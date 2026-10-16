《即刻狂飆》10/30上映！連恩尼遜開限量野馬「跨美飆速」攜手梅嬸上演海陸空對決

「地表最強老爸」連恩尼遜（Liam Neeson）最新動作 鉅片《即刻狂飆》（英文片名：The Mongoose）

故事描述功勳卓著的退伍老兵萊恩（連恩尼遜 飾）被指控犯下謀殺案，於是他駕駛跑車 ，與警方展開時速200公里的史詩級追逐戰。《即刻狂飆》將於10月30日全台戲院與全美同步上映。

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自從主演《即刻救援》轉型動作男星以來，連恩尼遜在大銀幕上已經嘗試許多不同的職業，這次他在《即刻狂飆》裡飾演被指控謀殺的退伍老兵，被迫駕駛跑車與警方展開橫跨全美的追逐戰。

圖片來源：車庫娛樂

連恩尼遜在《即刻狂飆》裡希望自己能盡量親自完成動作場面。 導演馬克凡西洛說：「我們一直都在設法設計動作場面，讓他能盡可能親自完成。連恩（尼遜）真的很努力，總是希望能親自完成越多動作越好，尤其是打鬥場面的時候。」雖然《即刻狂飆》是一部娛樂取向的商業電影，但裡面也探討了一些退伍老兵的心理創傷議題。

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馬克凡西洛表示，他希望這部片不只是一部純粹追求感官刺激的動作驚悚片，「這是一部動作片，但它有很多值得深究的地方。希望這是一部可以一看再看的電影，每次重看都能發現故事中不同的層次。它不僅僅只是有一台亮眼的跑車在街角呼嘯而過而已。」

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除了連恩尼遜之外，《即刻狂飆》還有其他知名卡司，包含：因為在湯姆霍蘭德（Tom Holland）主演的《蜘蛛人》系列飾演「梅嬸」而再度走紅的奧斯卡得主瑪麗莎托梅（Marisa Tomei），她在片中飾演萊恩的前妻「泰拉」；在《不可能任務》系列中與「阿湯哥」湯姆克魯斯（Tom Cruise）長期並肩作戰的文雷姆斯（Ving Rhames），他在片中飾演萊恩的軍中同袍「坦克手」；曾在2005年版《驚奇4超人》飾演「石頭人」的麥克奇可里斯（Michael Chiklis），他在片中飾演誓死追捕萊恩的德州公路巡邏隊少校「華特」。

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對於喜歡車子的朋友而言，《即刻狂飆》最受注目的的應該是連恩尼遜開的那台紅黑配色的「2026 Shelby Super Snake」，美國汽車媒體甚至將它稱作「本片真正的主角」。這台車僅為美國市場限量生產300台，選配機械增壓系統後，搭配5.0升V8引擎可輸出超過830匹馬力。從預告片裡，可以看到這台車不僅能夠把警車大隊拋在後面，還可以躲避直升機的空中狙擊，甚至能夠高速過彎穿越平交道，無視高速靠近的火車，非常厲害。

圖片來源：車庫娛樂

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精華 FAQ Q1：《即刻狂飆》的上映時間與故事主軸是什麼？ 本片將於10月30日全台與全美同步上映，故事講述退伍老兵萊恩遭指控犯下謀殺案後，駕車逃亡，並與警方展開時速200公里的追逐戰。

Q2：連恩尼遜在片中如何詮釋這個角色？ 連恩尼遜飾演退伍老兵萊恩，導演表示他非常投入，盡量親自完成動作場面，尤其是打鬥戲，讓角色更具真實感與臨場張力。

Q3：片中最受矚目的車款有哪些性能特色？ 最吸睛的是紅黑配色的2026 Shelby Super Snake，僅限量300台，搭配機械增壓5.0升V8引擎後可輸出超過830匹馬力，預告中還能閃避警車、直升機與火車。