經典諜報電影《007 》系列迎來全新時代！亞馬遜米高梅影業正式宣布，由英國男星羅伯派汀森 （Robert Pattinson）接任新一代詹姆士 龐德（James Bond），成為系列第七位飾演007的演員，接棒丹尼爾克雷格。官方同步釋出首張宣傳照，只見派汀森身穿經典黑色燕尾服、手持槍枝，以俐落造型展現特務魅力，消息一出立刻引發影迷熱議。

新片將由《沙丘》系列導演丹尼維勒納夫（Denis Villeneuve）執導，劇本交由《浴血黑幫》編劇史蒂芬奈特（Steven Knight）操刀。對於接下經典角色，派汀森表示，能夠獲選飾演007是自己一生的榮幸，也期待與製作團隊共同開啟全新篇章。

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回顧《007》電影系列，自1962年首部電影《第七號情報員》問世以來，詹姆士龐德歷經六位演員詮釋，每一代都有鮮明的個人風格，也為這位英國特務留下不同的經典形象。

六代007詹姆士龐德演員一次看！

第1代. 西恩康納萊（Sean Connery）：影史第一代007，奠定經典特務形象

西恩康納萊出生於蘇格蘭工人家庭，年輕時曾做過送牛奶、搬運工等工作，後來因健美比賽意外獲得音樂劇演出機會，逐步踏入演藝圈。1962年，他在《第七號情報員》中成為第一代詹姆士龐德。有趣的是，原著作者伊恩佛萊明最初認為康納萊的外型過於粗獷，並不符合自己筆下的紳士形象，沒想到康納萊一句經典台詞「Bond, James Bond」，便成功征服製作團隊與觀眾。據相關人物介紹，佛萊明後來也在小說中為龐德加入蘇格蘭背景。康納萊共演出六部正傳007電影，至今仍是許多影迷心目中最經典的龐德。

圖：imdb

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第2代. 喬治拉贊貝（George Lazenby）：從澳洲模特兒跨界，唯一一部007電影

喬治拉贊貝原本是模特兒出身，幾乎沒有正式演戲經驗，卻在1969年接替西恩康納萊，成為第二代詹姆士龐德。當時年僅29歲的他，也是歷代007演員中年紀最輕的一位，更是唯一一位非英國或愛爾蘭籍的龐德演員。他在《女王密使》中飾演龐德，劇情安排角色與崔西相戀並結婚，讓觀眾看見特務深情的一面。不過，拉贊貝最終只出演這一部007電影，便決定不再續演，也讓他成為系列中相當特別的一位龐德。

圖：imdb

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第3代. 羅傑摩爾（Roger Moore）：幽默風趣的英國紳士007

羅傑摩爾早年以電視劇《聖徒》打開知名度，1973年接替西恩康納萊，成為第三代詹姆士龐德。他是歷代演出正傳007電影最多部的演員，共主演七部，從《生死關頭》、《海底城》到《雷霆殺機》，任期長達12年。不同於前幾代龐德的冷峻形象，摩爾將角色詮釋得更加幽默、輕鬆，招牌動作之一就是挑起單邊眉毛，以從容風趣的態度面對危機。他的007冒險甚至一路延伸到太空，讓系列呈現更加誇張、娛樂化的風格，成為影迷心中極具代表性的英國紳士。

圖：imdb

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第4代. 提摩西達頓（Timothy Dalton）：莎士比亞劇場出身，重塑冷峻007

提摩西達頓出身舞台劇，擁有深厚的戲劇表演背景，1987年接任第四代007，在《黎明生機》中正式登場。他與前任羅傑摩爾的幽默風格截然不同，堅持回歸原著小說中冷酷、嚴肅又充滿危險性的龐德形象。當時他的詮釋曾被部分觀眾認為過於陰沉，但隨著時間推移，反而有不少影迷將他視為後來丹尼爾克雷格硬派007風格的先驅。可惜當時受到電影版權官司影響，007系列停拍約六年，達頓最終只演出《黎明生機》及《殺人執照》兩部作品，便卸下龐德身分。

圖：imdb

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第5代. 皮爾斯布洛斯南（Pierce Brosnan）：優雅與動作兼具的經典龐德

皮爾斯布洛斯南出生於愛爾蘭，後來前往倫敦接受戲劇訓練，早年憑美國影集《斯蒂爾傳奇》走紅。他其實早在1980年代就曾有機會接任007，卻因電視劇合約而錯失機會，直到1995年才透過《黃金眼》正式成為第五代龐德。他融合幽默、紳士風度與俐落身手，主演四部007電影，代表作包括《明日帝國》及《縱橫天下》。

圖：imdb

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第6代. 丹尼爾克雷格（Daniel Craig）：打破傳統形象，以硬派風格重新定義007

丹尼爾克雷格出生於英國柴郡，畢業於倫敦市政廳音樂及戲劇學院，早年演出《伊莉莎白》、《古墓奇兵》等電影累積知名度。2006年，他在《007首部曲：皇家夜總會》中接任第六代龐德，當年因金髮、粗獷的外型與前幾代不同，選角曾引發爭議。不過，他以強悍的動作場面及細膩情感成功扭轉評價，主演五部007電影，讓龐德從完美特務轉變為更有血有肉的角色。

圖：imdb

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羅伯派汀森成第七代007，將如何重新詮釋經典特務？

從西恩康納萊的經典紳士風範、羅傑摩爾的幽默風趣，到丹尼爾克雷格的冷峻寫實，《007》系列每次更換主演，都為詹姆士龐德帶來不同的時代氣息。如今羅伯派汀森正式接下第七代007重任，從《哈利波特：火盃的考驗》的西追、《暮光之城》的吸血鬼愛德華，到《蝙蝠俠》的布魯斯韋恩，他一路走來不斷突破既有形象。這次挑戰影史經典特務角色，也讓人好奇他將如何融合過往龐德的魅力，打造屬於自己的全新007時代。

圖：Ｘ@007

精華 FAQ Q1：羅伯派汀森這次在007系列中接下了什麼角色？ 他將接任新一代詹姆斯龐德，成為系列第7位飾演007的演員，接棒丹尼爾克雷格。官方也同步釋出首張宣傳照，顯示他以經典黑色燕尾服造型亮相。

Q2：這部新版007電影的導演與編劇分別是誰？ 新片將由《沙丘》系列導演丹尼維勒納夫執導，劇本則交由《浴血黑幫》編劇史蒂芬奈特操刀。這組合讓外界期待作品能在動作、氣氛與人物塑造上帶來新風格。

Q3：文章回顧了哪些歷代007演員，各自有什麼特色？ 文章回顧西恩康納萊、喬治拉贊貝、羅傑摩爾、提摩西達頓、皮爾斯布洛斯南與丹尼爾克雷格，分別對應經典紳士、深情特務、幽默風格、冷峻寫實等不同龐德形象。