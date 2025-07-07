《海亞世界》台灣獨立遊戲EA2.0來了 15種武器200種技能、30名夥伴萬種時裝冒險升級

歷經一整年的開發與優化，3D 冒險 RPG《海亞世界》迎來 EA2.0 大型版本更新。這次不只是畫面全面升級，遊戲系統、戰鬥操作與內容深度也進一步強化，帶來更順暢、更豐富的冒險體驗。目前限時特價中，活動只到7月11日止，邀請暑假加入戰隊，來場大冒險吧！

《海亞世界》是一款融合「探索」、「建造」與「成長」要素的冒險創建 RPG。玩家將扮演一名為了調查魔物異變、拯救王國而踏上旅程的冒險者，探索兩大區域：可自由破壞與建造的「遠古之地」，以及充滿城鎮與居民互動的「納魯斯大陸」。在這個世界中，你可以盡情採集資源、打造據點、挑戰強敵，推進劇情的同時建立屬於自己的傳奇故事。

全新的版本中，戰鬥系統也大幅提升，支援即時切換的 15 種武器類型與 200 種技能，從劍、槍、弓到火器、法術，每一種風格都有獨特的玩法。搭配上百件裝備與武器，提供高度自由的戰鬥體驗與養成樂趣。

除了戰鬥與探索外，《海亞世界》同樣注重角色表現與生活系統。玩家可自由組合上萬種時裝搭配，蒐集寵物、招募超過 30 名夥伴一同冒險，甚至駕駛 20 種載具橫跨世界。農耕、釣魚、建造據點等玩法也一應俱全，讓你在冒險之外也能享受屬於自己的慢生活。本作支援多人連線、控制器與 Steam Deck 裝置，無論是單人沉浸式體驗，還是與朋友共同冒險，都能自由選擇。👉《海亞世界》Steam 限時特價中，只到7月11日止，現在入手正是最佳時機，快來加入我們，一起啟程探索這片充滿奇幻與創造力的新世界！

《海亞世界 HAINYA WORLD》EA2.0 大型更新正式登場。圖/NETWORKGO提供

《海亞世界 HAINYA WORLD》EA2.0 大型更新正式登場。圖/NETWORKGO提供