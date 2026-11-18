Hami Video全台獨家日劇 《MY SWEET HOME》由「最美小阿姨」石田百合子領銜主演，劇中三對夫妻 展開為期兩週的交換伴侶生活，荒唐設定下藏著婚姻與友情的微妙試探。

石田百合子飾演的春花喝醉揪閨密「換夫」，酒醒全忘了，閨密的老公卻已經上門報到！眾人還約好交換期間不能聯絡原配，結束後也不能追問，偏偏石田百合子和閨密老公一起買菜，竟比想像中還合拍；自己的老公在別人家過得怎樣，她再好奇也不能問，觀眾直呼：「設定很荒唐，卻是一部讓人思考的劇！」戲外，石田百合子接受Hami Video影音專訪，透露國中三年都住在台北 ，至今仍惦記冰荔枝和牛肉麵，直說：「真想馬上再去一趟！」至於朋友真邀她「換夫」呢？她秒答：「直接拒絕！」

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《MY SWEET HOME》石田百合子（左）與椎名桔平在交換伴侶後共同生活，意外合拍的氣氛增添曖昧想像。（圖片截自Hami Video影片）

石田百合子雖然對「交換伴侶實驗」果斷說不，但面對人生的新冒險，她會勇敢選擇「先踏出第一步」，她坦言最初讀劇本時就驚訝編劇能想出這樣的故事，經過兩個月拍攝，深刻感受：「如果因為年紀漸長，覺得往後再也沒有有趣的事，那就真的只能這樣了！但只要試著踏出一步，隨著心意付諸行動，就可能迎來新的體會！」談到年齡，她也說，同樣是五十歲或六十歲，對每個人的意義都不同，與其緊盯數字，更期待一路走來的累積：「我相信人生一定越來越有趣。」

《MY SWEET HOME》石田百合子（左）與椎名桔平交換伴侶後同床共眠，兩人之間微妙又尷尬的距離成為劇情看點。（圖片截自Hami Video影片）

回想在台北的少女時光，石田百合子還記得：「那時候的台灣還沒有捷運。」除了當年愛吃的牛肉麵，她尤其懷念台灣水果，說起一家人吃冰荔枝的日常：「我很喜歡從市場買一大堆荔枝回家，冰得透心涼之後，跟家人一起吃。」

戲裡是將家庭打理得井井有條的超級主婦，石田百合子自己的理想住家，卻選擇「有點亂卻能自在放鬆的家」；比起與喜歡的人熱鬧相聚，她認為在家最幸福的時刻，是「一個人靜靜獨處的時候」。若能體驗劇中另一位角色的人生，她也選了自由自在的畫家秋繪。只是，當題目要她從重要的人、心愛的動物與喜歡的家具之間做選擇，女神這次一個都不肯放手，直答：「全部都要。都要對吧？」

《MY SWEET HOME》坂井真紀（左）與椎名桔平飾演原本的夫妻，椎名桔平下廚展現居家一面。（圖片提供：Hami Video）

石田百合子在劇中飾演料理、家事樣樣在行的主婦春花，與丈夫修平（仲村亨）看似生活美滿，卻在好友離世後，提出與另外兩對夫妻交換伴侶、住處的大膽計畫。隨著交換生活展開，春花與好友的小說家丈夫潤一郎（椎名桔平）意外投契，女社長夏希（坂井真紀）也從佳彥（三宅健）身上感受到療癒，原以為難以合拍的畫家秋繪（中嶋朋子）與修平，則因畫畫開啟新的交流。當自己與別人的另一半愈來愈自在，原本的伴侶又過得如何？被問到用關鍵字形容這個故事，石田百合子選了：「友情、夫妻、冒險。」

1. 《MY SWEET HOME》仲村亨（左）與石田百合子原平靜美滿的日常在「換夫實驗」後是否會產生變化，引起觀眾好奇。（圖片提供：Hami Video）

至於希望台灣觀眾看完得到什麼，石田百合子將答案交給大家自由感受。她相信觀眾會喜歡上劇中人物，也會重新想想自己現在的人生，而這場看似大膽的「換夫」冒險，最後或許也能成為揪老朋友見面的契機，她說：「如果大家能多跟朋友聚聚，熱熱鬧鬧地喝茶吃飯，我會覺得很開心。」《MY SWEET HOME》於Hami Video全台獨家熱播中。

精華 FAQ Q1：《MY SWEET HOME》主要在講什麼樣的故事設定？ 本劇描述三對夫妻展開為期2週的交換伴侶與住處生活，在不能聯絡原配的規則下，試探婚姻、友情與彼此關係，荒唐中帶有反思意味。

Q2：石田百合子對劇中「換夫」情節與現實邀約有何反應？ 戲裡她飾演的春花酒後提議換夫，戲外若朋友真的邀她這麼做，她則毫不猶豫表示直接拒絕，顯示她能接受表演設定，但現實立場非常明確。

Q3：石田百合子對台北生活有什麼回憶與想法？ 她回憶國中時曾住台北3年，當時台灣還沒有捷運，最懷念冰荔枝、牛肉麵與市場買回家的水果，並表示真想立刻再去一趟台灣。