《野蠻遊戲：虛實世界》最終章2027春節定檔！巨石強森全員回歸，遊戲殺進現實世界

全球狂掃17億美元系列迎終章 原班人馬睽違7年全員回歸

全球狂掃超過17億美元的《野蠻遊戲 》系列正式迎來最終章《野蠻遊戲：虛實世界》！睽違7年，巨石強森、凱文哈特、傑克布萊克與凱倫吉蘭再度全員回歸《野蠻遊戲：虛實世界》，準備展開最終之戰。延續《野蠻遊戲：瘋狂叢林》與《野蠻遊戲：全面晉級》的冒險，這次遊戲規則更徹底翻轉：過去是玩家被吸進野蠻世界中，但這次換成野蠻遊戲衝出遊戲主機，入侵現實世界。熟悉的遊戲角色、猛獸與失控危機全面降臨，將系列招牌的動作、冒險與爆笑元素一次升級。

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錯置角色再度上演 失敗恐毀滅現實世界

最新預告更揭開最終章的全新遊戲規則，玩家與遊戲角色也迎來史上最大洗牌。過去熟悉的角色組合這次徹底打亂，史賓賽的媽媽竟意外闖進遊戲、化身巨石強森飾演的「勇石博士」，史賓賽自己則成為凱倫吉蘭飾演的「露比」，再度玩出系列最招牌的「錯置角色」笑料。然而這一次，遊戲可沒有無限重來的機會，隨著虛實世界的全面碰撞，遊戲裡的每一次失敗都可能直接毀滅現實世界。當遊戲不再只是一場遊戲，這群老戰友也將面臨系列至今最危險的一局。

向羅賓威廉斯致敬 骰子項鍊成貫穿全片彩蛋

迎接系列最終章，《野蠻遊戲：虛實世界》也不忘向一切故事最初的起點致敬。巨石強森日前在CinemaCon特別提到1995年《野蠻遊戲》傳奇巨星羅賓威廉斯，直言「如果沒有羅賓威廉斯，就不會有《野蠻遊戲》」。他更透露，新作特別藏入一個貫穿全片的致敬彩蛋，勇石博士將戴上以當年《野蠻遊戲》骰子為概念打造的項鍊，讓這場橫跨超過30年的冒險，在最終章重新向最初的玩家致意。

圖：@jumanjimovie

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遊戲與現實最後一道界線消失

從1995年的神祕棋盤遊戲，到2017年全面進化成電玩世界，《野蠻遊戲》一次次改寫遊戲規則；來到《野蠻遊戲：虛實世界》，遊戲與現實之間最後一道界線也將徹底消失。這一次，不是玩家進入野蠻遊戲，而是野蠻遊戲正式殺進我們的世界。《野蠻遊戲：虛實世界》2027年1月27日，寒假春節 大銀幕正式開戰！

圖：@jumanjimovie

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精華 FAQ Q1：《野蠻遊戲：虛實世界》何時上映，定位又是什麼？ 本片已定檔2027年1月27日，選在寒假春節檔上映，並被定位為《野蠻遊戲》系列的最終章，代表這個橫跨多年的冒險故事將正式收尾。

Q2：這次有哪些主要演員回歸，故事設定有何重大變化？ 巨石強森、凱文哈特、傑克布萊克與凱倫吉蘭全員回歸，故事則從「人被吸進遊戲」翻轉為「遊戲衝出主機入侵現實世界」，危機全面升級。

Q3：新作如何致敬羅賓威廉斯，預告中的看點是什麼？ 巨石強森提到羅賓威廉斯是系列起點，並透露片中會有以1995年《野蠻遊戲》骰子為靈感的項鍊彩蛋，連結最初經典，也強化最終章的懷舊意義。