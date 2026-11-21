香港 警匪動作 電影《偵戰》由香港導演孔令政編劇、執導，集合香港三大影帝古天樂、任達華、謝君豪再加上大陸型男此沙共同演出，故事 由一樁發生在警局的密室殺人案展開，負責偵辦的古天樂竟成殺人嫌疑犯，全台於11月20日上映。片中香港影帝任達華扮演作風強悍的霸道警司，還特別畫上半邊爛臉的毀容妝，還發狠連打此沙五巴掌，角色極具震撼力。

電影《偵戰》集合眾多實力派共同演出，其中影帝任達華一改平日明亮爽朗形象，以一頭亂捲長髮造型演出，還必需頂著臉半邊毀容的模樣扮演霸道又固執的辣手警探，他笑說角色充滿了老狼般的血腥味，這個造型讓角色更有說服力，不忘笑調「我的妝是真的化在臉上的，不是靠AI生成。」但拍攝時正值香港的盛夏，在室內溫度高達40度，更連拍了幾天的打戲，他透露因為狂流汗，特效妝很難固定在臉上，必需不停補妝，他幽默笑說：「我覺得自己好像鍾無艷，一半的臉很醜，但因為補得太頻繁，拍完戲後臉部大過敏，趕快掛號看醫生。」

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圖：華映娛樂

而任達華也大力讚美一起合作的大陸演員此沙，「他很有創作能力，對角色理解很透徹，在現場不時會和導演討論如何演到最好，是很值得欣賞的好演員。」在片中任達華扮演的長官狠打下屬此沙5巴掌，任達華透露打完真的心生愧疚，但此沙完全不以為意，更讚美任達華出力及收力之間掌握的剛剛好，「讓畫面效果十足但又不會打得太痛，力度完全能承受，讓我可以繼續好好演下去。」此沙透露任達華在現場展現的氣場太強大，讓他一度不敢接近說話，沒想到大前輩完全沒架子，會主動找他聊天，「華哥很溫暖、熱情，跟我分享了很多拍戲經驗。」

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此沙以往在古裝劇中才有動作場面，多半以套招完成，「這次是完全不同的經驗，都是開槍和近身搏鬥，幸好事前有做了動作訓練，才能順利拍好。」他透露最難忘的是一場從4樓一路打到1樓的連環動作戲，挑戰性十足，任達華也稱讚他很耐操，「他是從北方天氣冷的地方來到香港，拍攝時天氣真的太熱，現場有時熱到連呼吸都不舒服，他還能全力配合，一直拍打戲，真的很敬業。」

圖：華映娛樂

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《偵戰》描述一名嫌疑犯在東城警署羈押倉內離奇消失，探員計子默（古天樂 飾）奮力搜索，依然零線索、零頭緒。百思莫解之際，他突然接到搭檔陽作（此沙 飾）的消息，告知逃犯在警務處總部檔案庫之中。反鎖的倉庫裡，犯人竟然胸膛中槍當場斃命。犯人究竟如何從牢房逃脫到總部的檔案庫，從一個密室抵達另一個密室？總部專家確認奪命的子彈，源自計子默的警槍，他因而成為最大嫌疑犯。但犯人死因詭譎，背景錯綜複雜，計子默不得不迎戰敵我難分的辣手奇案。

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精華 FAQ Q1：《偵戰》的故事主線是從什麼案件開始展開的？ 電影從東城警署內的一樁密室殺人案展開，嫌疑犯離奇消失後又在總部檔案庫出現並中槍身亡，古天樂飾演的探員因此被列為最大嫌疑犯。

Q2：任達華在片中飾演什麼角色，造型有何特別之處？ 任達華飾演作風強悍的霸道警司，特別頂著半邊毀容妝與亂捲長髮上陣，還親自拍出狠打此沙5巴掌的戲碼，角色氣場與衝擊感都相當強烈。

Q3：此沙在《偵戰》中有哪些演出挑戰與拍攝感受？ 此沙過去多拍古裝套招動作戲，這次則要面對開槍與近身搏鬥，還有從4樓一路打到1樓的連場動作，雖然高溫辛苦，但他靠事前訓練順利完成。