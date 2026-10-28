萬聖節扮裝靈感！Disney+ 盤點8大角色圖鑑：臨抱佛腳也能搭出2026最熱門影視話題

文章目錄 萬聖節扮裝靈感1：化身漫威最時髦 CP，白色幻視強勢回歸《幻視任務》

萬聖節扮裝靈感2：破鏡重圓的兄弟，重現世紀和解名場面《綠洲合唱團：莫帶憤怒回首》

萬聖節扮裝靈感3： 最帥 F1 賽車手降臨，派對頒獎台由你獨佔《Max vs 100》

萬聖節扮裝靈感4：今年徒手征服台北101，變身讓全台屏息的男人《赤手登峰》

萬聖節扮裝靈感5：好姊妹集合準備原地出道，化身全球最紅女團之一《KATSEYE: WILD HEARTS》

萬聖節驚悚片單6：時尚聖經重返伸展台，職場菜鳥華麗逆襲《穿著 Prada 的惡魔1、2》

萬聖節扮裝靈感7：亮片、牛仔靴、友誼手環備齊，水扶梯們這邊集合！《Taylor Swift | The Eras Tour》

萬聖節扮裝靈感8：選擇困難一次解決，全員出動扮成最好笑的一家人《摩登家庭》

今年萬聖節 派對 要扮什麼角色，是不是已經煩惱好一陣子了？恐怖殭屍、調皮床單鬼、暗黑女巫通通扮過了，想來點不一樣的造型，最好在新朋友問起「你扮的是誰？」時，還能順勢聊出一點有趣故事？

別擔心，Disney+ 幫你把 2026 年最熱門的影視 話題一次整理好：從近期話題聲量最高的漫威 英雄、破圈風靡全球的 F1 冠軍車手、今年圈粉全台北的徒手攀岩傳奇，到席捲全球的人氣女團，8 個最吸睛的變裝靈感全包辦。出門前先上 Disney+ 做足功課，保證一出場就是現場焦點，今年萬聖節，你就是全場最懂扮的那一個！

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萬聖節扮裝靈感1：化身漫威最時髦 CP，白色幻視強勢回歸《幻視任務》

幻視回來了！漫威全新影集《幻視任務》已於 10 月 14 日在 Disney+ 上線，作為《汪達與幻視》三部曲的完結篇，8 集故事跟著保羅貝特尼再度演出的白色幻視，在逃亡途中一邊找回記憶與人性、一邊對抗腦中揮之不去的奧創，由詹姆斯史派德睽違多年回歸演出。

汪達。圖：Disney+

白色幻視。圖：Disney+

今年想扮漫威英雄，一身純白的白色幻視絕對是最新潮、最酷的選擇；如果和另一半一起出席派對，一人扮白色幻視、一人換上汪達的紅色戰袍，再搭配《汪達幻視》的復古情境喜劇造型，保證成為全場最吸睛的漫威 CP。

汪達。圖：Disney+

汪達。圖：Disney+

萬聖節扮裝靈感2：破鏡重圓的兄弟，重現世紀和解名場面《綠洲合唱團：莫帶憤怒回首》

吵了 15 年的兄弟終於和好了！英倫搖滾天團綠洲合唱團 2025 年世紀重聚巡演，紀錄片《Don't Look Back In Anger》已於 10 月 9 日在 Disney+ 獨家上線，片中收錄排練、後台與舞台上的珍貴畫面，以及連恩與諾爾蓋勒格兄弟睽違二十多年的首度同框專訪，爛番茄新鮮度更高達 97%。

綠洲合唱團：莫帶憤怒回首。圖：Disney+

綠洲合唱團：莫帶憤怒回首。圖：Disney+

由《浴血黑幫》奧斯卡提名編劇史蒂芬奈特操刀，Disney+ 版本還加碼收錄〈Wonderwall〉、〈Slide Away〉完整演出。今年萬聖節，找來那個曾經鬧翻又和好的兄弟或好友，一人披上連恩招牌的連帽大衣配墨鏡、一人背起吉他扮諾爾，勾肩搭背走進派對，就是最動人的「破鏡重圓」造型。

綠洲合唱團：莫帶憤怒回首。圖：Disney+

萬聖節扮裝靈感3： 最帥 F1 賽車手降臨，派對頒獎台由你獨佔《Max vs 100》

說今年F1賽事關注度又達到一個前所未見的巔峰完全不為過，四屆 F1 世界冠軍維斯塔潘在《Max vs 100》重返職業生涯的起點卡丁車場，在英國傳奇賽道銀石，從最後一位出發、挑戰在 60 分鐘內超越 100 位來自世界各地的名人、網紅與運動員，每被他超車一次就直接淘汰！這場全球直播的作品全程收錄維斯塔潘與對手們在車上的即時對話，現在上 Disney+ 就能回看完整比賽。想在萬聖節派對當全場最帥的人，現在就換上一套賽車服、戴上安全帽、加上一座獎盃！

Copy of Max vs 100_主視覺海報。圖：Disney+

萬聖節扮裝靈感4：今年徒手征服台北101，變身讓全台屏息的男人《赤手登峰》

今年最讓台灣人捏一把冷汗的男人，絕對是他！傳奇攀岩家艾力克斯霍諾德 1 月 25 日不靠繩索、不帶任何保護裝備，花了約 90 分鐘徒手攀上台北 101，抵達塔頂時那一身紅色短袖、雙手在空中揮舞的畫面，至今仍讓人印象深刻。

圖：Disney+

圖：Disney+

想更認識這位「把高樓當岩壁」的男人，一定要看國家地理奧斯卡最佳紀錄片《赤手登峰》，記錄他挑戰無繩獨攀優勝美地國家公園 900 公尺酋長岩的全過程，每一個抓點都讓人手心冒汗。萬聖節想扮他超簡單：一件紅色短袖、一雙攀岩鞋、腰間掛個粉袋，大家一秒就懂。

圖：Disney+

圖：Disney+

圖：Disney+

萬聖節扮裝靈感5：好姊妹集合準備原地出道，化身全球最紅女團之一《KATSEYE: WILD HEARTS》

姊妹們，今年萬聖節是時候出道了！葛萊美提名全球女團 KATSEYE 第三張 EP《WILD》空降告示牌 200 專輯榜冠軍，紀錄片《KATSEYE: WILD HEARTS》也已於 10 月 16 日在 Disney+ 上線。

KATSEYE _ Credit_ Rahul Bhatt 。圖：Disney+

全片約 80 分鐘，由導演娜迪亞哈爾格倫掌鏡，收錄從未曝光的排練與錄音室畫面、成員真情專訪，還有來自全球粉絲 EYEKONS 親手拍攝的影片，帶你看見六位成員從選秀走到世界舞台的汗水與羈絆。今年萬聖節，找齊六個姊妹各自認領一位成員，統一色系、各自保留個人風格，再練好一段招牌舞步，派對一開場就是你們的出道舞台。

萬聖節驚悚片單6：時尚聖經重返伸展台，職場菜鳥華麗逆襲《穿著 Prada 的惡魔1、2》

時隔 20 年，《Runway》雜誌回來了！《穿著 Prada 的惡魔 2》今年上映即掀起全球時尚熱潮，全球票房突破 6.76 億美元，帶動系列總票房跨越 10 億美元大關，精彩作品已在 Disney+ 上線。

圖：Disney+

圖：Disney+

梅莉史翠普、安海瑟薇、艾蜜莉布朗與史丹利圖奇原班人馬回歸，安迪已升任雜誌專題編輯，當年的首席助理艾蜜莉則成為精品品牌高階主管，還有女神卡卡等大咖驚喜客串。

圖：Disney+

圖：Disney+

圖：Disney+

萬聖節想扮職場新鮮人，可以向第一集的首席助理艾蜜莉看齊：一頭紅直髮、濃黑眼線、剪裁俐落的黑色套裝，手上捧著米蘭達的外套與包包、手機，配上經典台詞「I love my job. I love my job. (我愛我的工作，我愛我的工作)」。這句上班族們都懂的心聲，保證你還沒有開口，對方就知道要說什麼。

圖：Disney+

圖：Disney+

萬聖節扮裝靈感7：亮片、牛仔靴、友誼手環備齊，水扶梯們這邊集合！《Taylor Swift | The Eras Tour》

Swifties水扶梯們，你的「時代」準備好了嗎？泰勒絲「時代巡迴演唱會」吸引超過 1,000 萬人次進場、票房突破 20 億美元，同名演唱會電影更是金氏世界紀錄認證的影史最賣座演唱會電影。

圖：Disney+

圖：Disney+

在 Disney+ 上，除了能看到加收多首歌曲的《The Eras Tour (Taylor's Version)》，還有收錄溫哥華最終場、首度完整呈現《The Tortured Poets Department》篇章的《The Eras Tour | The Final Show》，以及六集幕後紀錄影集《The End of an Era》，一次重溫整趟傳奇巡演。

萬聖節要扮水扶梯，挑一個你最愛的時代，亮片連身衣、牛仔靴、經典紅唇、秀女風格，甚至是甜蜜牽著Travis Kelce的泰勒絲，手腕上記得戴上你的友誼手環，因為高機率你會結交到志同道合的新朋友！

圖：Disney+

圖：Disney+

萬聖節扮裝靈感8：選擇困難一次解決，全員出動扮成最好笑的一家人《摩登家庭》

一群人吵了一個禮拜還決定不了要扮什麼？那就直接扮一整個家族吧！完結多年仍讓全球觀眾念念不忘的《摩登家庭》在Disney+一直以來都是最熱門觀看作品之一。

Copy of 摩登家庭_劇照。圖：Disney+

Copy of 摩登家庭_劇照。圖：Disney+

全劇 11 季在 Disney+ 可以一次看完，劇中最愛萬聖節的克萊兒每年都把家裡變成鬼屋，更是萬聖節必看的經典集數！朋友們各自認領一位角色：穿 polo 衫的老爸傑、熱情如火的葛洛莉亞、自認是酷爸的菲爾、永遠上演小劇場的米契與小卡、加上鄧菲家三姊弟，不用花大錢買道具，一出場大家就知道你們是誰，今年萬聖節最溫馨熱鬧的家族照，就由你們來拍。

Copy of 摩登家庭_劇照。圖：Disney+

精華 FAQ Q1：這篇文章主要在推薦哪些類型的萬聖節扮裝靈感？ 文章整理了8種來自 Disney+ 的熱門角色與話題人物，包括漫威、F1、攀岩、女團、時尚電影、泰勒絲與情境喜劇家庭角色，強調好辨識又容易上手。

Q2：文章中最適合臨時準備、又容易被認出的造型是什麼？ 像白色幻視、F1 賽車手、艾力克斯霍諾德或《摩登家庭》角色都很適合臨時準備，因為服裝元素明確，搭配少量道具就能讓人一眼看懂。

Q3：Disney+ 為什麼要用這些作品來做萬聖節題材整理？ 因為這些作品與人物近期話題高、辨識度強，能讓派對裝扮不只好看，還能順勢聊影集、演唱會、紀錄片或電影內容，增加社交話題。