邱澤變身「百歲冷凍人」！攜手陳意涵破解高科技陰謀，懸疑台劇《重生密碼》11/13開播

三金獎導演聯手 台灣原創科幻影集集結豪華卡司

由時創影業製作，時創影業、東森電視、植肌生技、文策院、八大電視、能率影業聯合出品的台灣原創影集《重生密碼》即將在 11 月 13 日於愛奇藝 國際版獨家播出。

熱門小說

《重生密碼》集結金鐘獎 導演馮凱、蔡岳勲、陳冠仲聯手執導，並由邱澤、陳意涵、張軒睿、邵雨薇、簡嫚書、寇世勳、尹馨、修杰楷領銜主演，搭配温昇豪、張晨光、金士傑 、郭雪芙 等實力派演員同台飆戲。此次邱澤和張軒睿飾演爺孫，劇中時不時鬥嘴起衝突，但戲外張軒睿則感謝邱澤拍戲過程的「救援」。

冰封68年男子甦醒 34歲外貌的爺爺遇上孫子

《重生密碼》故事從冰封 68 年的神祕男子周亦白（邱澤飾演）甦醒開始，跨越時代的爺孫組合到牽涉永生計畫的科技 陰謀，此次邱澤在劇中維持 34 歲的模樣，實際身份卻是周末（張軒睿飾演）的爺爺，兩人因「代溝」鬧出不少爺孫趣事，而戲外和影帝邱澤合作，張軒睿直呼對方是很酷的人，他說：「他看到我比較困惑或需要幫助的時候，就會過來點我一下，真的很感謝。」對於再次和張軒睿合作，邱澤表示，這次演爺孫，跟之前合作角色很不同，從奇幻的關係到真摯的情感，我覺得很有趣也值得大家期待。

圖：時創影業提供

圖：時創影業提供

陳意涵化身格鬥女王 坦言擺臭臉才是最大挑戰

女主角陳意涵此次在《重生密碼》中飾演格鬥女王陸霏，拍攝此劇對她最大的挑戰不是動作戲，反而是擺臭臉，陳意涵說：「因為我私底下是一個很愛笑的人，但陸霏這個角色打從心底就沒有快樂因子，對我來說擺臭臉挑戰最大。」至於此次要挑戰當格鬥女王，陳意涵興奮每拍一次戲就能解鎖新技能，對於擅長運動的她也不成問題，反而超期待。

圖：時創影業提供

金馬美術指導打造架空城市凝海市 實景搭景特效交織

《重生密碼》場景橫跨 1950 年代到現代，此次更聘請以電影《緝魂》獲得金馬獎最佳美術設計的美術指導廖惠麗領軍，打造劇中架空城市「凝海市」，並以實景、攝影棚搭景與特效動畫交織，建構劇中重要場景，除了有復古洋樓「周宅」、更有科技感十足的「奇異島」，連演員群看到都嘖嘖稱奇。張軒睿表示：「一走進去真的不敢相信是搭的場景，太真實了。」而劇中重要場景的「奇異島」，劇組直接搭建完整的實驗室，張軒睿笑說：「第一次拍攝時我還差點迷路。」《重生密碼》將於 11 月 13 日在愛奇藝國際版播出。

圖：時創影業提供

精華 FAQ Q1：《重生密碼》何時在哪個平台正式播出？ 這部台灣原創科幻影集《重生密碼》預計在11/13於愛奇藝國際版獨家播出，並由時創影業等多方聯合出品，主打懸疑與科幻元素。

Q2：邱澤在劇中飾演什麼角色，故事設定有何特色？ 邱澤飾演冰封68年後甦醒的神祕男子周亦白，外貌維持34歲，卻是張軒睿角色周末的爺爺，劇情結合爺孫關係、時代錯置與科技陰謀。

Q3：陳意涵與劇組在拍攝上，分別面臨哪些亮點與挑戰？ 陳意涵在劇中化身格鬥女王陸霏，坦言最大挑戰是要擺臭臉而非動作戲；劇組則打造凝海市、周宅與奇異島等場景，並結合實景、搭景與特效。