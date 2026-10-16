台版《我們的藍調時光》預告釋出！周渝民、張鈞甯睽違多年再合體，25年後老同學澎湖重逢揭開人生百味

由「偶像劇教母」柴智屏 擔任總製作人、林子平執導的台灣版《我們的藍調時光》，翻拍自同名韓劇，將故事背景移至澎湖 ，描寫一群高中同學相隔25年後再次重逢，各自帶著歲月留下的傷痕，重新面對愛情、親情、友情與人生 遺憾。

劇集集結周渝民 、張鈞甯、安心亞、郭泓志等卡司，並將於金馬影展 搶先放映前兩集，柴智屏、林子平及演員群也將出席映後活動。

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台灣版《我們的藍調時光》劇情曝光 高中同學相隔25年重逢

台灣版《我們的藍調時光》以一群高中同學的重逢為故事主軸，透過角色們各自的人生經歷，呈現多年來累積的情感牽絆與難以放下的過往。隨著眾人再次相遇，曾經的回憶、未解的心結，以及面對現實生活時的種種難題，也逐漸浮上檯面。

金馬影展搶先播映偶像劇教母柴智屏領軍、林子平執導翻拍同名韓劇的《我們的藍調時光》。圖：台北金馬影展

劇情以愛情、親情、友情為核心，描寫不同人生階段的人們如何面對遺憾、重新理解彼此，並在經歷衝突與磨合後，尋找繼續向前的力量。故事也將澎湖的海島環境與台灣在地人情融入劇情，呈現屬於台灣生活的情感樣貌。

圖：截自我們的藍調時光：第1-2集

柴智屏擔任總製作人、林子平執導 周渝民、張鈞甯等人主演

本劇由柴智屏擔任總製作人、林子平執導，並找來周渝民、張鈞甯、安心亞、郭泓志等人參與演出。透過多位角色的生命故事，串連出不同世代面對感情、家庭與人生選擇時的困境，也讓同學重逢成為重新梳理過去關係的重要契機。此次改編將原作的群像敘事帶入台灣情境，並以澎湖作為主要故事背景，融入海島風景與地方生活特色，呈現台灣版的在地風貌。

圖：截自我們的藍調時光：第1-2集

金馬影展搶先放映前兩集 主創團隊出席映後

台灣版《我們的藍調時光》將於金馬影展搶先放映前兩集，總製作人柴智屏、導演林子平，以及周渝民、張鈞甯、安心亞、郭泓志等主創團隊都將出席映後活動，與觀眾分享作品。

圖：截自我們的藍調時光：第1-2集

從相隔25年的同學重逢，到每個人必須面對的情感與人生課題，《我們的藍調時光》以群像故事描繪人生中的酸甜苦澀，並透過澎湖的在地風情，呈現人們如何在遺憾、衝突與和解之間，重新尋找生活的方向。

精華 FAQ Q1：台灣版《我們的藍調時光》主要改編與故事背景有何特色？ 本劇翻拍自同名韓劇，並把原作故事背景移到澎湖，以海島風景與台灣在地人情為舞台，透過群像敘事呈現角色在愛情、親情、友情與人生遺憾中的掙扎與和解。

Q2：這部劇集的製作與主演陣容有哪些重點？ 本劇由柴智屏擔任總製作人、林子平執導，並集結周渝民、張鈞甯、安心亞、郭泓志等卡司演出。作品以多位角色的人生故事串連，呈現不同世代面對感情與家庭課題的樣貌。

Q3：觀眾何時能搶先看到台版《我們的藍調時光》？ 該劇將於金馬影展搶先放映前2集，屆時柴智屏、林子平以及周渝民、張鈞甯、安心亞、郭泓志等主創與演員也會出席映後活動，與觀眾分享創作內容。