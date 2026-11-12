【影評】湯姆·克魯斯《挖掘者》：豈止荒唐

扭曲之景伴荒謬一切，如舞台劇 般層疊汩滾、熱鬧緊湊，剛好劇中人物也正上演着舞台劇。

誠然三重的戲中戲。

仇富不再無理，人必得為自己的所有行為負責。

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而事件後果不僅是單行道而已，還是禍及子孫的不可逆慘況，且毫不浮誇。

阿利安卓·崗札雷·伊納利圖端出類《鳥人》的失序之荒唐，還有一切嚴肅嚴重之態上的巧奇誇張胡鬧。

以鬧覆哀，像是不顧一切地顧及了一切。

而高潮處---洛克威爾迪格慷慨無恥演講之段，同時考驗了演員 功力和導演 之能，亦打中了人們不敢承認的那.....認同「能力至上」這十足根本性卻大悖人間正義和善良、且深藏於腦海角落的齷齪偏執念頭。

同時蘊有為了利益和前進而深埋心中的極致邪惡之思。

所以，迪格以這激昂演說行一險棋，竟還真的擄獲了一部分的支持者，完整政治的闇惡真態。

圖：華納兄弟

「挖掘」除了是一個帶來豐富後續的開源初發之舉，亦同時蘊藏了好處和壞處。

所以，它代表的不僅是這個富可敵國家族的先行之姿、迪格鑽汲石油的醜態，亦藏有普民大眾「挖掘」真相的熱切。

論及此，一堆高端人士包括總統開會之際，迪格提出的辦法竟是隱瞞此事，誠然醜態難觀。

那一切成人世界的「屈就於權力」，除了讓人痛感身受的無奈、亦是無法擺脫的人類真況，同時獻出了非常深層的巨型詼諧和共感的恥笑。

Tom的顢頇踽行、步履蹣跚、和那一副老態龍鍾當然蓋過了他原本正常的聲音和絕俏極俊的帥酷，而呈現新鮮的醜富高者之姿，片中總統、副總統、劇場導演、真實迪格的外甥、將軍等亦是演技爆炸，絕佳無比。

而幾乎所有鏡頭都是明亮的採光，彷彿告訴世人這一件將所有齷齪暗流攤在陽光下的明晃亂筆。｀

觀眾對於主角所感會分成三層：

一、對於開頭其豐富多彩的生活感到欣羨

二、中段對其狡儈無恥感到厭惡

三、最後對其落魄潦倒感到憐憫

正是阿湯哥對於演員 / 角色所能臻至之複雜度的不可能任務挑戰。

圖：華納兄弟

在嚴肅議題上覆蓋超級胡鬧搞怪、扭曲變形、荒誕詭玄，當然除了增添有趣度，締造絕妙的巨型反差和矛盾感，也讓這議題更加深蘊重量。

嬉笑怒罵總會不經意地緩淡釋出渺遠之反思力量。

導演寓「有趣的說教」於亂七八糟、吵鬧荒唐之中，用深刻之力重述了環境此一關乎全球的迫切之災。

圖：華納兄弟

而戲中戲之要點：主角是個嚴重的敗德之人、但飾演他的主角卻是極致盡責的資深演員，更遑論出資主導整部舞台劇的年輕富豪，竟是真實主角的外甥。

此舉同時以反派為主角、飾演主角的演員又是值得敬重之人，誠然裡外俱酷、翻轉重疊、新穎絕妙。

圖：華納兄弟

舞台劇結束之後，場景帶到已經滿目瘡痍、破爛不堪的未來世界，這重擊遠勝大聲疾呼環保之重要，自有深層之力如《大白鯊》裡頭前半段鯊魚幾乎沒什麼鏡頭一般。

同時亦似〈浩劫餘生〉那強烈震驚的巨重結尾。

導演嗜用的人物近景些許魚眼鏡頭亦是妙筆招牌.....那些鏡頭完整滲出當時人物的心態扭曲、反常和怪異，亦是導演電影語言的破格宣示。

更巧之處為.....片子行進中，不斷呈現可出現於鏡子上的通訊設施，此等高科技，導演早就誠實地穿插宣告...這是未來世界。

同時亦以兩個小時的嚴肅胡鬧、以及政治正確和普民之思聲明了.....人生永遠是荒謬的。