血腥版《暮光之城》！恐怖電影《暮光禁地》馬份爸化身吸血鬼領袖，11/6上映

《愛你致死不渝》團隊打造 吸血鬼 嘉年華以人類絕望為食

《愛你致死不渝》團隊打造恐怖 鉅片《暮光禁地》（英文片名：Vampire Carnival），故事 描述傑瑪（內爾維拉克 飾）是一名悲傷的年輕女子。當一個神秘的巡迴嘉年華來到她生活的鎮上時，她跟朋友們迫不及待地去參觀。在那裡，傑瑪跟一個神秘的陌生人擦出了愛情的火花。然而，傑瑪很快就發現到，這個嘉年華是通往一個地下世界的入口，那裡的吸血鬼不是以鮮血為食，而是以人類的絕望為食。

熱門小說

許多觀眾媒體表示，猶如尺度升級的火辣血腥版《暮光之城》，吸引許多女性觀眾觀賞。《暮光禁地》將於11月6日全台大銀幕戰慄上映。

馬份爸傑森艾塞克化身吸血鬼領袖 展現截然不同演技

《暮光禁地》圍繞著一群靠吸食人類絕望的吸血鬼展開故事，其中各形各色的男女吸血鬼之中，最引人注目的就是在《哈利波特》系列裡飾演「馬份爸」的英國資深男星傑森艾塞克（Jason Isaacs），他在片中飾演吸血鬼集團的領袖「圖桑」，展現出與過往截然不同的演技。想看馬份爸飾演吸血鬼的影迷，可千萬不要錯過《暮光禁地》。

圖：車庫娛樂

圖：車庫娛樂

圖：車庫娛樂

內爾維拉克飾演喪父女孩 禁忌之戀讓人聯想《暮光之城》

美國新銳女星內爾維拉克（Nell Verlaque）因為主演賣座恐怖片《恐怖感恩劫》而聞名，這次她在《暮光禁地》裡飾演始終無法走出喪父悲傷的「傑瑪」，她偶然在鎮上的巡迴遊樂園邂逅一名富有魅力的年輕男子「塞巴斯蒂安」，傑瑪為賽巴斯蒂安怦然心動，而對方似乎對她也有意思，眼看人生即將迎來轉捩點，但她不知這整座遊樂園其實都是吸血鬼集團所設下的陷阱……吸血鬼加上愛情元素，讓人聯想起賣座電影《暮光之城》系列，美國權威恐怖媒體《Bloody Disgusting》也認為《暮光禁地》最適合那些「渴望體驗人類與吸血鬼之間禁忌之戀的《暮光之城》粉絲」。

圖：車庫娛樂

圖：車庫娛樂

圖：車庫娛樂

美術團隊搭建真實巡迴遊樂園 導演直呼被規模震撼

《暮光禁地》由美國雙人組導演大衛夏博尼爾（David Charbonier）、賈斯汀道格拉斯鮑威爾（Justin Douglas Powell）執導，兩人過去多執導驚悚電影，作品曾經入選克里夫蘭國際電影節、費城電影節等美國知名影展。《暮光禁地》以美國常見的巡迴遊樂園為故事背景，而美術團隊特別為本片搭建了一個真正的巡迴遊樂園，大衛夏博尼爾說：「我們都被（這裡的規模）震撼了。」

圖：車庫娛樂

圖：車庫娛樂

圖：車庫娛樂

拍攝時程緊湊沒空玩遊樂設施 基隆摩爾笑稱行程如雲霄飛車

既然有一座真正的巡迴遊樂園，那麼拍攝空檔，有沒有人跑去玩這些遊樂設施呢？答案是沒有，因為拍攝時程相當緊湊，大衛夏博尼爾表示：「我們在片場真的沒有時間。」英國男星基隆摩爾（Kieron Moore）在片中飾演吸血鬼「艾瑞克」，負責在遊樂園裡表演「刀槍不入」的魔術秀，展現精壯的好身材，他幽默表示：「每天的拍攝行程已經很像雲霄飛車了。」《暮光禁地》將於11月6日全台大銀幕戰慄上映。

圖：車庫娛樂

圖：車庫娛樂

精華 FAQ Q1：《暮光禁地》的故事主軸與吸血鬼設定是什麼？ 故事講述悲傷女子傑瑪走進神秘巡迴嘉年華後，發現那裡其實是通往地下世界的入口。片中的吸血鬼不喝鮮血，而是以人類的絕望為食，營造出獨特且陰森的恐怖設定。

Q2：這部片為何被形容成火辣血腥版《暮光之城》？ 因為影片同時結合吸血鬼、禁忌戀情與濃厚驚悚感，讓觀眾聯想到《暮光之城》的愛情元素，但尺度更大、氛圍更血腥，也因此被認為特別吸引喜歡人吸血鬼題材的觀眾。

Q3：有哪些主要演員與幕後團隊參與《暮光禁地》？ 傑森艾塞克飾演吸血鬼領袖圖桑，內爾維拉克飾演女主角傑瑪，基隆摩爾則演出吸血鬼艾瑞克。電影由大衛夏博尼爾與賈斯汀道格拉斯鮑威爾執導，並搭建真實巡迴遊樂園取景。