《再婚皇后》爛番茄100%！朱智勛親密戲喊小三名，申敏兒清醒系復仇獲封「東方版柏捷頓」

由申敏兒、朱智勛、李鍾碩、李世榮強大陣容領銜主演的 Disney+ 宮廷奇幻 大作《再婚 皇后》甫上線便引爆全球狂熱，一舉刷新韓國 Disney+ 與 Hulu在地原創作品的最高首播觀看紀錄！

根據韓國Good Data Corporation 公布的 11 月第一週 TV／OTT 戲劇話題性排行榜，《再婚皇后》更以21.16%優勢勇奪冠軍，並在新聞、社群、影片與網路討論四大分類中實現全類別登頂的驚人紀錄。

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Disney+ 韓劇之光！《再婚皇后》震撼歐美影評界掀國際追劇熱潮

這股風潮同時席捲歐美影評界，知名影評網站「爛番茄」開出 100% 新鮮度的完美滿分！《Screen Rant》大讚本作兼具強烈的戲劇張力與精湛的美術攝影，稱「2026年難以找到相似的觀劇體驗」；《Collider》則沉醉於其令人難以抽離的奇幻世界；美國《Forbes》更高度肯定劇中的服飾與美術設計，封為「東方版的《柏捷頓家族》」。

圖：Disney+

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朱智勛親熱叫錯小三名，進度飆車成掀網路話題

在最新劇情中，東大帝國的皇后「娜菲爾」（申敏兒 飾）聰慧冷靜、極具政治遠見，與皇帝「索本修」（朱智勛 飾）原本是完美的政治伴侶，情感卻已產生裂痕。隨著奴隸出身的美麗情婦「菈絲塔」（李世榮 飾）入住皇宮，甚至意圖勾搭西王國王子「海因里」（李鍾碩 飾）、冒充是對方筆友，海因里則公開在國宴上拆穿謊言，痛罵菈絲塔是「厚顏無恥之人」。

圖：Disney+

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眼見名譽頻頻受辱，娜菲爾要求索本修道歉，試圖護航情婦的索本修抱怨：「妳怎麼會這麼小心眼，妳以前不會這樣。」娜菲爾則霸氣反擊：「我才想說這句話，還有，你對我講話禮貌一點！」而在娜菲爾與海因里正式相認筆友身分後，海因里更開心表達自己的愛意，並帶娜菲爾搭乘熱氣球升上高空浪漫約會，藍天美景襯托下的告白氛圍浪漫爆表。

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嫉妒心大爆發的索本修為了重新追求娜菲爾，硬是要求前往別宮為她過生日，豈料索本修在別宮盡情討好、卻於床上和娜菲爾解衫親熱時誤喊成情婦名字「我好想妳，菈絲塔！」讓觀眾直呼「看到快氣死」；而劇情更隨即丟出震撼彈，國醫診斷菈絲塔已懷有身孕，索本修立即拋下皇后回到宮中，令娜菲爾徹底心寒。

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申敏兒大談幕後花絮，《再婚皇后》「清醒系大女主」成當代女性「愛情教科書」

日前接受訪問時，申敏兒坦言首次接觸歐洲宮廷奇幻題材時感到相當陌生，但在深入研究後，發現故事核心其實非常貼近現實—一個妻子遭遇丈夫背叛後重新選擇人生的過程。她表示：「『皇后』可能是一生一次的角色。即使遭到背叛，也必須維持皇后的威嚴，不能像一般感情劇那樣直接宣洩情緒，我花了很多時間研究如何在冷靜外表下呈現在愛裡重生的細節。」

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劇中申敏兒為觀眾的帶來的「清醒系大女主」魅力更成為當代女性的「愛情教科書」，即便面對丈夫背叛，仍能夠憑藉自身過硬的「業務能力」與不內耗的感情觀，不拘泥於和小三對峙、挽回渣夫，選擇勇敢而堅定的邁向人生下一階段，為高潮迭起的愛情故事賦予當代觀眾更深層的省思與啟發。