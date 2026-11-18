漫威 影業全球期待度爆表的年度史詩鉅作《復仇者聯盟：末日崛起》將於12月16日（三）震撼全台大銀幕壓軸上映，第二波「限定角色小卡」獨家特典預售情報重磅公開！為了回饋廣大鐵粉的熱烈支持，官方正式推出兩階段預售活動，號召全台影迷搶先鎖定最佳觀影席次與珍藏機會！

第一階段「INFINITY VISION 版本預售」將於11月18日（三）12:00至12月1日（二）全面啟動，凡於活動期間預購INFINITY VISION版本電影票乙張，即可獲得「限定角色小卡」1張，內含末日博士-A款、雷神索爾、X教授、萬磁王、葉蓮娜、驚奇先生、金牌手、美國隊長（共8款隨機發送）。

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圖：漫威影業

緊接著第二階段「全版本預售」於12月2日（三）12:00至12月15日（二）接力展開，凡預購全版本電影票乙張，即可獲得末日博士-B款、隱形女、獨眼龍、巴奇（共4款隨機發送）之限定角色小卡，數量有限，先領先得，送完為止！

圖：漫威影業

作為漫威電影宇宙的全新史詩篇章，《復仇者聯盟：末日崛起》將帶領觀眾迎來更宏大的敘事與震撼人心的終極決戰！《復仇者聯盟：末日崛起》將於12月16日（三）震撼全台大銀幕壓軸上映，首選INFINITY VISION 版本享受更極致的視覺享受。