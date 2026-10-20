Threads爆推 Netflix 9部懸疑療癒神劇！《雙面葛蕾斯》、《莎拉的真偽人生》連假必看

文章目錄 推薦1.《雙面葛蕾斯》：改編真實命案 女傭記憶藏著多少秘密

推薦2.《莎拉的真偽人生》：完美人生全是謊言 犯罪懸疑反轉不斷

推薦3.《我的大叔》：人生低谷中相遇 重新找回活下去的力量

推薦4.《絕命毒師》：平凡化學老師走上犯罪路 善惡界線逐漸模糊

推薦5.《機智醫生生活》：五位醫師的日常 笑著笑著就被感動

推薦6.《今際之國的闖關者》：被迫參加死亡遊戲 每一關都是生存考驗

推薦7.《頭號外交官》：外交危機與婚姻拉鋸 政治攻防步步驚心

推薦8.《外傷重症中心》第2、3季確定製作 朱智勛秋泳愚回歸 鄭叡仁加入

推薦9.《鐵拳教育》：金武烈李星民聯手整頓校園 拳頭對抗失控亂象

上架多年的《雙面葛蕾斯》再掀討論 劇荒族快收藏

滑Threads時，常常會看到網友分享私藏神劇，甚至忍不住發文直呼「我怎麼現在才發現這部神劇！」。最近，一部上架多年的Netflix 迷你影集《雙面葛蕾斯》再度引起劇迷關注，以真實命案為背景，結合心理懸疑 、女性處境與人性謎題，讓不少觀眾看完後忍不住推薦給身邊的朋友。

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除了追逐最新上架的熱門作品，Netflix還藏著許多值得挖掘的寶藏影集，以下整理9部值得加入片單的作品，從燒腦懸疑到療癒 日常，趁著週末替劇荒中的你找到下一部必追神劇。

推薦1.《雙面葛蕾斯》：改編真實命案 女傭記憶藏著多少秘密

類型：歷史、犯罪、心理懸疑｜共 6 集

《雙面葛蕾斯》（Alias Grace）改編自加拿大作家瑪格麗特．愛特伍的同名小說，以19世紀加拿大的真實命案為背景，講述女傭葛蕾斯．馬克斯被控涉及雙重謀殺，多年後，一名精神科醫師試圖透過訪談，釐清她的心理狀態與過去經歷。葛蕾斯究竟是冷血的殺人犯，還是被環境與命運推向悲劇的女性？隨著她逐步說出過去，故事卻沒有變得更加清晰，反而讓人愈來愈難判斷她究竟隱瞞了什麼。全劇最吸引人的地方，不是單純追查兇手，而是透過記憶、心理與社會偏見，探討人們如何判斷一個人是否有罪。全劇僅6集，適合喜歡短篇迷你影集、歷史犯罪與心理分析的觀眾。

圖：Netflix

推薦2.《莎拉的真偽人生》：完美人生全是謊言 犯罪懸疑反轉不斷

類型：韓劇 、犯罪、懸疑

由申惠善、李浚赫主演的韓劇《莎拉的真偽人生》，以一具無名女屍揭開故事序幕，所有線索逐漸指向一名看似擁有完美人生的女人金莎拉。然而，隨著警方深入調查，她的身分、學歷與過往經歷卻接連出現疑點，原本光鮮亮麗的人生，彷彿建立在一連串謊言之上。

劇情透過警方調查與人物關係的層層拆解，讓觀眾不斷重新判斷角色的真實面貌。喜歡高張力心理攻防、謊言與身分謎題的觀眾，可以看看一個人究竟能為了打造理想中的自己，付出多少代價。

圖：Netflix

圖：Netflix

推薦3.《我的大叔》：人生低谷中相遇 重新找回活下去的力量

類型：韓劇、人生、療癒

韓劇《我的大叔》沒有華麗的愛情包裝，而是描寫兩個背負生活壓力、在人生低谷中掙扎的人，如何在彼此身上找到理解與支持。劇中人物面對職場壓力、家庭問題與現實困境，每個人都帶著不容易向外人訴說的傷口。透過一次次相處，原本孤獨的兩個人逐漸理解彼此，也讓觀眾看見，即使人生不如預期，仍然可能因為某個人的出現而產生改變。這部作品不靠誇張的戲劇衝突吸引觀眾，而是以細膩的情感與真實的人生困境慢慢累積感染力，適合喜歡不刻意灑狗血、看完卻能留下長久餘韻的觀眾。

圖：翻攝網路

推薦4.《絕命毒師》：平凡化學老師走上犯罪路 善惡界線逐漸模糊

類型：犯罪、劇情、黑色幽默

《絕命毒師》以一名原本過著平凡生活的高中化學老師華特．懷特為主角。他在得知自己罹患癌症後，為了替家人留下經濟保障，決定利用專業知識製造毒品，卻在一步步深入犯罪世界後，逐漸改變原本的性格與人生。這部作品的精彩之處，在於主角並非一開始就是傳統意義上的反派，而是在一次次選擇中逐漸跨越道德底線，讓觀眾忍不住思考，一個人究竟是被環境逼迫，還是逐漸愛上了權力與掌控。除了犯罪情節，角色之間的關係變化與心理轉折也讓故事更具層次。

圖：Netflix

推薦5.《機智醫生生活》：五位醫師的日常 笑著笑著就被感動

類型：韓劇、醫療、友情、日常

看完懸疑犯罪劇，想換一部溫暖又能讓人放鬆的作品，韓劇《機智醫生生活》會是不同風格的好選擇。故事圍繞五位相識多年的醫師展開，除了醫院裡的工作與病患故事，也描寫他們在友情、家庭與感情上的日常。劇情沒有一味追求強烈衝突，而是透過細碎卻真實的生活片段，呈現成年人面對工作與人生時的喜怒哀樂。再加上五位主角的友情與音樂演出，讓整部劇多了許多令人會心一笑的時刻，偏愛角色群像、友情與療癒系故事的觀眾不妨放進待看片單。

圖：Netflix

推薦6.《今際之國的闖關者》：被迫參加死亡遊戲 每一關都是生存考驗

類型：日本劇、科幻、懸疑、生存遊戲

日劇 《今際之國的闖關者》講述主角有栖良平與同伴意外進入一個陌生世界，必須參加各種高風險遊戲才能延續生命。每場遊戲都有不同規則，考驗的不只是體力與智力，更包括人性、信任與選擇。隨著挑戰難度不斷升高，角色也必須面對友情、背叛與生存本能之間的衝突。劇情結合緊張刺激的闖關設計與世界觀謎團，讓觀眾在追看遊戲結果的同時，也會想知道這個世界究竟為何存在，喜歡節奏明快、關卡設計與反轉劇情的觀眾不容錯過。

圖：Netflix

推薦7.《頭號外交官》：外交危機與婚姻拉鋸 政治攻防步步驚心

類型：美劇 、政治、懸疑、職場

不只犯罪劇能讓人看得停不下來，政治與外交題材同樣充滿張力。美劇《頭號外交官》（The Diplomat）以美國資深外交官凱特．懷勒為主角，講述她奉命前往英國擔任重要外交職務，卻必須同時處理國際危機、政治角力，以及與丈夫之間日益緊繃的婚姻關係。看似只是外交場合上的談判，背後卻可能牽動國家利益、權力布局與人物之間的算計。凱特並非無所不能的完美外交官，而是必須在有限資訊與重重壓力下做出選擇，讓劇情多了真實的人性衝突。第 4 季已於 2026 年 10 月 15 日正式上線，全季共 8 集。

圖：Netflix

推薦8.《外傷重症中心》第2、3季確定製作 朱智勛秋泳愚回歸 鄭叡仁加入

類型：韓劇、醫療、職人、動作

Netflix人氣韓劇《外傷重症中心》傳來好消息！Netflix於2026年10月19日宣布，第2、3季確定製作，朱智勛、秋泳愚、尹敬浩、鄭在光等演員將回歸，女團Lovelyz出身的鄭叡仁也將加入劇組，飾演護理師千薔薇。

第一季於2025年上線，由朱智勛飾演擁有豐富戰地經驗、醫術高超的外傷外科醫師白江赫。為了重振醫院中幾乎名存實亡的外傷重症團隊，他以強勢又不按牌理出牌的作風，帶領醫護人員挑戰高難度救援，在分秒必爭的醫療現場搶救生命。第一季不僅有緊張刺激的手術與救援場面，也呈現醫療體系中的資源分配、行政阻力與職場衝突，白江赫與首位弟子楊載源之間從磨合到建立信任的過程，更是劇中一大看點。

圖：Netflix

根據Netflix官方公布的資訊，朱智勛將繼續飾演白江赫，秋泳愚回歸演出楊載源，尹敬浩與鄭在光也將分別回歸飾演韓宥林、朴敬遠，導演李度潤也將再度執導並負責劇本。新一季將讓團隊面對更嚴峻的危機與難以預測的突發狀況，白江赫除了帶領團隊執行緊急救援，也將繼續努力擴大並穩定外傷重症醫療體系。目前官方已確認第2、3季製作，但尚未公布正式上線日期。

圖：Netflix

推薦9.《鐵拳教育》：金武烈李星民聯手整頓校園 拳頭對抗失控亂象

類型：韓劇、校園、動作、喜劇、社會議題｜共 10 集

喜歡節奏明快、帶有動作場面的觀眾，也可以關注Netflix韓劇《鐵拳教育》。由金武烈、李星民、秦基周主演，全劇共10集，故事以校園秩序失控為背景，描述一支特別督察小組介入問題學校，運用一般課堂不會教的手段，試圖整頓校園亂象。劇情從督察羅華振接手一間遭權勢家庭子弟搞得烏煙瘴氣的學校展開，他與團隊不只要面對校園幫派，也得處理學生散播不實指控、師生衝突，以及背後牽涉的權力與利益問題。隨著調查深入，團隊逐漸發現，表面上的學生問題並非單靠懲罰就能解決。本劇將校園議題與動作喜劇結合，除了爽快的衝突場面，也觸及教育現場、社會階級與制度失靈等議題。

圖：Netflix

精華 FAQ Q1：這篇文章主要推薦哪些類型的Netflix影集給劇荒觀眾？ 文章整理的片單涵蓋懸疑犯罪、心理反轉、療癒日常、醫療職人、政治外交與生存遊戲等多種題材，讓不同口味的觀眾都能找到適合連假追看的作品。

Q2：為什麼《雙面葛蕾斯》會在Threads上再次引起討論？ 因為它改編自真實命案，結合女性處境、心理懸疑與記憶謎團，劇情不只是追查兇手，而是讓觀眾思考一個人如何被社會偏見與命運推向悲劇。

Q3：如果想看較療癒、偏日常的Netflix劇，文章推薦哪幾部？ 文章特別推薦《我的大叔》與《機智醫生生活》這類作品，前者透過低谷中的互相理解帶來長久餘韻，後者則用醫師友情與生活片段營造溫暖放鬆的感受。