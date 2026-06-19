實力派男神高分諜報神劇《CIA倫敦辦公室》第二季強勢回歸！

由兩度提名奧斯卡的實力派男星麥可法斯賓達Michael Fassbender領銜主演的高分諜報驚悚 劇《CIA倫敦辦公室》（The Agency）第二季強勢回歸！故事繼續聚焦在中情局探員Martian（麥可法斯賓達 飾）的臥底人生，如今，他的情人薩米亞（透納史密斯 飾）不幸淪為蘇丹的政治犯；為了拯救摯愛，他不惜背叛組織，甚至越過無法挽回的底線。

當深入敵營成了唯一出路，遊走在刀尖上的Martian，必須在這場攸關愛情、生存與任務的致命博弈中，賭上自己的一切。《CIA倫敦辦公室》第二季全十集將在6月30日一口氣完整上架，全台首播只在CATCHPLAY+，讓劇迷一次追過癮，享受高潮迭起不間斷的追劇快感。

在等待諜報神劇上架前，CATCHPLAY+ 也在端午連假為觀眾準備了最澎湃的片單，從獨家神作、熱血強片到限時免費的應援舞台，全方位攻佔你的連假時光！

首推影迷必朝聖、韓國名導朴贊郁一鳴驚人的影史神作《JSA共同警戒區4K數位修復版》，這部集結宋康昊、李炳憲與李英愛殿堂級陣容的經典只在 CATCHPLAY+ 獨家上架。喜愛刺激感官的觀眾，則不能錯過血腥暴力美學再升級的格鬥大片《真人快打II》，以及驚悚指數破表的恐怖 力作《李克寧 墓乃伊》，兩大強檔連番炸裂你的視覺神經。而男神彭于晏顛覆形象、化身搞笑警察的爆笑電影《爆水管》，絕對是連假最舒壓首選。 此外，還有醫療情感夯劇《問心2》將於 6 月 18 日起正式跟播，第一季也將於同日全集上架，讓劇迷能無縫接軌趙又廷與醫護團隊最扣人心弦的醫者仁心。而備受全球劇迷討論、恐怖燒腦美劇《夢魘絕鎮》第四季，也與美同步熱播中。

《JSA共同警戒區》劇照。圖／CATCHPLAY+提供

《真人快打II》劇照。圖／CATCHPLAY+提供

《李克寧 墓乃伊》劇照。圖／CATCHPLAY+提供

同時，CATCHPLAY+ 也為樂迷們帶來集結亞洲頂級偶像的音樂盛典《ASEA 第三屆亞洲明星藝人獎》，兩日完整舞台現正推出「限時免費看」，讓粉絲無限次重溫偶像的舞台魅力。 連假過後更有全球流行歌手怪奇比莉Billie Eilish聯手好萊塢傳奇大導詹姆斯卡麥隆James Cameron推出的《怪奇比莉－溫柔重擊巡迴演唱會電影》，即將於 6 月 22 日磅礡上架，透過極致 3D 視覺與頂級音效，完美還原巡演現場的魔幻張力。CATCHPLAY+ 將以最豐富的強檔娛樂，陪伴觀眾度過最充實的影音盛夏！

《CIA倫敦辦公室》由麥可法斯賓達、傑佛瑞懷特Jeffrey Wright、裘蒂透納史密斯Jodie Turner-Smith、凱薩琳華特斯頓Katherine Waterson、哈莉葉桑索姆哈里斯Harriet Sansom Harris、約翰馬加羅John Magaro、索拉萊特富特雷昂Saura Lightfoot-Leon、英蒂亞福勒India Fowler、安德魯布魯克Andrew Brooke、克里斯汀奧喬亞拉維尼亞Christian Ochoa Lavernia、雷札布羅傑迪Reza Brojerdi、安布林拉齊亞Ambreen Razia、亞歷克斯雷茲尼克Alex Reznik以及好萊塢傳奇李察吉爾Richard Gere。此外，多明尼克魏斯特Dominic West與休博內威利Hugh Bonneville亦驚喜客串，而常設演員則包括梅達利安拉希米Medalion Rahimi、泰莎費雷爾Tessa Ferrer、克萊恩柯勞佛Clayne Crawford、基亞努許塔夫雷希Keanush Tafreshi與拉札傑佛瑞Raza Jaffrey。

《CIA倫敦辦公室 S2》劇照。圖／CATCHPLAY+提供

《CIA倫敦辦公室 S2》劇照。圖／CATCHPLAY+提供

《CIA倫敦辦公室》第二季由 Paramount+ 委託製作，並與 Paramount Television Studios 及 101 Studios 聯合製作。東尼獎得主Jez Butterworth與John-Henry Butterworth回歸擔任編劇與執行製作人。監製包括 101 Studios 的David C. Glasser、Ron Burkle、David Hutkin與Bob Yari；Smokehouse Pictures 的喬治克隆尼George Clooney與Grant Heslov；TOP - The Originals Productions 的Alex Berger；Federation Studios / Federation Entertainment of America 的Ashley Stern與Pascal Breton）；以及麥可法斯賓達、喬萊特與凱斯考克斯。

本劇改編自橫掃全球好評的法國指標性影集《辦公室傳奇》（Le Bureau des Légendes，國際片名 The Bureau），該原創系列由Éric Rochant創作，為 Création CANAL+ 原創影集，並由 TOP – The Originals Productions 與 Federation Studios 共同製作，全球發行則由 Paramount Global Content Distribution 負責。

《CIA倫敦辦公室 S2》海報。圖／CATCHPLAY+提供