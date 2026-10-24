韓國票房冠軍《活命水特弓隊》10/23上映 遠赴亞馬遜實地拍攝 電影驚見台灣國旗

柳承龍陳善圭聯手亞馬遜 神射手 爆笑奪牌計畫登場

韓國 票房冠軍動作 喜劇 鉅獻《活命水特弓隊》將於10月23日（五）在台上映！《活命水特弓隊》由《機密同盟2》製作團隊攜手《雞不可失》編劇打造，《Moving 異能》柳承龍、《人夫總動員》陳善圭、《黑暗榮耀》廉惠蘭、《D.P：逃兵追緝令》高庚杓等演員精彩共演！

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《活命水特弓隊》故事敘述工作和家庭都面臨危機的前射箭國家代表隊選手振峰（柳承龍 飾），與韓裔布萊道人口譯員方植（陳善圭 飾），遇見了亞馬遜神射手三人組，展開刺激驚險的奪牌計畫！而在電影中，還驚見台灣國旗，為即將上映的作品增添話題，也讓台灣觀眾多了一份親切感。

廉惠蘭因柳承龍陳善圭加入 坦言喜劇演技最困難

以《黑暗榮耀》、《苦盡柑來遇見你》等作為台灣觀眾所知的廉惠蘭，在《活命水特弓隊》中飾演柳承龍的妻子，她透露會決定參演本作的原因是柳承龍和陳善圭，她透露：「在之前的作品中，柳承龍飾演我摯友的老公，所以覺得世界觀有點崩壞。和陳善圭演員合作過《驅魔麵館2》，很想再跟他合作一次。」廉惠蘭透露喜劇演技真的很難，因此很佩服柳承龍和陳善圭的演技默契，他們倆也很擅長即興演出，令她羨慕不已。但柳承龍認為喜劇演技對他而言也十分困難，柳承龍表示：「為了健康的笑料，真的讓我費盡心思，我也曾在拍攝喜劇作品時哭了。對我來說，喜劇作品就像動作片一樣，會大量消耗體力。但在拍攝《活命水特弓隊》時，我在不讓人後悔的環境中，盡力地完成這部電影了！」

《黑暗榮耀》廉惠蘭為了柳承龍參演《活命水特弓隊》。圖：車庫娛樂

試映會演員好友齊現身 柳承龍感動點名銀幕女兒兒子與老婆們

柳承龍也透露在《活命水特弓隊》試映會時，許多演員朋友都現身支持，讓他很感激，他感動地說：「試映會時，演過我的女兒、兒子的演員幾乎都來了，像是葛瀟轅、金慧峻、金是兒、成侑彬、陳俊翔；還有『老婆們』也都來了，像是廉晶雅、吳娜拉等演員，心情真的很好！」爆笑鉅獻《活命水特弓隊》明天10月23日（五）在臺上映！

《苦盡柑來遇見你》廉惠蘭首度和柳承龍飾演一對夫妻。圖：車庫娛樂

遠赴亞馬遜實地拍攝 單程飛行就花40小時

柳承龍和陳善圭為了《活命水特弓隊》還實際前往亞馬遜拍攝，柳承龍表示：「光從韓國到亞馬遜當地就花了40個小時，到了亞馬遜後和韓國製作團隊與當地的工作人員、演員們一起合作進行拍攝，生動地記錄原住民們的生活方式以及最自然的景觀。」對於實際前往亞馬遜拍攝的感想，柳承龍表示：「原本很苦惱到底要不要去亞馬遜拍攝，其實在韓國也有類似的樹林，但最關鍵的原因在於當地原住民的外貌。在煩惱是要請他們來韓國，還是我們直接去當地拍攝……但因為電影中也需要搭船拍攝當地大自然的畫面，就決定還是到當地拍攝亞馬遜的場面。」

《活命水特弓隊》遠赴亞馬遜實地拍攝！柳承龍哀嚎：單程就花了40小時！。圖：車庫娛樂

「老婆們」參加《活命水特弓隊》試映會讓柳承龍超開心。圖：車庫娛樂

導演為呈現亞馬遜神祕感不惜遠征 壯觀大自然震撼劇組

金昌柱導演也透露為了如實呈現亞馬遜的神祕感和前所未見的感覺，而做了許多努力，導演表示：「一開始我們也在韓國各地尋找適合的拍攝場地，但實際到亞馬遜當地後，看到嶄新的未知世界，如此壯觀的大自然景色，就很希望能在亞馬遜拍攝！」

圖：車庫娛樂

精華 FAQ Q1：《活命水特弓隊》主要描述什麼樣的故事？ 故事講述工作與家庭都陷入危機的前射箭國家代表振峰，與韓裔布萊道人口譯員方植相遇後，聯手亞馬遜神射手三人組，展開一場刺激又爆笑的奪牌計畫。

Q2：演員為什麼要特地飛到亞馬遜拍攝？ 柳承龍表示，雖然韓國也有類似樹林，但電影需要原住民外貌、搭船畫面與當地自然景觀，因此最後決定直接到亞馬遜實地拍攝，從韓國前往單程就要40小時。

Q3：廉惠蘭與導演對本片拍攝有什麼看法？ 廉惠蘭因想和柳承龍、陳善圭合作而加入，並認為喜劇演技非常困難；導演金昌柱則強調，為了呈現亞馬遜的神祕感與未知感，才堅持到當地取景。