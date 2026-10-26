岩本照化身猿飛佐助！Netflix《真田十勇士》7大亮點：無名小卒向德川家康發起逆襲

岩本照主演的忍者 動作時代劇《真田十勇士 SHADOWS OF THE TEN NINJA》，10月23日起在朝日電視台「金曜夜間劇場Premium」播出，同時在Netflix 於全球190多個國家與地區上線。

故事以大阪 之陣為背景，講述一群「名不見經傳的忍者」如何對抗天下霸主德川家康。

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亮點一：關原之戰14年後，被囚禁的名將與隱姓埋名的忍者

故事發生在1600年關原之戰14年後。德川家康擊敗豐臣政權、成為天下霸主，支持豐臣家的名將真田幸村（安藤政信飾），被幽禁在高野山腳的九度山，與暗中追隨他的忍者們隱姓埋名度日。一個失去權勢的英雄 ，與一群沒有名字的忍者，是這部劇開場的氛圍。

圖：sanada10ninja

亮點二：局勢逆轉的契機，家康宣布討伐豐臣家

由於擔心年輕的豐臣秀賴起兵反抗，德川家康宣布討伐豐臣家，局勢瞬間緊張。真田幸村在與猿飛佐助相遇後，判斷時機已到，決定逃離九度山、協助豐臣家，而忠於他的忍者們也陸續集結，朝向大阪之陣的最終決戰前進。

圖：sanada10ninja

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亮點三：主角猿飛佐助，自稱「東國第一空中飛人」的獨行忍者

岩本照飾演的猿飛佐助，擁有卓越的跳躍力、天馬行空的想法，戰鬥方式不拘一格，自稱「東國第一的飛天忍者」。他沒有家人與主君，從小靠偷竊生存，曾向白雲齋學習忍術與體術，之後又回到獨來獨往的生活。他討厭組織與命令，直到遇見把忍者當成夥伴的幸村，才開始學會為了別人使用自己的力量。

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亮點四：與冷靜天才霧隱才藏的對手戲，一動一靜的搭檔張力

中川大志飾演的霧隱才藏，是效忠幸村的上忍，冷靜沉著，在十勇士中擁有數一數二的實力與統率力，從小就被訓練成忍者，把對主君的忠義與完成任務放在最前面。劇情中，他與佐助會反覆衝突，一個自由奔放、一個謹守規矩，這種對比也成為劇中重要的人物張力。

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亮點五：十勇士陣容豪華，從伊原六花到武井壯各有特色

十勇士中，伊原六花飾演由利鎌之助，武井壯與今井龍太郎分別飾演三好伊佐、三好清海，牧野公昭飾望月六郎，喬爾·迪克森飾筧十藏，濱野謙太飾穴山小助，金田哲飾根津甚八，袴田吉彥飾海野六郎。另外，城桧吏飾演幸村之子真田大助，唐澤壽明則飾演佐助的師父白雲齋。這樣的卡司，讓每位勇士都有鮮明的形象。

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亮點六：德川、豐臣兩陣營名角雲集，中村獅童、內藤剛志加持

對立陣營方面，內藤剛志飾演德川家康，中村獅童飾演服部半藏，佐藤龍我（美少年／ACEes）飾演德川秀忠，佐野史郎飾演金地院崇傳；豐臣方則由栗山千明飾演淀殿，和田正人飾演大野治長，西岡德馬飾演織田有樂齋。這種實力派演員同台，替劇集增加不少厚度。

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亮點七：全程京都實景拍攝，結合AI與視覺特效的新時代忍者動作

這部劇全篇在京都實地拍攝，並結合本格動作戲與AI、VFX、CG等最新影像技術，把真田十勇士這個「史實與虛構交織」的題材，用現代方式重新呈現。編劇之一的澤本嘉光，是日本廣告界知名的文案創作者，這次負責系列構成，也讓不少人好奇他在連續劇上的敘事風格。

精華 FAQ Q1：這部《真田十勇士》主要在講什麼故事？ 故事設定在關原之戰14年後，真田幸村被幽禁於九度山，之後因德川家康決定討伐豐臣家而重燃反攻意志，率領十勇士投入大阪之陣。

Q2：岩本照飾演的猿飛佐助有什麼角色特色？ 猿飛佐助是擅長跳躍與奇襲的獨行忍者，自稱「東國第一空中飛人」。他原本排斥組織與命令，但在幸村影響下，開始為夥伴與大義而戰。

Q3：這部劇在製作與卡司上有哪些吸引人的地方？ 本劇全程在京都實景拍攝，並運用AI、VFX與CG強化動作場面；同時集結內藤剛志、中村獅童、栗山千明等實力派演員，陣容相當豪華。