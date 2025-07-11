《大追跡～SSBC重案組～》大森南朋x相葉雅紀x松下奈緒 東京警視廳最強大腦

朝日電視台週三晚間9點黃金時段，睽違十年迎來全新刑事劇《大追跡～SSBC重案組～》（日語：大追跡〜警視庁SSBC強行犯係〜），由大森南朋、相葉雅紀、松下奈緒三位實力派演員共同主演，並邀請曾執筆《HERO》、《神探伽利略》與大河劇《龍馬傳》的名編劇福田靖打造全新劇本，為這個經典警匪劇時段注入新風格。《大追跡～SSBC重案組～》KKTV 於7/10起跟播，每週四上架更新。

該時段曾播出《相棒》、《刑事7人》、《特搜9》等人氣系列作，讓三位主演倍感壓力。相葉雅紀坦言，得知接演消息時既驚訝又榮幸，因為那是許多他敬仰的前輩主演過的時段。大森南朋則分享一段暖心小插曲：曾在《怎麼辦家康》中共演的松本潤，私下特別交代他「相葉是個好人，請多多照顧」，展現嵐成員間的深厚情誼。

《大追跡～SSBC重案組～》以警視廳內負責數位鑑識與犯罪分析的「SSBC（捜査支援分析中心）」為舞台，聚焦其新成立的「重案組」部門，專責支援一課處理謀殺、搶劫、縱火等重大案件。大森南朋飾演資深分析官伊垣修二，過去是第一線刑警，因為某起事件被調至SSBC，對「親手逮捕犯人」仍懷執念。他自嘲角色像是「昭和第二次嬰兒潮」略顯頑固卻充滿人情味，自己對此也蠻有共鳴。

相葉雅紀飾演的名波凛太郎，是政府高官的外甥、前外資證券公司菁英，通過中途考試轉職為警察，是團隊中背景最特異的一員。劇中他與大森南朋從一開始的衝突漸漸成為搭檔，碰撞出意想不到的化學反應。松下奈緒飾則演捜査一課主任青柳遙，理性冷靜、行動力強，實際上是伊垣的前妻。由於職務上需與 SSBC 頻繁合作，她笑說：「目前為止，我一直對他們兩個發火！」不過她也坦言很認同遙這個角色的堅強與溫柔，希望能讓女性觀眾感受到力量。

為傳承水曜 9 點經典刑事劇的精神，三位主演特地在《特搜9》最終回前拜訪主演井之原快彥，象徵戲劇交棒儀式。井之原身為相葉的事務所前輩，不但推薦攝影棚內食堂的蕎麥麵，還驚喜贈送象徵自己在《特搜9》演出的 210 集數的「餐券」，讓三人受寵若驚。編劇福田靖表示，這次創作過程從兩年前展開，是他出道30年來罕見的大挑戰，期許《大追跡》不只是一部刑事劇，更是一部描繪人性、充滿溫度的作品，能為觀眾帶來娛樂與感動！

《大追跡～SSBC重案組～》佐藤浩市飾演政府高層。圖/KKTV提供

《大追跡～SSBC重案組～》松下奈緒飾演搜查一課主任。圖/KKTV提供

《大追跡～SSBC重案組～》為名編劇福田靖打造的全新刑警劇。圖/KKTV提供

《大追跡～SSBC重案組～》遠藤憲一飾演搜查一課長官。圖/KKTV提供

《大追跡～SSBC重案組～》與大森南朋同場飆戲。圖/KKTV提供

《大追跡～SSBC重案組～》。圖/KKTV提供