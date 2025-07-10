《書卷一夢》劉宇寧這次沒被罵 「美強萌」反差感獲好評

《書卷一夢》劇情高能升溫，從退婚斷情到刑場營救

由李一桐與劉宇寧攜手主演的愛情古裝劇《書卷一夢》劇情高潮迭起，穩居台灣愛奇藝國際站電視劇排行榜冠軍，最新幾集接連上演退婚斷情、身份曝光、刑場營救等高能名場面，其中，李一桐與劉宇寧在命運與真心之間的情感拉鋸讓網友形容就像是「刀子裡裹著糖，虐得讓人上頭」。

《書卷一夢》融合穿越、反套路、雙重人生等熱門設定，打破傳統古偶框架，李一桐飾演的現代演員「宋小魚」穿進自己即將拍攝的劇本《清寧一夢》裡，成為命運悲慘的女主「宋一夢」，她原本只想改寫劇本、保命求生，卻在一次次與角色的相處中，逐漸產生真實情感，也意識到這個世界並非只是她的職場任務，而是有血有肉的人與人之間的連結。

最新劇情中，宋一夢為驗證劉宇寧所飾演的蒙面俠「離十六」是否就是七皇子南珩，毅然以匕首自傷，觸發劇本機制，即女主遇險時男主必定現身相救，南珩趕赴現場時來不及戴上面具，真實身份就此曝光，為接下來的情感衝突埋下伏筆。

導演郭虎在微博上發文表示，《書卷一夢》想討論的不僅是主角如何逃離劇情安排，更在於「怎樣看待我、改變我、成為真正的我；以及怎樣看待你、消除對你的固有偏見、看見真正的你。」，這一主題隨著劇情推進，透過主角宋一夢與南珩的關係層層遞進逐步展開。宋一夢的成長也在這幾集中達到關鍵點，她不再簡單地用角色人設去看待每一個人，而是看到南珩的委屈、楚歸鴻的掙扎、上官鶴的犧牲，也開始理解，原來人心與命運一樣，都無法被簡單定義。在副線支線部分，祝緒丹飾演的「宋一汀」意外對「上官鶴」（王以綸 飾）假扮的離十六動情，兩人從身份錯置到情感萌芽，展現出另一種階級壓力下的純愛。

《書卷一夢》。圖/iQIYI愛奇藝國際版提供

劉宇寧擺脫面癱，一人分飾三角「美強萌」反差感炸裂

《書卷一夢》上線後不久，關於「劉宇寧醜」的話題一度被熱炒。然而，隨著劇情推進，不少觀眾驚訝地發現，劉宇寧在劇中的表現不僅「演樂了」，演技更是進步了。劇中，劉宇寧一人分飾三角，展現出極致的反差魅力：他既是冷酷殺神「南珩」，卻又因受劇本機制擺佈而一次次失控、妥協，甚至在眾目睽睽下深吻女主角，人設在高冷與蠢萌間絲滑切換。他飾演的另一個角色「離十六」，眉宇間則盡是江湖俠義的痞氣。此外，他還扮演了現實中的頂流明星「南楓」，一個講求「錢多事少」、進組必備米其林大廚的「頂流偶像」。

演技表現受到肯定的劉宇寧，過去曾在受訪時表示，他拍戲前總會問導演「有沒有吻戲」，並透露會這樣做只是希望事先有心理準備，這次在《書卷一夢》裡，他跟李一桐不僅有吻戲而且還不少，光是前6集就出現3場，且全屬於劇本機制下的「強制吻」，讓觀眾忍不住把他的表情截圖做成迷因表情包，笑稱「南珩的每一個吻都寫著不情願」。不過劇中也不乏真情吻戲，第16集的屋頂吻是宋一夢醉酒後表明自己心意，離十六輕輕摘下面具、遮住她眼睛深情一吻的浪漫時刻。這場戲的實景拍攝時，李一桐的衣服無預警爬入一隻蜈蚣，相關花絮還因此登上熱搜。

近日演員齊聚為《書卷一夢》宣傳造勢，一起觀看話題正熱的屋頂吻戲，劉宇寧頻頻害羞閉眼，隨後他連忙喊停並說：「讓演員看自己這樣的戲是很尷尬的，這是當眾處刑的感覺你知道嗎？我的媽啊！」王佑碩則在一旁笑說：「這該死的帽檐拿開啊！」

《書卷一夢》。圖/iQIYI愛奇藝國際版提供

李一桐放飛自我，自曝內心藏著喜劇魂搞笑不設限

李一桐在《書卷一夢》中放飛自我，展現喜劇人一面，她說：「宋一夢很顛又可愛，大家都說她是行走的吐槽機，其實我心裡也住著宋一夢，觀眾可能都覺得我適合演虐劇，實際上我是個『逗人』，很愛說笑，只是進演藝圈後怕出錯，所以有所收斂，這次角色給我的最大啟發就是要忠於自己。」而祝緒丹在劇中是擁有高智商、高情商、高配得感的「三高千金」，劇中一開始她對著李一桐說出「從前是姊夫，以後便是丈夫了」的狗血名場面，隨著劇情發展，也有了不一樣反轉，她覺醒後宣稱「若無知音相伴，獨自縱享人間便是了，何苦需要男人」，成為獨立女性象徵。

另外，劇中跟劉宇寧反目的王佑碩透露，他們之間有種無力感，本來從小是好兄弟卻因為矛盾誤會漸行漸遠，但他也強調，兩人關係後續將迎來轉折，他搞笑稱「說不定會相愛或者直接成婚！」突如其來的BL反轉設定，讓在場演員集體爆笑。在接下來的劇情中，南珩將當著皇帝的面，坦承自己就是殘江月會館的大當家離十六，宋一夢則面臨遭追殺險境，把劇情推向另一波高峰。《書卷一夢》現正於👉愛奇藝國際站熱播中

《書卷一夢》。圖/iQIYI愛奇藝國際版提供

《書卷一夢》。圖/iQIYI愛奇藝國際版提供

《書卷一夢》。圖/iQIYI愛奇藝國際版提供

《書卷一夢》。圖/iQIYI愛奇藝國際版提供

《書卷一夢》。圖/iQIYI愛奇藝國際版提供

《書卷一夢》。圖/iQIYI愛奇藝國際版提供

《書卷一夢》。圖/iQIYI愛奇藝國際版提供