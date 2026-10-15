Netflix日劇《災》劇情看點！香川照之化身神祕男子，影集版、劇場版差異一次看

沒有明確兇手、也沒有血腥過程，卻讓人看完後背發涼，這就是日本 驚悚作品《災》最特別的地方。

這部2025年在日本WOWOW播出的六集原創懸疑劇，9月中旬在台灣Netflix 上架，而它的劇場版早在6月12日於台灣院線上映。兩個版本由同一組導演創作，講的是同一個故事，感受卻截然不同。

熱門小說

《災》劇情介紹：神祕男子現身，六名男女接連陷入厄運

《災》以六名身處不同人生困境的男女為主角，描繪他們各自的生活與煩惱。有人正面臨升學壓力，有人背負過去的事故陰影，也有人深陷家庭、婚姻與現實生活的難題。看似毫無關聯的六段人生，卻因一名神祕男子的出現，逐漸蒙上詭譎的陰影。

圖片來源：豆瓣

由香川照之飾演的男子，會以不同身分出現在不同人物的生活中，可能是補習班老師，也可能是司機。他總是若無其事地融入周遭環境，言行舉止卻隱約透著難以言喻的異樣感。更令人不安的是，當他現身之後，往往伴隨著無法預料的意外與死亡。

圖片來源：豆瓣

隨著事件接連發生，刑警堂本開始察覺其中的不尋常，並試圖追查男子與一連串離奇事件之間的關聯。然而，當不同人物的遭遇逐漸交錯，觀眾也將跟著陷入疑問：這些災難 究竟只是偶然，還是有人在暗中操控？《災》不單純依靠突如其來的驚嚇製造恐怖，而是透過日常生活中的細微異常、人物之間的微妙互動，以及始終無法確認的真相，層層堆疊心理壓迫感。

圖片來源：豆瓣

香川照之一人分飾六角，每個身分都像不同的人

飾演「那個男人」的香川照之，在作品中化身補習班老師、運送員、理髮師、酒商、警察署用務員與加油站員工等多個身分。六種身分彼此看似毫無關聯，他卻能在聲音、眼神、姿態上切換自如。這也是他沉寂多年後的重要復出作，導演黑澤清盛讚他的表演，日本觀眾則形容那張臉「恐怖到可能出現在夢裡」。

圖片來源：豆瓣

六個普通人、六段人生，每集像一則獨立短篇

影集 版共6集，每一集聚焦一位看似平凡的人物：為家庭與升學煩惱的女高中生、背負過去的貨運司機、在購物中心工作的清潔員與理髮師、負債累累的旅館經理、平凡的家庭主婦等。透過一集講一段生命故事，再引出一名死者、一段懸念，以及對命運的質問，這種結構讓死亡不只是驚悚元素，更像是對人生脆弱處的凝視。

圖片來源：豆瓣

《災》劇場版、影集版差在哪？劇情相同嗎？

《災》除了全6集的影集版，也推出《災 劇場版》。兩者並非前後相接的續集關係，而是以相同的故事素材為基礎，透過不同剪輯與敘事編排，呈現兩種截然不同的觀影體驗。影集版著重人物故事的完整性，劇場版則強調多條故事線交錯所帶來的懸疑與不安。

圖片來源：豆瓣

影集版：全6集逐步鋪陳人物命運

影集版以六段人物故事為核心，讓觀眾逐步了解每個角色的生活背景、內心困境，以及神祕男子出現後所發生的變化。透過較完整的篇幅，觀眾能跟隨人物的日常一步步走向事件核心，感受平靜生活如何逐漸失控。這種敘事方式適合喜歡細細觀察角色、追蹤劇情線索的觀眾。

圖片來源：豆瓣

劇場版：重新編排故事，打造不同的懸疑體驗

《災 劇場版》並非單純將影集版濃縮成電影，而是重新調整場景順序與故事結構，將不同人物的遭遇交錯呈現，形成一部完整的長篇電影。當不同時間、人物與事件不斷切換，觀眾必須自行拼湊線索，思考神祕男子與各起事件之間的關聯。原本在影集版中逐步展開的故事，也因重新編排而產生新的觀看感受。

圖片來源：豆瓣

《災》觀看順序推薦：先看劇場版還是影集版？

如果是第一次接觸《災》，可以依照自己的觀影習慣選擇順序。若希望先體驗故事整體的懸疑感，推薦從《災 劇場版》開始，再回頭觀看全6集影集版。先透過電影感受多條故事線交錯所帶來的疑惑，再從影集版深入理解人物背景與事件細節，能從不同角度重新認識這個故事。若偏好按照人物發展循序漸進，也可以先看影集版，再觀看劇場版，觀察相同的故事經過重新剪輯後，如何產生不同的情緒與解讀。兩個版本並非單純的正篇與番外篇，而是以不同敘事方式呈現同一個故事。無論選擇哪一種順序，都能感受作品對人性、偶然與未知的探問。

圖片來源：豆瓣

精華 FAQ Q1：《災》影集版的核心故事在講什麼？ 故事圍繞6名身處不同困境的男女展開，一名神祕男子會以不同身分出現在他們生活中，隨後接連發生意外與死亡，讓眾人逐步捲入不安與疑雲。

Q2：香川照之在《災》裡扮演哪些角色？ 香川照之在劇中一人分飾6角，包含補習班老師、運送員、理髮師、酒商、警察署用務員與加油站員工等，靠聲音、眼神與姿態切換出截然不同的感覺。

Q3：影集版和劇場版《災》最大的差異是什麼？ 兩者使用相同故事素材，但影集版以6集完整鋪陳人物背景與命運，劇場版則重新編排場景與順序，強調多線交錯的懸疑感，觀影體驗明顯不同。