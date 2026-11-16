繼《金牌拳手3》後再挑戰自導自演！麥可B喬丹重啟經典《天羅地網》，集結超跑、名錶與高空特技

經典犯罪 愛情電影睽違近30年重返大銀幕 新科影帝親自坐鎮導演椅

經典犯罪愛情電影《天羅地網》（The Thomas Crown Affair）睽違近30年重返大銀幕，剛奪下奧斯卡影帝的麥可B喬丹（Michael B. Jordan）更親自坐鎮，繼2023年《金牌拳手3》首執導筒後再度挑戰導演工作，同時化身億萬富豪兼藝術大盜湯瑪斯克朗（Thomas Crown）。最新預告正式揭開他的神秘計畫，不只開超跑戴名錶、攀走高樓、出入奢華派對，更接連鎖定價值連城的藝術品下手，而這場看似完美的藝術竊案，背後竟藏著一場精心策劃的復仇 。

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圖：索尼影業

前FBI探員追查頂級嫌犯 兩人展開危險火辣鬥智遊戲

新版找來《岳父大人》安卓亞霍娜（Adria Arjona）飾演前FBI探員班奈特（Bennet），受命追回遭竊的梵谷名畫，卻在追查湯瑪斯克朗的過程中，與這名頭號嫌犯展開一場危險又火辣曖昧的鬥智遊戲。預告中，兩人從高級餐廳互探底細、貼身共舞到火花四射的親密互動，一個明知道對方正在追查自己，一個明知眼前男人極可能是自己要抓的嫌犯，高奢版的頂規化學反應，誰也不低頭。

圖：截自預告

星光熠熠卡司陣容 肯尼斯布萊納、莉莉葛萊史東、達娜葛里拉加入

除了兩位主角遊走在追捕與慾望之間，擦出危險又火辣的情愫，新版卡司更是星光熠熠，包括奧斯卡影帝《亨利五世》肯尼斯布萊納（Kenneth Branagh）、《花月殺手》奧斯卡提名莉莉葛萊史東（Lily Gladstone）、《黑豹》達娜葛里拉（Danai Gurira）以及《冰與火之歌：權力遊戲》皮魯艾斯貝克（Pilou Asbæk）也共同加入這場藝術復仇攻防戰。

圖：Ｘ@thomascrownfilm

醞釀近10年夢想之作 不只是重拍而是重新想像

對麥可B喬丹而言，《天羅地網》更是一部他放在心上近10年的夢想之作。從演員一路走到導演，他始終沒有放下親手打造這部電影的念頭，直到憑《金牌拳手3》首執導筒後，終於等到最好的時機，決定親自坐上導演椅、同時化身湯瑪斯克朗，將心中的版本搬上大銀幕。

圖：Ｘ@thomascrownfilm

圖：Ｘ@thomascrownfilm

麥可B喬丹更強調，這次他想做的並不是單純「重拍」，而是徹底重新想像這個角色，除了保留《天羅地網》最迷人的犯罪、慾望與成人浪漫，更讓新版克朗不再只是為了刺激而犯案，而是一個帶著明確復仇目的而來的男人。最新預告也以「復仇也可以是一種藝術」揭開他的真正野心，五件散落世界各地的藝術品、價值連城的梵谷名畫，全都牽動著一場精心布局的復仇計畫。

圖：Ｘ@thomascrownfilm

誰設下了局 誰會先成為獵物

醞釀近10年，麥可B喬丹終於交出自己心目中的《天羅地網》，這場結合藝術、犯罪、復仇與慾望的危險遊戲，究竟是誰設下了局，又是誰會先成為獵物？《天羅地網》將於2027年3月5日登上大銀幕。

精華 FAQ Q1：麥可B喬丹這次在《天羅地網》中擔任哪些核心角色？ 他不僅親自執導新版《天羅地網》，也飾演億萬富豪兼藝術大盜湯瑪斯克朗，延續《金牌拳手3》後的導演之路，展現從演員到創作者的雙重掌控力。

Q2：新版《天羅地網》相較原作最主要的改編方向是什麼？ 新版不只是重拍，而是重新想像角色與故事，把犯罪、慾望與成人浪漫保留下來，同時強化成帶有明確復仇動機的藝術竊案，讓情節更具懸疑張力。

Q3：這部電影的女主角與卡司陣容有哪些亮點？ 安卓亞霍娜飾演前FBI探員，與麥可B喬丹展開危險又曖昧的追捕遊戲；此外，肯尼斯布萊納、莉莉葛萊史東、達娜葛里拉與皮魯艾斯貝克也共同助陣。