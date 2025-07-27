《攜夢的少年》小說改編 少年逃出奴役駕飛行器追尋自由
《攜夢的少年》（Washington Black）是一部史詩級的冒險故事，講述藝術家兼科學家喬治「沃許」布萊克在一架神秘飛行器的協助下，展開一場環遊世界的壯闊旅程。他的足跡遍及美國、冰冷的北極海域、哥德式尖塔林立的舊歐洲，以及北非的沙漠，同時必須步步為營，躲避一名致命賞金獵人的追捕。
《攜夢的少年》改編自加拿大作家埃希·埃杜加恩（Esi Edugyan）的布克獎入圍小說，細膩描繪了少年從加勒比甘蔗種植園奇蹟般逃脫，到搭乘飛行器的驚險旅行，再到加拿大尋找自由與愛的過程。由歐內斯特·金斯利（Ernest Kingsley Jr）與斯特林·K·布朗（Sterling K Brown）共同主演，兩位演員溫柔地詮釋了關於夢想與救贖的深刻敘事。《攜夢的少年》不僅突破了傳統敘事框架，更讓觀眾看見希望，也看見了人性的複雜與多面。本劇集共8集，Disney+ 7月23日上線。
加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
逛書店
延伸閱讀
猜你喜歡
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言