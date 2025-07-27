《攜夢的少年》小說改編 少年逃出奴役駕飛行器追尋自由

《攜夢的少年》（Washington Black）是一部史詩級的冒險故事，講述藝術家兼科學家喬治「沃許」布萊克在一架神秘飛行器的協助下，展開一場環遊世界的壯闊旅程。他的足跡遍及美國、冰冷的北極海域、哥德式尖塔林立的舊歐洲，以及北非的沙漠，同時必須步步為營，躲避一名致命賞金獵人的追捕。

《攜夢的少年》改編自加拿大作家埃希·埃杜加恩（Esi Edugyan）的布克獎入圍小說，細膩描繪了少年從加勒比甘蔗種植園奇蹟般逃脫，到搭乘飛行器的驚險旅行，再到加拿大尋找自由與愛的過程。由歐內斯特·金斯利（Ernest Kingsley Jr）與斯特林·K·布朗（Sterling K Brown）共同主演，兩位演員溫柔地詮釋了關於夢想與救贖的深刻敘事。《攜夢的少年》不僅突破了傳統敘事框架，更讓觀眾看見希望，也看見了人性的複雜與多面。本劇集共8集，Disney+ 7月23日上線。

《攜夢的少年》。圖/Disney+ 提供

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