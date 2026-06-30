神劇續集《信號2》11月開播？tvN澄清：「尚未證實」 經典看點回顧再掀熱議

近日有韓媒《My Daily》報導指出，現象級神劇續作《第二個信號 》（信號2）將定檔於今年11月30日作為tvN月火劇播出。對此，tvN電視台隨即於6月30日澄清表示「播出日程尚未確定」，雖該劇已於去年拍攝完畢，但具體上檔時間仍具變數，讓苦等多年的劇迷既期待又煎熬。

《信號》（Signal）於2016年tvN播出，由金銀姬編劇打造，李帝勳、金憓秀及趙震雄領銜主演。該劇最大的看點在於「跨越時空」的科幻刑偵 設定：一位現代的犯罪側寫師，主角朴海英（李帝勳飾演）偶然透過一支舊型對講機，聯繫上15年前的耿直刑警李材韓（趙震雄飾演），兩人橫跨古今交換線索、聯手偵破多起被警方忽略的長年懸案。

劇中案件多改編自南韓多起真實歷史懸案（如華城連續殺人案等），對於正義、法律追訴期與人性的探討極具深度，總集數16集，每集60分鐘，劇情編排流暢緊湊，其強大的劇本魅力更衝出韓國，陸續被日本、中國、泰國等國翻拍改編成不同版本的刑偵推理劇，足見其深遠的影響力。

作為推理韓劇的「天花板」，《信號》當年不僅創下12.54%的超高收視紀錄，更橫掃南韓影視指標「百想藝術大賞」，一舉奪下當年度「最佳電視劇」、「最佳女主角」及「最佳劇本」三大獎。如今雖續集檔期未定，但這個播出消息仍舊引起這部神劇粉絲的關注與討論度。

《信號》劇照。圖／tvN官網

《信號》劇照。圖／tvN官網

續集風波：男主角黑歷史成最大變數

續集《信號2》最初最先定檔播出時間是為了紀念tvN成立20週年而籌備，因主演演員趙震雄去年12月遭爆黑歷史，高中時期曾有偷車、涉案性醜聞的紀錄，趙震雄事件爭議持續擴大，故此劇被電視台雪藏。儘管今日韓媒有人爆料，此劇將在今年11月底將播出。然而，tvN目前仍保持謹慎態度回應此新聞：「尚未得到證實」。

《信號》劇照。圖／tvN官網

去年趙震雄爭議首次出現時，tvN就曾表示：「《信號2》是一個從策劃到製作都涉及無數工作人員、演員及相關人員的項目。」並補充道：「我們將盡一切努力為節目和觀眾找到最佳解決方案，即使需要一些時間，也要維護《信號》的價值。」如今看來，《信號2》究竟何時能正式重見天日，依舊充滿未知數。

目前台灣地區僅有串流平台 Netflix 提供線上收看，歡迎喜愛信號的粉絲至平台隨時重溫這部神劇。👉Netflix：信號

《信號》劇照。圖／tvN官網

《信號》劇照。圖／tvN官網

《信號》劇照。圖／tvN官網