7月11部動畫：《徹夜之歌 Season2》《GRANDBLUE 碧藍之海Season2》《WITCH WATCH 魔女守護者》《琉璃的寶石》等新番齊發

盛夏來臨，追番熱潮全面引爆！動畫代理商「回歸線娛樂」宣布將於7月代理11部新番與續作動畫，有《WITCH WATCH 魔女守護者》、《徹夜之歌 Season2》、《GRANDBLUE 碧藍之海2》等話題動畫，從深夜浪漫、青春鬧劇、奇幻冒險到黑色喜劇與溫馨療癒，題材橫跨各式風格，帶來前所未有的夏季動畫盛宴。

《徹夜之歌 Season2》超人氣續作搶先看，點亮夏夜浪漫

本季最受矚目的續作當屬《徹夜之歌 Season2》。改編自《週刊少年Sunday》同名漫畫，講述厭倦日常的少年在夜遊途中遇上吸血鬼少女七草，沉醉於危險卻自由的夜色與戀慕之中。第二季將揭開更多神秘角色與暗湧情感，延續深夜青春的微醺氛圍，邀粉絲一同再次踏上專屬夜晚的奇幻旅程。

《徹夜之歌 Season2》。圖/回歸線娛樂提供

《GRANDBLUE 碧藍之海Season2》再現夏日狂亂，青春搞笑全面回歸

夏天怎能少了潛水社這群無厘頭大學生的荒唐鬧劇？《GRANDBLUE 碧藍之海》Season2帶著比基尼、潛水、啤酒與滿滿不可理喻的青春日常，再度熱血登場。主角群依舊毫無下限地在陽光與泳池間裸奔狂歡，徹底解放盛夏笑點，讓人笑到缺氧！而《GRANDBLUE 碧藍之海》第一季由回歸線娛樂同步代理上架，讓粉絲們能一次補齊進度，和潛水社夥伴們一起迎接這場更加瘋狂的夏季續集。

《GRANDBLUE 碧藍之海Season2》。圖/回歸線娛樂提供

《WITCH WATCH 魔女守護者》第二季度主線任務正式展開，戰鬥與搞笑全面升級

由《SKET DANCE》作者篠原健太打造的魔法喜劇《WITCH WATCH 魔女守護者》動畫第二季度，冒失魔女妮可與鬼之後裔守仁的爆笑同居生活持續升溫。更多使魔與全新角色陸續亂入，讓歡樂與災難交織的日常變得更加失控。

隨著主線任務正式展開，圭護、狼人、音夢等人氣角色陸續登場，魔女妮可的秘密接續展開，將帶來更多看點。戰鬥場面加入後劇情更加精采，結合獨特的節奏與漫才式吐槽，層層堆疊的超展開發展，勢必再度掀起討論熱潮。

《WITCH WATCH 魔女守護者》第二季。圖/回歸線娛樂提供

《琉璃的寶石》最喜歡閃亮亮事物的女高中生

《琉璃的寶石》原作為「澀谷圭一郎」所著漫畫作品，故事講述喜歡閃亮亮事物的女高中生・谷川瑠璃有天聽說「可以靠自己採到水晶！」而為了尋找水晶前往山中。沉浸式進入寶石鑑定師的奇幻世界，少女挑戰成為專業鑑定師，在晶瑩剔透的寶石裡尋找人生答案，動畫畫面與內涵同樣閃耀動人！喜歡水晶礦石的你千萬別錯過！

《琉璃的寶石》。圖/回歸線娛樂提供

《歡迎光臨流放者食堂！》協助顧客們排憂解難

《歡迎光臨流放者食堂！》自於「成為小說家吧」連載以來，便擄獲無數讀者的心。動畫將交由以極具食慾感畫面聞名的「OLM Team Yoshioka」負責製作，結合異世界流放者聚落與療癒系食堂的設定，絕對能讓觀眾在每一道料理中感受到溫暖。本作描述曾被超級冒險者隊伍逐出的丹尼斯，與美少女艾朵莉耶相遇，攜手實現開設食堂的夢想。開店後，他們迎來形形色色的客人與接連不斷的麻煩，卻也在過程中撫慰彼此的心靈與味蕾。這裡，就是療癒人心與填飽肚子的地方——『冒險者食堂』。

《歡迎光臨流放者食堂！》。圖/回歸線娛樂提供

《破爛千金被姊姊的原婚約者溺愛著》華麗逆轉的戀愛物語

《破爛千金被姊姊的原婚約者溺愛著》家道中落、常被旁人嘲笑的千金，竟意外獲得姊姊前未婚夫的專情寵愛，一場華麗逆轉的戀愛物語就此浪漫展開。故事講述身穿破爛舊衣、甚至被父母當作僕人使喚的貧窮男爵家次女瑪琳。儘管處境困頓，她依然保有誠實溫柔的內心，為家族默默付出、盡心盡力。本作由田中美海、木村良平、日笠陽子與大原沙耶香共同獻聲，攜手詮釋這場始於誤會、卻逐漸譜出深情的「破爛千金」灰姑娘戀愛故事。甜蜜與心動交織的命運篇章，正式揭幕！

《破爛千金被姊姊的原婚約者溺愛著》。圖/回歸線娛樂提供

《NUKITASHI 住在拔作島上的我該如何是好？》熱血戰鬥又具笑點

《NUKITASHI 住在拔作島上的我該如何是好？》由 Qruppo 製作的視覺小說遊戲改編動畫，極具話題度的大膽設定，描繪主角身處強制「享樂教育」的拔作島，拼命維持純情的爆笑奔波，熱血戰鬥又具笑點與尺度同步挑戰觀眾極限！

《NUKITASHI 住在拔作島上的我該如何是好？》。圖/回歸線娛樂提供

《人妻的嘴唇嚐起來有罐裝沙瓦的味道》肌膚與肌膚的探索

《人妻的嘴唇嚐起來有罐裝沙瓦的味道》短篇成人向愛情小品，微醺社會人禁忌的戀慕與輕熟情感，甜膩卻帶一點不安定的醉意。

《人妻的嘴唇嚐起來有罐裝沙瓦的味道》。圖/回歸線娛樂提供

從4月到7月療癒與青春夏日繼續陪伴你的作品

《Summer Pockets》Key社經典戀愛遊戲動畫再展全新篇章，從接續那個「不希望夏天結束」的閃耀季節再度回到眼前，描繪少年鷹原羽依里前往鳥白島整理外婆遺物，意外與四位個性迥異的少女相遇，故事接續展開。《轉生成貓咪的大叔》的溫馨奇幻日常，喜歡社長與小潘的逗趣互動，或是常常被顏文字的出現笑到，療癒小貓與貓奴社長繼續用輕鬆暖心的轉生生活陪伴大家。而《外星人姆姆》肩負復興高科技重任的貓咪姆姆，寄居在女大生櫻子家裡，翻轉她原本平凡的日常。滿溢的幽默與無厘頭劇情，打造出既療癒又不可思議的獨特宇宙，更加精彩的冒險即將接續上演！

回歸線娛樂所代理的7月新番，將於中華電信MOD、Hami Video、台灣大哥大MyVideo、遠傳friDay影音、巴哈姆特動畫瘋、LiTV立視線上影視、Ofiii歐飛、KKTV、LINE TV、CATCHPLAY+ 與回歸線娛樂官方YouTube 頻道火熱播出，實際上架時間以各平台公告為主！更多最新播出資訊與首播日期，請鎖定「回歸線娛樂」官方社群平台與網站，這個7月，讓最豐富的話題新番陪你一起徹夜追番到天亮！

《Summer Pockets》。圖/回歸線娛樂提供

《外星人姆姆》。圖/回歸線娛樂提供