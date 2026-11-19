《爸媽不在家》新加坡 知名導演陳哲藝「成長三部曲」最終章《我們不是陌生人》（英文片名：We are all Strangers）正式定檔！

第63屆金馬獎 頒獎典禮將於11月22日舉行，《我們不是陌生人》本次共入圍2026金馬獎最佳劇情片、導演、女主角、男配角、造型設計、原創電影音樂、剪輯入圍7項大獎，可以是說年度奪獎大熱門，從影評圈、媒體預測都對它的得獎呼聲給予極高評價，邀請大家一起來為本片集氣！《我們不是陌生人》將於11月27日全台戲院上映。

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新加坡首部入選柏林主競賽 發行權售出逾20國 代表新加坡角逐奧斯卡

《我們不是陌生人》不只在金馬獎獲得肯定，它也是首部入選柏林影展主競賽單元的新加坡電影，陳哲藝表示：「能成為76年來首部入選柏林影展正式競賽單元、角逐金熊獎的新加坡電影，我們深感榮幸。我的德國發行商告訴我，他是在觀影時哭得非常傷心，才決定買下這部電影。他還跟我說：『片商哭了，就會買片。』」目前本片已售出超過20個國家和地區的發行權，包含美國、法國、英國、西班牙、韓國和香港等。並代表新加坡角逐2027奧斯卡最佳國際影片獎。

53歲林偉文暌違多年再獲注目 首度入圍金馬最佳男配角

《我們不是陌生人》的卡司之中，除了陳哲藝常見的班底如楊雁雁、許家樂之外，還有一位台灣影迷比較陌生的名字：林偉文。現年53歲的林偉文早年透過選秀節目出道，後來決定於2002年暫別娛樂圈，從事過酒類銷售員、糕餅師等不同行業，期間只有參與一些電視劇。直到陳哲藝邀請他在《我們不是陌生人》飾演賣福建蝦麵的單親爸爸「林文光」，展現出真誠樸實的演技，才再度獲得觀眾注目，並首度獲得金馬獎最佳男配角提名。

圖：車庫娛樂

圖：車庫娛樂

「不需要長得好看」反成信心來源 得知獲選激動落淚

林偉文透露，當初《我們不是陌生人》的選角導演告訴他，片中的林文光是一名小販，「不需要長得好看」，結果讓他更有信心參加試鏡。林偉文解釋：「如果他們要找的是外型好看的人，我根本不會去試鏡，因為這種機會我已經試過太多次了。我很了解自己，我在鏡頭前並不好看，但我看起來像是經歷過許多人生歷練，或是歷經滄桑的人，因為我的外表看起來比較憔悴。」後來得知自己獲選時的心情，林偉文回憶道：「我當時真的非常開心。把這個消息告訴太太時，我全身起雞皮疙瘩，差點就哭了出來，因為我終於有機會演出自己一直很想接演的角色，而且這次真的獲得了機會。」

圖：車庫娛樂

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導演讚「令人驚喜的發現」 臉上皺紋藏著故事

談到林偉文的選角，陳哲藝表示他是「一個非常令人驚喜的發現」，「他在新傳媒（Mediacorp）的電視劇中演了二十多年配角。我試鏡時，立刻就被他的臉吸引了——他臉上的皺紋和紋路，彷彿藏著許多故事。不過，對他來說，真正的挑戰是必須擺脫過去演出電視八點檔時養成的戲劇化表演習慣。但最後他交出的表現，在我看來是他演藝生涯中最出色的一次。」

圖：車庫娛樂

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劇情簡介：父子倆脆弱平衡被打破 提早面對成人世界現實

《我們不是陌生人》故事描述當代新加坡，21歲的俊陽（許家樂 飾）正在享受著青春的自由，但他的父親卻為了維持父子倆簡樸的生活而苦苦掙扎。當俊陽與女友的戀情出現意想不到的轉折，徹底改變了他們的人生軌跡時，這對年輕情侶被迫提早面對成人世界的種種現實。與此同時，一名充滿活力的女子闖進了父親的生活和內心，也悄悄改變了父子之間原本脆弱的平衡。

圖：車庫娛樂

精華 FAQ Q1：《我們不是陌生人》這次在金馬獎獲得哪些入圍肯定？ 本片共入圍最佳劇情片、導演、女主角、男配角、造型設計、原創電影音樂與剪輯等7項大獎，成為本屆金馬獎的熱門作品之一。

Q2：這部電影除了金馬入圍，還有哪些國際影展與市場成績？ 《我們不是陌生人》是首部入選柏林影展主競賽單元的新加坡電影，並已售出超過20個國家和地區發行權，同時代表新加坡角逐2027奧斯卡最佳國際影片獎。

Q3：林偉文為何會因這部片再度受到關注，導演怎麼看待他的表現？ 林偉文暌違多年回歸演出賣福建蝦麵的單親爸爸，首次入圍金馬男配角；陳哲藝稱他是令人驚喜的發現，認為他臉上的皺紋充滿故事，表現是生涯最佳。