中加一點虛構。」因此她在創作歌曲時，都會加入「一點點不可思議」的情緒、感性與情景，讓歌曲擁有更多的層次與詮釋空間。

《電影哆啦A夢：大雄的繪畫世界物語》。圖/車庫娛樂提供

《電影哆啦A夢：大雄的繪畫世界物語》。圖/車庫娛樂提供

《電影哆啦A夢：大雄的繪畫世界物語》。圖/車庫娛樂提供

《電影哆啦A夢：大雄的繪畫世界物語》。圖/車庫娛樂提供

《電影哆啦A夢：大雄的繪畫世界物語》。圖/車庫娛樂提供

《電影哆啦A夢：大雄的繪畫世界物語》。圖/車庫娛樂提供

《電影哆啦A夢：大雄的繪畫世界物語》。圖/車庫娛樂提供