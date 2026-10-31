《小城良方》最新看點：姜妍壁咚肖戰意外拆牆？肖戰還原「成功人士尬笑」無偶包

陸劇 男神肖戰主演的療癒醫療劇《小城良方》開播後討論熱烈，劇中姜妍勇敢追愛，不僅直球告白還霸氣壁咚肖戰，隨著劇情推進，原本拚命拒愛的肖戰終究招架不住，兩人上演深情熱吻，女追男的感情線成為全劇一大看點。戲外肖戰也賣力宣傳，在追劇團活動上親自還原醫院海報上成功人士尬笑的表情包，更化身短劇霸總飆金句，逗樂全場。

《小城良方》中，肖戰扮演的神經外科醫生 「劉錚亮」原本前途無量，卻因醫療事故遭逢重大挫折，返鄉後意外被小西門醫院院長「龍冬冬」（倪大紅 飾）相中，半推半就留下任職，偏偏又遇上個性豪爽的殯葬用品店老闆「艾辰」（姜妍 飾），讓原本就一團混亂的生活更加熱鬧。

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《小城良方》肖戰（左）與姜妍原本是不對盤的關係（圖_愛奇藝國際版提供）

艾辰在目睹劉錚亮努力克服心理創傷，為重傷病患動手術後，開始對他產生好感，她先向劉錚亮的弟弟打聽感情狀況，確認對方單身，隨即主動出擊，說出「那正好，我相中他了！」「我覺得你配得上我，處處看！」等求愛金句。豈料劉錚亮絲毫不領情，冷冷回敬，「我覺得你配不上我。」瞬間點燃艾辰的好勝心，她二話不說揪住對方衣領，猛地將人推向牆壁，讓劉錚亮毫無招架之力。

《小城良方》肖戰（右）與姜妍在劇中治癒了對方（圖_愛奇藝國際版提供）

這場氣勢十足的壁咚戲碼，拍攝時竟意外演變成拆牆現場，從曝光的幕後花絮可見，當姜妍把肖戰推向牆壁，他身後的牆板也應聲被撞破，姜妍發現後露出傻眼表情，工作人員也忍不住調侃，「肖戰的後背可以啊！挺硬實啊！」肖戰連忙表示，一點都不疼，還反過來安慰姜妍，「妳對牆有負罪感就行，別對我有負罪感！」

《小城良方》姜妍（左）在劇中對肖戰勇敢追愛（圖_愛奇藝國際版提供）

回到戲裡，劉錚亮終究抵擋不住艾辰的熱情攻勢，第13集中，他決定離開小城，臨行前特地到艾辰的店裡告別，沒想到艾辰竟主動獻吻，讓他先是一愣，隨後忍不住回吻，卻又搬出自己「很窮」、「有病」及「恐雪症」等理由，反被艾辰一句「誰在乎」霸氣堵了回去，展現勇於突破阻礙的堅定心意。

《小城良方》肖戰（左）在劇中一度成為「厭世代表」（圖_愛奇藝國際版提供）

談起劉錚亮面對感情總是退避三舍，肖戰分析，他屬於迴避型人格，最怕遇上艾辰這種堅定又主動的人，但也因此從對方身上看見自己欠缺的勇氣。他坦言，劉錚亮那些看似難以親近的特質，其實都是他用來保護自己的盔甲，為了深入理解角色，他還跟導演討論過劉錚亮的成長背景，連劇本沒有交代的求學及職場經歷都一一描繪，試圖找出人物性格形成的原因。

《小城良方》肖戰飾演天才醫生劉錚亮。（圖_愛奇藝國際版提供）

除了細膩揣摩角色內心，肖戰也透過即興表演，呈現角色逐漸融入小城生活的過程，他特別喜歡眾人為陪伴患有恐雪症的劉錚亮，聚在房間打牌的戲，這也是他臨時提出的點子；另一場醉酒後跟同事敬酒的戲同樣令他印象深刻，肖戰事前特地向姜妍、王彥霖請教方言，沒想到導演卻要他忘掉準備好的內容，隨興發揮，由於其他演員完全不知道他會說什麼，反應格外真實，讓肖戰笑說：「挺好的，我很喜歡那場戲。」

《小城良方》肖戰（左）在劇中有恐雪症（圖_愛奇藝國際版提供）

隨著《小城良方》熱播，肖戰也賣力宣傳，他昨天（27日）和姜妍、王彥霖等演員出席宣傳活動，重現劇中經典橋段。其中，劉錚亮面對病患投訴時，曾抱著乾脆被開除的心態，說出「那你投訴我呀，我早就不想幹了」，肖戰現場也模仿角色厭世語氣，重現「那太好了，你就能把我開了！」讓主持人笑問，誰捨得開除他？他還化身短劇霸總，板起臉孔說出「先把規矩立住，路才能越走越寬」，模樣逗趣。

圖：《小城良方》官微

此外，劇中醫院院長為了吸引病患，把劉錚亮包裝成明星醫生，還特地製作巨型宣傳海報掛在醫院外牆，讓他哭笑不得。追劇團活動上，肖戰被拱著模仿海報中的自己，只見他先是無奈嘆氣，隨後配合地擺出專業菁英架勢，擠出同款尷尬笑容，笑翻全場。

圖：《小城良方》官微

肖戰也透露，導演拍攝時特別要求演員避免刻意煽情，希望讓情緒自然流露，他形容整部劇的氛圍，就像笑點跟淚點在打架，觀眾往往前一刻還在笑，下一秒就被角色的遭遇觸動，溫情暖心的療癒醫療劇《小城良方》現正於愛奇藝國際版獨家熱播中。

圖：《小城良方》官微

精華 FAQ Q1：《小城良方》目前最受討論的感情線亮點是什麼？ 劇中由姜妍飾演的艾辰主動追求肖戰飾演的劉錚亮，從直球告白、霸氣壁咚到後續熱吻，女追男的設定成為全劇最吸睛的看點。

Q2：姜妍壁咚肖戰那場戲為什麼會被說成拆牆現場？ 因為拍攝時姜妍將肖戰推向牆壁，結果他身後的牆板直接撞破，變成意外的「拆牆」畫面，連工作人員都忍不住拿這件事開玩笑。

Q3：肖戰在劇外宣傳時做了哪些有趣的互動？ 肖戰在追劇團活動上親自重現海報中的成功人士尬笑，還模仿角色厭世台詞、化身短劇霸總說金句，整場表現相當放得開，也炒熱了劇集話題。